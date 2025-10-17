Mais de 16 mil disputam vaga para professor temporário neste domingo

Aproximadamente 16 mil candidatos farão as provas do Processo Seletivo para Professor Temporário da Rede Municipal de Ensino (Reme), neste domingo (19), em Campo Grande.
As vagas são temporárias, com contrato de um ano, a contar a partir de 2 de janeiro de 2026, podendo ser prorrogado por mais um.
As provas ocorrerão no período vespertino exclusivamente em Campo Grande, em várias escolas municipais e algumas estaduais.
Os professores vão ocupar:
- Vagas puras – são vagas que precisam ser preenchidas imediatamente, em razão de novas salas que abriram e necessitam de um profissional para ministrar a aula. De acordo com o presidente do sindicato dos professores, Gilvano Bronzoni, existem 2 mil vagas puras disponíveis. Os profissionais mais bem classificados ocuparão essas vagas
- Vagas de substituição – são vagas que surgem conforme um professor concursado precisa se ausentar temporariamente por motivos de saúde, como atestado ou licença maternidade. Os profissionais com pior classificação aguardam no Cadastro Reserva e são chamados posteriormente para ocupar essas vagas, por ordem de classificação
- Vagas de aula complementar – são vagas que surgem conforme aulas extras precisam ser ministradas. Os profissionais com pior classificação aguardam no Cadastro Reserva e são chamados posteriormente para ocupar essas vagas, por ordem de classificação
* As vagas abrangem cotas para negros (10%); pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%).
De acordo com Bronzoni, o salário é de R$ 4,1 mil. A carga horária é de 20 horas semanais. O processo seletivo é composto pelas etapas de Prova Objetiva e Prova de Títulos.
PROVA
A prova será realizada na tarde deste domingo (19) exclusivamente em Campo Grande.
A prova objetiva tem duração de três horas e possui 40 questões, sendo 10 de conhecimentos específicos (peso 4), 15 perguntas de conhecimentos pedagógicos (peso 2), 5 de conhecimentos de legislação (peso 2) e 10 de língua portuguesa (peso 2).
A avaliação será composta por questões objetivas do tipo múltipla escolha, contendo cinco alternativas (a, b, c, d, e)
A avaliação será de caráter eliminatório e classificatório e terá valor de 0 a 100 pontos.
Em relação a prova de títulos, os títulos deveriam ter sido incluídos na Área do Candidato, no site da Fapec, no momento da inscrição.
A nota final é fruto da soma das notas da avaliação escrita e prova de títulos. Os critérios de desempate são:
- Idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de 60 anos, conforme determina o Estatuto da Pessoa Idosa;
- Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
- Maior pontuação na prova de conhecimentos pedagógicos;
- Maior pontuação na prova de língua portuguesa;
- Maior pontuação na prova de legislação;
- Maior pontuação na prova de títulos;
- Ser efetivo da REME;
- Maior idade.
Veja o conteúdo das provas a partir da página 10 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).
REQUISITOS
Para participar do concurso, é necessário que o candidato siga os seguintes requisitos:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Ter no mínimo 18 anos completos;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens);
- Não possuir condenação criminal nos últimos cinco anos;
- Possuir curso de licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de atuação.