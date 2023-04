Lula formaliza, em decreto, aposentadoria de Lewandowski

CHOCOLATE

Valor dos ingredientes aumentou 45% em dois anos e inflação impacta no lucro final de empreendedoras

Preço do leite condensado nas alturas Naiara Camargo

Melhor época do ano para as confeiteiras, a Páscoa será celebrada no próximo domingo (9).

Com isso, ovos, barras de chocolate e bombons são guloseimas que não podem faltar no cardápio deste fim de semana.

O consumidor tem a opção de comprar ovos de Páscoa caseiros, que são manualmente feitos em casa, e ovos industrializados, que são artificialmente produzidos por máquinas e vendidos em supermercados.

Mas, a realidade é que o ovo de chocolate caseiro tem tomado o lugar do ovo industrializado cada vez mais, pelo fato de ser personalizado e mais barato.

Ovos de Páscoa caseiros possuem duas variedades: ovo de colher (possui uma única casca de chocolate com recheio dentro) e o ovo em pé (possui duas cascas com recheio dentro de cada uma).

Empreendedoras campo-grandenses apostam nas vendas de ovos de chocolate para faturarem uma renda extra na data mais doce e lucrativa do ano.

Porém, este ano, a data não tem sido tão ‘doce’ para as confeiteiras. Ao contrário da doçura da data, os preços dos ingredientes do ovo de chocolate andam bem ‘salgados’.

O vilão da época é o preço ‘nas alturas’ dos ingredientes, que têm pesado no bolso de empreendedoras e atrapalhado as vendas de ovos de Páscoa.

Os ingredientes necessários para produzir um ovo de Páscoa são:

Chocolate em barra

Leite condensado

Creme de leite

Recheio de sua preferência (chocolate em pó, coco ralado, essência de maracujá, essência de morango, café, leite ninho, avelã, paçoca, churros)

Forma de ovo de Páscoa

Embalagem

Os ingredientes/itens mais caros são leite condensado, creme de leite, chocolate em barra e embalagem.

Pesquisa realizada pelo Correio do Estado em 5 de abril de 2022, no supermercado Atacadão (Duque de Caxias), revela que o preço do leite condensado e creme de leite estão ‘nas alturas’.

Leite condensado, de 395g, da marca Italac, custa R$ 6,28 no Atacadão. Creme de leite, de 200g, da mesma marca, possui o valor de R$ 3,45. Leite em pó, de 800g, da marca Piracanjuba, custa R$ 33,60.

A forma de silicone de 250g, utilizada para manusear o ovo, custa R$ 8,79 na Casa dos Doces.

Jornalista e confeiteira, Alicia Vitória Gomes Miyashiro, trabalha com doces há seis anos e afirmou que as expectativas para este ano não são tão boas assim como em épocas anteriores, em razão do preço exorbitante dos ingredientes.

Em média, Miyashiro recebe 80 encomendas por ano. Em 2020, chegou a receber 220 encomendas.

“Confesso que esse ano as expectativas não estão tão altas como alguns anos anteriores. Como os ingredientes aumentaram, tivemos que aumentar nosso preço, fazendo com que alguns clientes não se interessassem em pedir”, declarou.

A confeiteira afirmou que o valor dos ingredientes aumentou 45% em dois anos e que a inflação impacta no lucro.

“É muito difícil para nós tentarmos deixar os ovos de Páscoa com os preços muito acessíveis com o preço dos ingredientes nas alturas. Não está fácil e não posso e nem consigo elevar o preço ao ponto de ganhar o dobro do valor que gasto. Costumo dizer que trabalho mais por amor do que pelo lucro”, pontuou.

Por fim, Miyashiro afirmou que as melhores épocas do ano para a confeitaria são Páscoa, fim de ano (Natal, aniversários e casamentos).

