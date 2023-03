Macaco-da-noite não consegue escapar de ataque de cachorro em bairro de Corumbá

A moradora do bairro Nova Corumbá, na parte alta de Corumbá, ficou surpresa quando percebeu que o cachorro da casa dela tinha atacado um pequeno macaco, que media entre 35 centímetros e 40 centímetros, logo pela manhã desta quarta-feira (22).

O primata tentou fugir do animal doméstico, mas não conseguiu. A Polícia Militar Ambiental de Corumbá foi acionada e conseguiu resgatar o macaco, que sofreu ferimentos nas patas e escoriações pelo corpo.

A casa onde o macaco, da espécie macaco-da-noite, estava fica na rua República da Bolívia. A via percorre cerca de sete quarteirões e praticamente em toda a sua extensão faz divisa com uma morraria. Na região, há muita vegetação nativa e se conecta com uma grande área de propriedades rurais e zona rural.

Dentro da residência, há um pé de acerola e o macaco-da-noite havia entrado no local para colher algumas frutas. O cachorro viu o primata e depois de muito latir, conseguiu pular e agarrá-lo. As mordidas foram dadas em várias partes do pequeno animal.

Os policiais militares ambientais que fizeram o resgate conseguiram isolar o cachorro e recolheram o macaco-da-noite em uma gaiola. Atuaram diretamente na ação o cabo Ariovaldo Aparecido Colman Rodrigues e o sub-tenente Jony Cândido Andrade.

Por conta dos ferimentos, o primata precisou ser levado por volta do meio-dia para o Centro de Atendimento Emergencial aos Animais Silvestres, da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

As veterinárias que trabalham na unidade, que é administrada pela Prefeitura de Corumbá, fazem a avaliação dos ferimentos. O CAE recebe animais resgatados pela Polícia Militar Ambiental e pelos Bombeiros que apresentam ferimentos. No local, são feitos os primeiros atendimentos e, dependendo da situação e gravidade, o animal pode ser encaminhado para o CRAS de Campo Grande.

Quando o atendimento consegue ser feito localmente, depois de curado os animais são soltos na natureza. No caso específico do macaco-da-noite atacado no bairro Popular Nova por um cachorro, ainda não se sabe quanto tempo ele precisará para ser recuperado.

Conforme apurado com a PMA de Corumbá, não há registros, neste ano, de muitos casos de resgate de animais em área urbana na região do Pantanal. Porém, os avistamentos têm se intensificado. A volta da chuva e aumento do nível do rio Paraguai e afluentes têm relação com essa maior movimentação da vida silvestre, já apontou o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), que atua em monitoramento ambiental.

Na região de Corumbá e Ladário, os telefones que as pessoas podem ligar para solicitar resgate de animais silvestres em território urbano são (67) 3907-5461 (2ª Cia Ambiental da PMA) e (67) 99266-4052 (celular funcionar da 2ª Cia da PMA).

