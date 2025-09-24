Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tragédia

Lula lamenta morte de vítimas em acidente aéreo no Pantanal

Entre as vítimas está o arquiteto chinês, conhecido por seu trabalho nas chamadas "cidades esponja", importante no cenário atual das mudanças climáticas, o que foi lembrado pelo presidente

Laura Brasil

24/09/2025 - 14h23
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio da rede social X (antigo Twitter), lamentou nesta quarta-feira (24) a morte das vítimas do acidente aéreo ocorrido na área rural de Aquidauana, município localizado a 140 quilômetros de Campo Grande.

Na queda da aeronave morreram o piloto conhecido como Marcelo Pantaneiro, o arquiteto e paisagista mundialmente renomado Kongjian Yu e os documentaristas que trabalhavam com ele, identificados como Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispin Jr.

O presidente, que cumpre agenda na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, lamentou o ocorrido que tirou a vida dos tripulantes que estavam a bordo do avião. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a passagem de queixadas na pista pode ter provocado o acidente.
 

 

 

 

Alinhando com autoridades de outros países os preparativos para a COP-30, que será realizada em Belém, no Pará, Lula também destacou o trabalho do arquiteto, conhecido por seus projetos de cidades sustentáveis.

"Em tempos de mudança climática, Kongjian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental: algo que queremos – e precisamos – para o futuro. A todos os amigos, familiares e colegas de trabalho das vítimas, deixo meus mais profundos sentimentos".

 

O vice-presidente Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência enquanto Lula cumpre agenda na ONU, também usou o X para prestar condolências e destacou o trabalho do urbanista, que unia a preservação do meio ambiente ao desenvolvimento de seus projetos.

“O professor Yu se notabilizou pela criação do conceito de cidades esponjas, com contribuições notáveis para o urbanismo sustentável, a preservação da biodiversidade e a proteção do planeta”, escreveu Alckmin.

 

 

 


 

Reprodução

Referência

O arquiteto Kongjian Yu era um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial. Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de “Cidades-Esponja”, voltado à integração ecológica nas metrópoles.

No dia 31 de agosto desse ano, Kongjian Yu participou de uma reportagem no programa Fantástico, na qual apresentou seu conceito de cidades-esponja como a solução para as enchentes. O arquiteto transformou o trauma de quase ter se afogado na infância em um conceito que hoje inspira mais de 250 cidades.

Na reportagem, Yu defendeu que água não é inimiga e propôs projetos que devolviam espaço aos rios para combater desastres climáticos.

Segundo o CAU, Kongjian Yu esteve no dia 18 de setembro na abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada na Oca, no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Na sequência, ele viajou para fazer gravações sobre seu trabalho com um grupo de cineastas. Ele voltava de Campo Grande quando ocorreu o acidente. O arquiteto estava no Brasil desde o início de setembro, quando participou de uma conferência internacional.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Na aeronave também estavam, além do piloto, dois cineastas e documentaristas brasileiros.

Acidente

O avião que levava uma equipe de documentaristas à região da fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana e onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, caiu no final da tarde desta terça-feira (23), explodiu e os quatro ocupantes morreram. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados devido à explosão. A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso e a suspeita inicial é de que o piloto, Marcelo Pereira de Barros, que também seria proprietário do avião, tenha tentado arremeter instantes antes do pouso, mas a aeronave perdeu potência e acabou caindo. 

Conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto tinha vasta experiência no transporte aéreo de turistas pela região pantaneira.  Natural de São Paulo, se dizia apaixonado pela região pantaneira e por isso tinha longo histórico em sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local. Junto com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.

Irregularidades

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado. 

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente. 

Cabe ressaltar que, de acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil(ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, não estava habilitada para fazer o serviço de táxi aéreo. 

Outro caso

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.

** Colaborou  Neri Kaspary e Tamires Santana

Cidades

Site que acumula queixas no Reclame Aqui terá que indenizar clientes

Com mais de 4 mil denúncias em uma plataforma digital, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul bloqueou os bens dos proprietários para assegurar o pagamento de indenizações por danos morais aos consumidores

24/09/2025 13h13

Crédito: Agência Brasil

Empresa online, chamada Rakku Magnetica Industria & Comércio Ltda, que vendia produtos e não os entregava, e que possui mais de 4.200 denúncias de clientes no portal Reclame Aqui, terá que indenizar consumidores que moveram uma ação civil pública por não receberem os produtos adquiridos.

Após comprar uma sandália pelo site da empresa e não receber o produto, o consumidor acionou o Ministério Público Federal (MPF). Como o órgão de competência federal não podia tratar do caso, ele foi encaminhado para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS, por meio da 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Campo Grande, levantou o número de reclamações registradas em sites como o Reclame Aqui, além de outras ações judiciais contra a empresa em plataformas como o "JusBrasil".

Ao solicitar informações à Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) e à Junta Comercial do Estado de São Paulo, as tentativas de notificar a empresa e seus representantes legais foram sem sucesso.

Além disso, entrevistas com os consumidores confirmaram que eles não receberam os produtos comprados e não tiveram o reembolso dos valores pagos, indicando que a empresa agiu de forma abusiva e desrespeitou o direito do consumidor.

Diante disso, a Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo Grande reconheceu o dano aos consumidores e atendeu ao pedido do MPMS, permitindo que os bens dos proprietários sejam usados para o pagamento dos prejuízos.

A empresa foi condenada a pagar o dobro dos valores que os consumidores gastaram no site, atualizados conforme a taxa Selic a partir da data da compra, além de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100 mil.

Segundo o Promotor de Justiça, titular da 25ª Promotoria de Justiça, a atuação do MPMS garantiu a proteção de todos os consumidores que moveram a ação coletiva e destacou que os danos aos consumidores na internet vêm aumentando cada vez mais.

A investigação durou vários anos, com coleta de dados robustos que sustentaram a responsabilização da empresa e de seus sócios.

ducação

Prefeitura suspende pregão que eleva em até 83% preço dos uniformes

Propostas seriam abertas no próximo dia 25, mas por causa dos pedidos de esclarecimentos, nova data será definida

24/09/2025 13h00

Ata de registro de preços prevê investimento de até R$ 47,6 milhões para compra de uniformes para os cerca de 111 mil estudantes da Reme

Por causa dos pedidos de impugnação e de esclarecimentos, a prefeitura de Campo Grande suspendeu o certamente para registro de preços prevendo investimento de até R$ 47,66 milhões para compra de uniformes escolares a serem distribuídos no próximo ano nas 105 escolas da rede municipal.

As propostas seriam abertas no dia 25 de setembro e agora não tem mais previsão de data, conforme publicação do diário oficial desta quarta-feira (24). O site da transparência da prefeitura de Campo Grande não disponibiliza detalhes sobre estes pedidos de impugnação do certame.

A previsão é de que sejam comprados pouco mais de 842 mil  itens como camisesas, meias, bermudas, jaquetas, tênis, botinas, calças e outros para benefiar a maior parte dos 111,2 mil alunos que em junho deste ano estavam matriculados na Reme. Parte deles, matriculados em Ceinfs, porém, não recebem. 

No começo deste ano os estudantes receberam uniformes que haviam sido adquiridos em um pregão de R$ 60,7 milhões realizado ainda em 2023. Para o próximo ano, contudo, o tradicional azul claro dos uniformes deve adotar um tom mais escuro e dar destaque a detalhes em amarelo, caracterizando a nova gestão. 

Comparação feita pelo Correio do Estado revela que a administração municipal está disposta a pagar até 83% mais caro que no pregão anterior, realizado no final de 2023. Naquele certame, jaquetas foram cotadas ao lvaor máxim de R$ 65,39. Agora, além de serem confecciondas com material de qualidade inferior, custarão até R$ 120,00.

O edital suspenso nesta quarta-feira (24) destina pouco mais de R$ 10,22 milhões para aquisição das jaquetas. Ao todo, são pouco mais de 95 mil unidades. Com características iguais às do certamente anterior, o material utilizado na confecção não é o mesmo.

Em 2023 elas eram de tecido tactel; Composição: 100% poliamida; Manga: raglã; Gênero: unissex; Bolsos: embutidos na lateral frente; Cor: azul; Requisito: com capuz. O edital deste ano também exige tecido de tactel, mas a composição de 77% poliéster, 23% viscose. As demais exigências são as mesmas.  

E, de acordo com o Google, jaquetas de poliamida deveriam ser mais caras que as de poliester. Ou seja, a troca de material, em tese, não justifica o aumento de preço. 

"A poliamida é geralmente mais cara que o poliéster, sendo considerada um tecido mais nobre e de maior qualidade, com características como toque mais macio e sedoso, maior resistência ao desgaste e maior capacidade de gerenciar a umidade e a troca térmica. O poliéster, por outro lado, é mais acessível e conhecido por sua resistência ao sol e rapidez na secagem, sendo uma opção mais econômica", diz a inteligência artificial do Google. 

AUMENTO GENERALIZADO

Outro item pelo qual a prefeitura está dispota a pagar aumento significativo são as meias.  Em 2023 tiveram o preço máximo estipulado em R$ 9,00. Agora, conforme edital, a administração está disposta a pagar até R$ 14,40. 

s editais de 2023 e o de agora deixam claro que o material é exatamente o mesmo: “meia personalizada; Composição: 50% algodão, 34% poliamida, 15% poliéster e 1,0% elastodieno; Gênero: unissex; Punho: jérsei (meia malha) 1 x 1 curta; Cor: branca”.

E não são somente as meias que devem ter reajuste bem superior ao da inflação dos últimos dois anos, que está na casa dos 10%, conforme o IBGE. No caso dos tênis, que também são iguais aos do pregão anterior, o aumento será de 52%.

No certame realizado no final de 2023, quando a prefeitura reservou a compra de até 182 mil pares, o valor máximo foi de R$ 71,52 o par. Agora, o valor máximo subiu para até R$ 108,75. Para 2026, , a previsão é de que sejam adquiridos, no máximo, 99.257 pares. 

No caso das bermudas, que são o terceiro item de maior peso monetário do edital, R$ 7,33 milhões, o aumento de preço chega a 44,2%. Em 2023, a prefeitura estipulou o valor máximo em R$ 30,80 a unidade. Naquele certame foram reservadas 302 mil unidades. 

Agora, estão sendo reservadas 165,2 mil bermundas e o valor máximo é R$ 44,42, o que representa aumento um pouco superior a 44%. A descrição das bermudas entre os dois editais é exatamente a mesma. 

O item de maior destaque quando o assunto é uniformes escolares é a camiseta. Neste caso, o aumento é menor que em outros intens, mas mesmo assim o dobro da inflação dos últimos dois anos. Em 2023 a unidade teve o valor máximo estipulado em R$ 27,15. Agora, está em R$ 32,47, o que representa alta de 19,6%. 

Na licitação anterior, a Semed fez a reserva de até 500 mil camisetas, cotadas a pouco mais de R$ 13,5 milhões. Para 2026, a reserva é para até 266.542 unidades. Caso todas sejam compradas pelo valor máximo, o investimento será de R$ 8.654.618,74. 
 

