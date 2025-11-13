Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ALAGAMENTO

Mãe e filha ficam presas dentro do carro em meio a alagamento

Chuva alaga rotatória que liga a avenida Rachid Neder com a avenida Ernesto Geisel e deixa mãe e filha isoladas dentro de carro

Noysle Carvalho

13/11/2025 - 16h15
Com chuva forte dentro de 2 horas, mãe e filha ficam isoladas em meio a enxurrada na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, durante a tarde desta quinta-feira (13). Alagamento se estende até a Avenida Euler de Azevedo.

Em vídeo enviado ao Correio do Estado gravado por um morador do condomínio próximo ao local, é possível ver o resgate das duas. Primeiro, um homem não identificado aparece na gravação já segurando a menina e a leva até o trator em que um outro homem está esperando para ajudar.

O primeiro homem então retorna para buscar a mulher que ainda está presa e a ajuda a sair do carro. O resgate aconteceu entre às 15h e 15h20min, na rotatória que liga as duas avenidas, na Região Central de Campo Grande.

 

De acordo com informações, o carro ficou parado em meio a enxurrada cerca de 10 minutos enquanto aguardava o resgate. Ainda segundo o morador que observou a situação, o carro chegou a ser arrastado um pouco com a força da correnteza que se formou.

Os homens que conduziam o trator levaram o carro. O veículo do resgate não foi identificado como do Corpo de Bombeiros ou da Polícia.

Chuva em Campo Grande

Com previsões que não garantiam chuva em Campo Grande, tarde iniciou e registrou 41,6 milímetros das 13h às 16h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não só no período vespertino, chuva acompanha a capital sul-mato-grossense desde a noite da última quarta-feira (12).

Na capital, o início da chuva foi por votla das 21h40 de ontem e durou até a 1h desta quinta-feira. Ainda pela manhã, das 6h às 07h foram registrados pelo Inmet 5,4 milímetros.

Segundo o Climatempo, durante as próximas horas ainda podem cair cerca de 12,66 milímetros se estendendo até a madrugada.

TEMPORAL

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

Após noite de temporal, chuva voltou à tarde e transbordou córregos e deixou motoristas ilhados

13/11/2025 16h25

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13) GERSON OLIVEIRA

Após temporais registrados na noite de quarta-feira (12), a chuva retornou na tarde desta quinta-feira (13) e causou mais estragos em Campo Grande.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 41,2 milímetros foram registrados em um intervalo de duas horas, entre 13h e 15h, na Capital. A temperatura caiu 6,5 , saindo de 27,9°C para 21,4°C.

A chuva vespertina alargou ruas, transformou avenidas em “rios”, transbordou córregos, deixou motoristas ilhados, derrubou árvores, causou pane em semáforos, abriu buracos em ciclovias e deixou moradores sem energia elétrica.

A avenida Rachid Neder, mais uma vez, se transformou em um rio de águas lamacentas. O Córrego Segredo transbordou e alagou a avenida Ernesto Geisel/Heráclito de Figueiredo. A rotatória da avenida Euler de Azevedo também foi tomada pela água. Vejas as fotos abaixo:

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento na avenida Heráclito de Figueiredo. Foto: Gerson Oiveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Pessoas ilhadas na rotatória da Rachid Neder. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento da rotatória da Euler de Azevedo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Enxurrada "levou" a ciclovia da Mato Grosso, que ainda nem foi inaugurada. Foto: Gerson Oliveira

TEMPORAL

Temporal atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12) e tarde de quinta-feira (13). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 111,2 milímetros foram registrados nas últimas 24 horas, na Capital.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável, alta umidade relativa do ar e clima úmido caracterizam o tempo nesta quinta-feira (13).

A chuva forte causou diversos estragos pela cidade durante à noite, como:

Além da Capital, a chuva também chegou no interior. Veja o acumulado em cada município:

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.
 

A 1º JÁ FOI

Gabarito oficial do enem 2025 chega para aliviar (e Aumentar) a ansiedade dos milhões de candidatos

O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas

13/11/2025 15h25

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025 Divulgação

A caneta já secou, o caderno de questões foi fechado e a primeira etapa da maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ficou para trás. Mas a verdadeira prova de fogo, a da ansiedade, só termina agora.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do primeiro domingo de provas, marcando o fim de uma espera angustiante para milhões de candidatos.

Este ano, o Inep inovou ao separar a divulgação das respostas corretas em duas datas, uma para cada domingo de prova, um gesto que tenta gerenciar a montanha-russa emocional dos estudantes.

O momento da verdade: a coerência da TRI

Para o estudante, o gabarito é o primeiro vislumbre do futuro. É o momento de pegar a caneta e o caderno de questões e, com o coração na mão, conferir acerto por acerto.

No entanto, o jornalista sênior precisa alertar: o número de acertos não é a nota final. O Enem utiliza a complexa Teoria de Resposta ao Item (TRI), um método de correção que valoriza a coerência do desempenho do aluno.


"Se um candidato acerta as questões consideradas muito difíceis, mas erra as fáceis, o sistema detecta uma possível incoerência – ou seja, um 'chute' – e atribui uma nota menor. A TRI premia quem, de fato, demonstrou preparo consistente ao longo da prova."

É por isso que dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas finais completamente diferentes. A nota oficial, o veredito final que abrirá ou fechará as portas das universidades, só será revelada em janeiro de 2026.

O tema que tocou a alma: a redação e o envelhecimento

Enquanto a conferência das questões de múltipla escolha é um exercício de matemática e estatística, a Redação é a alma do exame. O tema deste ano, "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", tocou em uma questão social profunda e urgente.

A escolha do tema ganhou um simbolismo ainda maior em 2025, ano em que o Enem registrou um aumento significativo no número de idosos inscritos: 17.192 participantes, um crescimento de 191% em relação a 2022.

A presença crescente da terceira idade no exame transforma a Redação em um diálogo intergeracional, onde a experiência de vida dos mais velhos se encontra com a capacidade de análise e proposta de intervenção dos mais jovens.

O próximo passo: foco no segundo dia

Com o gabarito do primeiro dia em mãos, a ansiedade se divide. O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas.

Aos milhões de estudantes que agora fazem a conferência, o conselho é: use o gabarito como um termômetro, mas não como um juiz. O resultado final é uma jornada que ainda não terminou.

Confira o gabarito oficial do 1º dia de provas

PROVA VERDE

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova VERDE do 1º dia do Enem 2025

PROVA BRANCA

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova BRANCA do 1º dia do Enem 2025

PROVA AZUL

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AZUL do 1º dia do Enem 2025

PROVA AMARELA

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AMARELA do 1º dia do Enem 2025

