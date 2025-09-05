Madrugada de sábado deve ter virada de tempo e chegada de frente fria em Campo Grande - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

De acordo com informações do Climatempo, a partir deste sábado (6), uma frente fria rápida deve atingir algumas regiões Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, os termômetros terão mínimas de 16° no sábado, mas no domingo (7), as temperaturas já voltam a subir.

Mesmo com a passagem de frente fria, ao longo do dia, as temperaturas sobem em todo o Estado, variando de 20°C a 29°C. Na Capital, os termômetros devem marcar mínimas entre 15°C e 18°C e máximas entre 28°C e 33°C. Nos municípios do bolsão e norte, o calor segue intenso, com temperaturas chegando a 37°C.

Já na próxima segunda-feira (8), o tempo muda novamente, quando o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta gradualmente, e há previsão de chuvas fracas a moderadas em várias regiões.

Além disso, podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento, principalmente no sul, devido à chegada de uma nova frente fria combinada com áreas de baixa pressão e o transporte de calor e umidade.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), até o dia 16 de setembro, estão previstos acúmulos de precipitação para as regiões centro-sul, sudoeste, leste e oeste do Estado, com volumes estimados entre 10 milímetros e 50 milímetros.

Cabe ressaltar que, a instabilidade no tempo é resultado da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, que combinada com o calor e umidade baixa do ar, favorece a formação de instabilidades no Estado.

ALERTA

Conforme adiantou o Correio do Estado, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades e queda de temperatura nas regiões sudoeste, leste, centro norte e dos pantanais.

De acordo com o Instituto, a aproximação de uma nova frente fria pode derrubar as máximas das temperaturas em 3°C a 5°C, além de trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos e queda de granizo nas áreas destacadas.

Assine o Correio do Estado.