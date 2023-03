Lula relança o programa Mais Médicos na segunda-feira

Saúde

Nas primeiras 10 semanas de 2023, Mato Grosso do Sul registrou aumento de 678,24% nos casos de dengue e 3583,3% nos casos de chikungunya em relação ao mesmo período de 2022

Durante a semana, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) conta com a visita técnica do Ministério da Saúde para discutir ações estratégicas de enfrentamento às arboviroses, em especial a Dengue e a Chikungunya, em Mato Grosso do Sul.

A agenda da SES teve início na manhã desta segunda-feira, em uma reunião com a equipe técnica do Ministério da Saúde, onde foi apresentado um quadro situacional da dengue e da chikungunya no Estado.

Segundo a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, o período da tarde foi dedicado a realizar visitas técnicas em alguns pontos da Capital.

“Amanhã (21), a equipe seguirá para Ponta Porã onde ficarão por dois dias no município”, informou.

A "visita" do Ministério da Saúde chega ao fim na sexta-feira (24).

A secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, destacou a importância da troca de experiências com os técnicos do Ministério da Saúde para encontrar novas medidas preventivas para enfrentar as arboviroses em Mato Grosso do Sul.

“Nós temos acompanhado de perto a evolução de casos de Dengue e Chikungunya, principalmente, na região de fronteira. Nos últimos anos, nós temos avançado muito nas ações de enfrentamento das arboviroses. Essa troca de experiência com os técnicos do Ministério da Saúde é de extrema importância pois nos ajudará a encontrar novas medidas preventivas para o enfrentamento das arboviroses em nosso Estado”.

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, nas primeiras 10 semanas de 2023, a Secretaria de Estado de Saúde já registrou 13.235 casos prováveis de dengue em Mato Grosso do Sul.

O número é sete vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em 2022, foram 1.701 casos prováveis notificados nas primeiras 10 semanas. O número preocupante registrado em 2023 representa um aumento de 678,24%.

Apenas na 10ª semana epidemiológica deste ano, foram notificados 2.252 casos prováveis de dengue, 408,35% a mais do que as 159 notificações no mesmo período do ano passado, segundo dados do último boletim epidemiológico divulgado pela SES no dia 15 de março.

As cidades de Alcinópolis e Bodoquena decretaram situação de emergência por conta da epidemia de dengue, notificando neste ano 233 e 260 casos prováveis de dengue notificados.

Os dados epidemiológicos estaduais deste ano apontam ainda que os municípios de Três Lagoas, Campo Grande e Bonito apresentam os maiores números de registros de dengue.

A terceira maior cidade de MS, Três Lagoas, lidera o ranking, com 771 casos confirmados, enquanto a Capital tem 408 e Bonito registra 373 casos da doença.

Por ora, já foram confirmados em todo o Estado 5.550 casos de dengue. Cinco pessoas já morreram por complicações decorrentes da doença neste ano. Outras quatro mortes suspeitas de dengue seguem em investigação.

Nas primeiras 10 semanas de 2023, Mato Grosso do Sul já notificiou 1.105 casos prováveis de chikungunya em todo o Estado. O número nos primeiros três meses já é 86% maior do que o registrado em todo o ano de 2022, período em que Mato Grosso do Sul registrou 594 casos prováveis da doença.

Durante as 10 primeiras semanas de 2022, foram notificados 30 casos prováveis de chikungunya. Neste ano, o número foi 3583,3% maior.

Segundo a SES, o motivo do aumento dos casos se dá pelas chuvas intensas registradas nos meses de janeiro, fevereiro e março, período propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que, além da dengue, é responsável por transmitir zika e febre chikungunya.

A diretora de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, destaca que Mato Grosso do Sul está entre os estados prioritários que foram inseridos no COE das Arboviroses (Centro de Operações de Emergências de Arboviroses) justamente com objetivo de elaborar estratégias de controle e redução de casos.

“A equipe vem no sentido de colaborar trazendo novas orientações e estratégias tanto para a equipe estadual como aos municípios, principalmente, os de fronteira, para que possamos conter os casos de Dengue e de Chikungunya”.

Capacitação

No dia 23 de março, a equipe do Ministério da Saúde, juntamente com o médico infectologista André Siqueira – responsável técnico da Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde - fará capacitação com equipes dos 79 municípios do Estado. Na agenda, está prevista a participação na CIB (Comissão Intergestores Bipartite), que reúne os 79 secretários municipais de saúde, e a discussão sobre o Plano de Contingência do Estado e dos Municípios.