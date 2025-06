Lutador imobiliza pit bulls e escapa de ataque no interior de MS

Alto índice

Ao longo de 2024, estado registrou uma morte a cada dois dias

BR-262 foi palco de acidente com mortes neste sábado Foto: Paulo Ribas / Arquivo Correio do Estado

Levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal destaca que 438 dos 658 acidentes ocorridos nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul em 2025 ocorreram na BR-262 e BR-163. Em números gerais, entre janeiro e junho deste ano, a BR-163 registrou 312 acidentes, ao passo que foram constatadas 126 ocorrências na BR-262.

No ano passado, 182 pessoas morreram e 1.940 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais do estado, segundo dados do Anuário da Polícia Rodoviária Federal, em média, houve uma morte a cada dois dias.

Na tarde deste sábado (28), ao menos duas pessoas morreram carbonizadas em um grave acidente na BR-262, entre as cidades de Aquidauana e Miranda, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio. Os três veículos pegaram fogo e as mortes foram confirmadas somente depois que os bombeiros conseguiram controlar as chamas, segundo informações do site Princesinha News, de Aquidauana.

Até o início da noite não havia informações precisas sobre o resposável pela tragédia, mas nas imagens é possível ver que a carreta ficou paradada sua faixa de rolamento e parcialmente no acostamento.

Os carros de passeio, por sua vez, ficaram na outra pista, indicando que o acidente possivelmente foi resultado de uma ultrapassagem mal-sucedida de um dos motoristas do carro de um dos carros. No local havia faixa contínua, indicando a proibição a ultrapassagens.

O caminhão transportava carvão vegetal, o que pode contribuiu para as chamas demorassem para serem controladas.

Os veículos pegaram fogo logo após a colisão, deixando a rodovia completamente interditada nos dois sentidos. Uma longa fila de carros se formou na região, enquanto equipes de resgate, Polícia Rodoviária Federal e perícia trabalharam no local para controlar a situação e apurar as causas da tragédia.

O clima é de consternação entre motoristas e moradores da região, acostumados com o intenso fluxo da BR-262, que já soma diversas ocorrências graves nos últimos meses.

LOCAL NÚMERO DE ACIDENTES BR-060 57 BR-158 44 BR-163 312 BR-262 126 BR-267 54 BR-359 3 BR-376 24 BR-419 4 BR-436 2 BR-463 29 BR-487 3

Fonte: PRF

Números

De janeiro a dezembro de 2024, foram identificados 1.803 acidentes. Dentre os feridos, 1.393 tiveram ferimentos leves e 547 foram graves.

O tipo de veículo em que os acidentes mais resultaram em mortes foram os de passeio. Na sequência, aparecem caminhões, motos e ônibus.

No Estado, são 4.109,2 quilômetros de rodovias federais, segundo a PRF, e a maioria dos acidentes aconteceram na BR-163, conhecida como rodovia da morte.

Caso recente

No mais recente caso, ocorrido no dia 15 de junho, morraram uma médica de 27 anos e um idoso de 84 anos na colisão entre uma carreta com minérios e um ônibus da Andorinha que havia saído de Campo Grande rumo a Corumbá. Morreram Andrezza Felski e Marcelino Florentino Filho.

Foi uma colisão lateral próximo ao buraco das piranhas. Por conta do impacto, uma barra de ferro de soltou da carreta, entrou no ônibus a atingiu os passageiros. Uma crianças de seis anos também sofreu ferimentos e continua internada na Santa Casa de Campo Grande.

*Colaborou Neri Kaspary

