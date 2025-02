Mãe era cúmplice em estupro e ameaçava filho em MS

Cidades

Ao longo de 2024, município registrou 44 mortes de motoqueiros, principais vítimas

Natural de Aquidauana, interior do Estado, o motociclista Dionisio Barbosa dos Santos, de 58, colidiu contra uma caminhonete Hilux na tarde desta quinta-feira (27), no cruzamento entre a Avenida Calógeras e a Rua Dr. Mário Corrêa.

Mecânico aposentado, o condutor da Hilux era Marcos da Silva, de 60 anos, que estava com o veículo estacionado no local, e foi surpreendido pelo motoqueiro que pilotava uma CG preta e furou o sinal. O acidente ocorreu por volta das 15h45, em frente a Escola Municipal Bernardo Franco Baís.

Ferido nas pernas, e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o motociclista recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Os calaçados do motoqueiro ficaram no meio da via, que não precisou ser interditada por completo.

À reportagem, a equipe destacou que, de momento, não era possível afirmar se o aquidauanense seria encaminhado à Santa Casa ou se seria atendido em outra unidade de saúde. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a documentação da moto está irregular. O dono da caminhonete aguarda a chegada da polícia no local.

Números preocupantes

Mesmo com redução de 1,6 mil acidentes em relação ao ano passado, o número de pessoas que morreram nos locais das colisões em Campo Grande cresceu 20% no ano, o que mostra que os sinistros foram mais letais.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), apesar do declínio do número total de acidentes, queda de 12.149 (de janeiro a dezembro de 2023) para 10.548 neste ano, o número de mortes no trânsito saltou de 53 para 64 entre janeiro e ontem.

Conforme os números, do total de mortes registradas no último ano, 44 (68,75%) foram de motociclistas, 24 no primeiro semestre e outras 20 desde julho, além de 7 pedestres, 6 ciclistas, 3 motoristas e 4 passageiros.

Segundo levantamento da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), 24 das 35 vítimas de acidentes fatais no trânsito de Campo Grande no primeiro semestre deste ano eram motociclistas, o que representa 68,57% dos acidentes do período. Neste segundo semestre (julho até novembro), essa média se manteve, com 20 das 29 vítimas de acidentes fatais sendo motociclistas, representando 68,96% das mortes.

Assine o Correio do Estado