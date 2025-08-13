Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mãe decidiu doar órgãos de adolescente como último ato de generosidade

Camila recorda que o filho era muito bondoso e adorava ajudar o próximo; Gabriel morreu ao cair de bicicleta em Três Lagoas

Taynara Menezes

13/08/2025 - 18h05
Continue lendo...

Emocionada, Camila Costa, de 33 anos, mãe de Gabriel Costa Lima, contou que decidiu doar os órgãos do menino para manter legado de generosidade que ele transmitiu durante seus 12 anos de vida. O adolescente morreu na segunda-feira (11), depois de 5 dias internado, após cair de bicicleta e bater a cabeça.

"Essa atitude partiu por entender que o legado dele aqui na terra foi de bondade e eu quis deixar esse ato dele sendo feito até depois de sua morte", declarou a mãe. 

De acordo com ela, o acidente ocorreu na última quarta-feira (6), no bairro Set Sul, em Três Lagoas, segundo Camila, o filho andava de bicicleta com um amigo próximo da residência em que moravam. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade, onde ficou internado até a morte. 

Na segunda-feira ele teve uma parada cardiorrespiratória e a morte encefálica foi confirmada. Foram doados dois rins, duas córneas e fígado. A mãe recorda que os demais órgãos, como coração e pâncreas, só não foram doados por não achar ninguém compatível. 

Gabriel era o filho mais velho e deixa um irmão de 8 anos. Camila destaca que a memória e lembranças do menino permanecerão vivas dentro de casa, e acredita, que tudo acontece com um próposito. 

"Eu gerei um anjo, que tive o prazer de conviver por 12 anos, e anjos são bons de mais, para viver nesse mundo de maldade. Mesmo com dor, e sem entender o porquê de ser agora, assim tão cedo, e ele morreu fazendo que mais amava: brincando", concluiu.

O velório do garoto começou na noite de ontem (12) na Capela Cardassi, e o sepultamento aconteceu às 10h da manhã desta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal de Três Lagoas.

Quais órgãos podem ser doados?

Coração, pulmões, pâncreas, fígado, intestino e rins. Além dos órgãos, medula óssea, tecidos como a córnea, pele, ossos e valvas cardíacas também podem ser doados. Para quem precisa de um transplante, doar é a esperança de uma vida mais feliz e saudável.

O ato ocorre quando o cérebro de uma pessoa para de funcionar, chamamos de morte encefálica ou morte cerebral. Com isso, a parada cardíaca é inevitável, embora ainda haja batimentos, o coração para em algumas horas. Por isso, a morte encefálica caracteriza a morte de uma pessoa.

Após a confirmação da morte de um paciente, a equipe médica entra em contato com a família para comunicar a morte e explicar todo o processo de doação.

É o momento de tirar todas as dúvidas dos familiares e da família conversar, refletir e tomar a decisão mais adequada. Mesmo em meio à dor, é possível salvar outras vidas pela doação de órgãos.

Em Mato Grosso do Sul, a Central Estadual de Transplantes (CET) é o órgão regulador do processo de doação e transplantes no âmbito do Estado. Para realizar o transplante, o paciente deve estar inscrito no Cadastro Técnico Único para órgãos e tecidos do Sistema Nacional de Transplantes/Ministério da Saúde.

 

No meio da rua

Idoso é preso em flagrante praticando ato sexual com cadela em cidade de MS

A Polícia já teria sido acionada na manhã de hoje (13) pelo mesmo motivo, mas não teria localizado o homem.

13/08/2025 18h17

Continue Lendo...

Um idoso de 81 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (13) em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, suspeito de cometer zoofilia (ato sexual contra animais) com uma cadela. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para comparecer na Rua Arthur da Costa e Silva, onde o idoso estaria deitado com a calça aberta sobre a sombra de uma árvore na entrada da residência no endereço com uma cadela deitada ao seu lado. 

O ato foi registrado em vídeo por testemunhas que alegaram que o homem estava praticando atos inibitórios para satisfação sexual contra o animal. 

Uma testemunha afirmou que o idoso também praticou o ato no período da manhã e que a Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o homem quando chegou à localização. 

Mesmo sendo pego em flagrante, o idoso negou os fatos. Segundo o Jornal da Nova, populares relataram que a cadela apresentava lesões visíveis na região genital. 

O animal foi resgatado pela ONG protetora dos animais “Mãos que acolhem”, que deve realizar sua avaliação médica, bem como assumir a responsabilidade pela cadela. 

O idoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. 

Ele foi autuado por maus-tratos a animais, crime que consta na Lei de Crimes Ambientais, com pena dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda de animais. 

O próximo passo do preso é passar por audiência de custódia, onde a Justiça deve decidir s ele continuará detido ou passará a responder ao processo em liberdade.

É crime?

Em 2024, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) deu entrada ao Senado no projeto de lei que tipifica a zoofilia como crime. O texto altera a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/1998) e a leia que regulamenta a prisão temporária, estabelecendo pena de reclusão de doias a seis anos, multa e proibição da guarda do animal, prevendo, ainda, o aumento da pena ao dobro quando a prática provocar a morte do animal. 

Já em 2025, seguiu para andamento na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 4875/24, que estabelece a possibilidade de castração química aos praticantes do crime. 

Nestes casos, a castração química será feita com uso de medicamentos inibidores da libido, conforme regulamentação do Ministério da Saúde, cumulativamente a essas penas. 
 

*Com informações do Jornal da Nova

Entre janeiro e agosto

Índice de feminicídios é o maior dos últimos três anos em MS

Em 2022 foram contabilizadas 30 mortes ao longo dos oito primeiros meses do ano

13/08/2025 17h44

Continue Lendo...

O número de feminicídios registrados em Mato Grosso do Sul entre janeiro e o início de agosto de 2025 já é o maior dos últimos três anos, neste recorte de tempo.

Com 22 casos confirmados até o dia 10 deste mês, o Estado supera os registros do mesmo período de 2024 (20 casos), de 2023 (19 casos) e se aproxima do índice de 2022, quando foram contabilizadas 30 mortes ao longo dos oito primeiros meses do ano. Os dados são Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A escalada da violência é evidenciada em cada um dos casos de feminicídio registrados neste ano. A mais recente vítima foi Letícia Araújo, de 25 anos, morta no dia 9 de agosto, em Cassilândia, após ser atropelada de forma intencional pelo marido, Vitor Ananias, de 25 anos. Segundo testemunhas e registros de câmeras de segurança, o autor acelerou o veículo propositalmente contra a vítima e depois abandonou o carro e fugiu. Ele foi preso no dia seguinte.

Antes disso, a 21ª vítima havia sido Cinira de Brito, professora de 44 anos, morta a facadas dentro de casa pelo próprio marido, que cometeu suicídio em seguida. O caso ocorreu no dia 31 de julho, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 98 km de Campo Grande.

Entre os casos estão também as de Karina Corin, morta com um tiro na cabeça pelo ex-companheiro em fevereiro; Juliana Domingues, assassinada a golpes de foice na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados; e Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e sua filha de 10 meses, Sophie, queimadas vivas pelo companheiro que não aceitava a separação. Outra entre as vítimas, Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento. 

As vítimas vêm de diferentes faixas etárias, municípios e contextos sociais, mas têm em comum o fato de terem sido assassinadas em razão de seu gênero, muitas vezes por companheiros, ex-parceiros ou familiares.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, Mato Grosso do Sul foi o segundo estado com maior taxa de feminicídios em 2024, com 2,4 mortes a cada 100 mil mulheres, atrás apenas do vizinho Mato Grosso.

Ao todo, foram 35 feminicídios ao longo de 2024 — 19 deles registrados até julho, número que já foi ultrapassado em 2025.

Violência

De janeiro até 21 de julho de 2025, 13.864 mulheres foram vítimas de algum tipo de crime no estado. Deste total, 12.643 sofreram violência doméstica — o que representa cerca de 68 casos por dia, em uma média que se repete com pouca variação nos últimos anos.

O número já se aproxima das 14.454 mulheres vítimas de violência no mesmo período de 2024, mesmo faltando 10 dias para o fechamento do balanço deste ano. A expectativa é de que os dados de 2025 superem os do ano anterior também neste quesito.

Outro dado preocupante refere-se ao número de estupros cometidos contra mulheres: foram 1.162 vítimas até 21 de julho de 2025, contra 1.552 no mesmo período de 2024. Embora em aparente queda, o índice ainda coloca o Estado em destaque negativo no cenário nacional.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dois municípios sul-mato-grossenses figuram entre os 50 com as maiores taxas de estupro do país. Dourados aparece na 10ª posição (90,9%), e Três Lagoas na 36ª (67,9%).

