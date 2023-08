Mais da metade do público-alvo de crianças precisa ser vacinada contra coqueluche, em Corumbá - Rodolfo César/Correio do Estado

A vacinação contra a coqueluche em Corumbá está com alcance baixo e desde 14 de agosto há uma campanha para intensificar a imunização contra a doença. O alerta existe porque a coqueluche passou a ser registrada na Bolívia, inclusive há três casos suspeitos que foram reportados em Puerto Suarez e El Carmen Rivero Torres, municípios próximos a Corumbá e onde há fluxo diário de pessoas indo e vindo para o Brasil. Mais da metade do público-alvo ainda não foi vacinado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá identificou que a cobertura vacinal no município está em 38%, quando o recomendado é manter um patamar de 95%. Os dados apontam que 1.770 crianças ainda precisam ser vacinadas, mas não foram levadas para um posto de saúde. O maior perigo com relação à doença está no caso de contaminação em pequenos menores de seis meses, pois são mais vulneráveis, identificou a pasta.

A situação de alerta foi identificada depois que o governo boliviano informou uma explosão de casos no departamento (Estado) de Santa Cruz. Para a semana epidemiológica 19 (13 a 19 de agosto), o Serviço Departamental de Saúde apontou que o problema está mais grave nas cidades de Cabezas, San Pedro, Lagunillas, El Torno, La Guardia e Santa Cruz de la Sierra. Até semana passada, somente três cidades estavam em monitoramento mais de perto. A semana epidemiológica já fechada encerrou com 74 casos positivos, sendo 574 em todo o ano. Ainda há 15 pacientes internados e 174 ainda contaminados.

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul fez recomendação para os municípios da fronteira aumentarem a condição de alerta e ampliarem a vacinação. Esse comunicado foi divulgado nesta segunda-feira (21) diante do que foi constatado na Bolívia. Corumbá é a principal cidade nessa rota, além de Ladário, por ter relação direta com o país vizinho e recebe milhares de bolivianos todos os dias.

“A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de elevada transmissibilidade, mas também é uma doença imunoprevenível. Temos vacinas para prevenir a doença, então pedimos para que os pais fiquem atentos, que busquem a unidade de saúde, que levem a caderneta vacinal da criança para atualização, se necessário”, informou a coordenadora estadual de Imunização, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger.

Em Corumbá, a secretaria municipal está com plano de ação para tentar aumentar a cobertura vacinal de crianças contra a coqueluche. De segunda a sexta, há horário estendido de funcionamento na unidade de saúde Lúcia Maria, que fica aberta até as 20h. As Cemeis estão sendo pontos de vacinação ao longo da semana também, atendendo à autorização de pais.

Foi definido nesta semana um trabalho de atendimento em territórios que ficam ao longo do rio Paraguai também. Nesta terça-feira (22), uma equipe da Vigilância do programa municipal de imunização viajou de barco até a escola Jatobazinho, que fica a cerca de 2h30 em viagem de barco rio Paraguai acima, para realizar atualização na carteirinha de vacinação. Além disso, estão ocorrendo campanhas aos sábados em diferentes bairros da cidade.

“Precisamos entender que todos devemos estar vacinados para que as crianças menores de seis anos, que são as mais vulneráveis, possam estar protegidas. Seguimos com as campanhas locais, temos doses no estoque porque essa vacina faz parte do calendário de rotina e estamos com ações intensificadas desde 14 de agosto”, pontuou a gerente em saúde, Luciana Ambrósio.

A SES confirmou que os principais fatores de risco para coqueluche têm relação direta com a falta de vacinação. A imunidade para as crianças só é adquirida quando elas tomam as três doses da vacina, sendo necessária a realização dos reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Pode ser que o adulto, mesmo tendo sido vacinado quando bebê, fique suscetível novamente à doença porque a vacina pode perder o efeito com o passar do tempo.

Transmissão

A transmissão da coqueluche ocorre pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Em alguns casos, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados com secreções de pessoas doentes. Isso é pouco frequente, porque é difícil o agente causador da doença sobreviver fora do corpo humano, mas não é impossível.

O período de incubação do bacilo, ou seja, o tempo que os sintomas começam a aparecer desde o momento da infecção, é de, em média, 5 a 10 dias podendo variar de 4 a 21 dias e, raramente, até 42 dias.

Sintomas

São três níveis de sintomas, sendo o mais leve parecido com um resfriado: mal-estar geral; corrimento nasal; tosse seca; e febre baixa.

A SES detalhou que os sintomas iniciais podem durar até semanas, época em que a pessoa também está mais suscetível a transmitir a doença. No estágio intermediário da coqueluche, a tosse passa de leve e seca para severa e descontrolada e pode ser tão intensa que pode comprometer a respiração. A crise de tosse pode provocar vômito ou cansaço extremo.

Geralmente, os sinais e sintomas duram entre seis a 10 semanas (dois meses e meio), podendo durar mais tempo, conforme o quadro clínico e a situação de cada caso. É normal que adultos e adolescentes tenham sintomas mais leves em relação às crianças por conta do histórico de vacinação.

As crianças, quando diagnosticadas com coqueluche, comumente ficam internadas, tendo em vista que os sintomas nelas são mais intensos, especialmente nas menores de seis meses, que podem apresentar complicações mais graves como infecções de ouvido; pneumonia; parada respiratória; desidratação; convulsão; lesão cerebral; e até mesmo óbito.

Assine o Correio do Estado.