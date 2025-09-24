Lula lamenta morte de vítimas em acidente aéreo no Pantanal

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio da rede social X (antigo Twitter), lamentou nesta quarta-feira (24) a morte das vítimas do acidente aéreo ocorrido na área rural de Aquidauana, município localizado a 140 quilômetros de Campo Grande.

Na queda da aeronave morreram o piloto conhecido como Marcelo Pantaneiro, o arquiteto e paisagista mundialmente renomado Kongjian Yu e os documentaristas que trabalhavam com ele, identificados como Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispin Jr.

O presidente, que cumpre agenda na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, lamentou o ocorrido que tirou a vida dos tripulantes que estavam a bordo do avião. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a passagem de queixadas na pista pode ter provocado o acidente.



Foi com tristeza e consternação que recebi a notícia do desastre aéreo ocorrido no Pantanal no início da noite desta terça-feira, 23. A tragédia, infelizmente, custou as vidas do piloto Marcelo Pereira de Barros, dos documentaristas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens… — Lula (@LulaOficial) September 24, 2025

Alinhando com autoridades de outros países os preparativos para a COP-30, que será realizada em Belém, no Pará, Lula também destacou o trabalho do arquiteto, conhecido por seus projetos de cidades sustentáveis.

"Em tempos de mudança climática, Kongjian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental: algo que queremos – e precisamos – para o futuro. A todos os amigos, familiares e colegas de trabalho das vítimas, deixo meus mais profundos sentimentos".

O vice-presidente Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência enquanto Lula cumpre agenda na ONU, também usou o X para prestar condolências e destacou o trabalho do urbanista, que unia a preservação do meio ambiente ao desenvolvimento de seus projetos.

“O professor Yu se notabilizou pela criação do conceito de cidades esponjas, com contribuições notáveis para o urbanismo sustentável, a preservação da biodiversidade e a proteção do planeta”, escreveu Alckmin. Recebi com tristeza a notícia da queda de um avião, no Pantanal, que vitimou o arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. O professor Yu se notabilizou pela criação do conceito de cidades esponjas, com… — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) September 24, 2025





Referência

O arquiteto Kongjian Yu era um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial. Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de “Cidades-Esponja”, voltado à integração ecológica nas metrópoles.

No dia 31 de agosto desse ano, Kongjian Yu participou de uma reportagem no programa Fantástico, na qual apresentou seu conceito de cidades-esponja como a solução para as enchentes. O arquiteto transformou o trauma de quase ter se afogado na infância em um conceito que hoje inspira mais de 250 cidades.

Na reportagem, Yu defendeu que água não é inimiga e propôs projetos que devolviam espaço aos rios para combater desastres climáticos.

Segundo o CAU, Kongjian Yu esteve no dia 18 de setembro na abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada na Oca, no Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Na sequência, ele viajou para fazer gravações sobre seu trabalho com um grupo de cineastas. Ele voltava de Campo Grande quando ocorreu o acidente. O arquiteto estava no Brasil desde o início de setembro, quando participou de uma conferência internacional.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Na aeronave também estavam, além do piloto, dois cineastas e documentaristas brasileiros.

Acidente

O avião que levava uma equipe de documentaristas à região da fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana e onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, caiu no final da tarde desta terça-feira (23), explodiu e os quatro ocupantes morreram.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados devido à explosão. A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso e a suspeita inicial é de que o piloto, Marcelo Pereira de Barros, que também seria proprietário do avião, tenha tentado arremeter instantes antes do pouso, mas a aeronave perdeu potência e acabou caindo.

Conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto tinha vasta experiência no transporte aéreo de turistas pela região pantaneira. Natural de São Paulo, se dizia apaixonado pela região pantaneira e por isso tinha longo histórico em sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local. Junto com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.

Irregularidades

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado.

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente.

Cabe ressaltar que, de acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil(ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, não estava habilitada para fazer o serviço de táxi aéreo.

Outro caso

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.

** Colaborou Neri Kaspary e Tamires Santana

