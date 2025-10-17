Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Mais de 16 mil disputam vaga para professor temporário neste domingo

Provas ocorrerão no período vespertino exclusivamente em Campo Grande, em várias escolas municipais e algumas estaduais

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/10/2025 - 08h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Aproximadamente 16 mil candidatos farão as provas do Processo Seletivo para Professor Temporário da Rede Municipal de Ensino (Reme), neste domingo (19), em Campo Grande.

As vagas são temporárias, com contrato de um ano, a contar a partir de 2 de janeiro de 2026, podendo ser prorrogado por mais um.

As provas ocorrerão no período vespertino exclusivamente em Campo Grande, em várias escolas municipais e algumas estaduais.

Os professores vão ocupar:

  • Vagas puras – são vagas que precisam ser preenchidas imediatamente, em razão de novas salas que abriram e necessitam de um profissional para ministrar a aula. De acordo com o presidente do sindicato dos professores, Gilvano Bronzoni, existem 2 mil vagas puras disponíveis. Os profissionais mais bem classificados ocuparão essas vagas
  • Vagas de substituição – são vagas que surgem conforme um professor concursado precisa se ausentar temporariamente por motivos de saúde, como atestado ou licença maternidade. Os profissionais com pior classificação aguardam no Cadastro Reserva e são chamados posteriormente para ocupar essas vagas, por ordem de classificação
  • Vagas de aula complementar – são vagas que surgem conforme aulas extras precisam ser ministradas. Os profissionais com pior classificação aguardam no Cadastro Reserva e são chamados posteriormente para ocupar essas vagas, por ordem de classificação

* As vagas abrangem cotas para negros (10%); pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%).

De acordo com Bronzoni, o salário é de R$ 4,1 mil. A carga horária é de 20 horas semanais. O processo seletivo é composto pelas etapas de Prova Objetiva e Prova de Títulos.

PROVA

A prova será realizada na tarde deste domingo (19) exclusivamente em Campo Grande.

A prova objetiva tem duração de três horas e possui 40 questões, sendo 10 de conhecimentos específicos (peso 4), 15 perguntas de conhecimentos pedagógicos (peso 2), 5 de conhecimentos de legislação (peso 2) e 10 de língua portuguesa (peso 2).

A avaliação será composta por questões objetivas do tipo múltipla escolha, contendo cinco alternativas (a, b, c, d, e)

A avaliação será de caráter eliminatório e classificatório e terá valor de 0 a 100 pontos.

Em relação a prova de títulos, os títulos deveriam ter sido incluídos na Área do Candidato, no site da Fapec, no momento da inscrição.

A nota final é fruto da soma das notas da avaliação escrita e prova de títulos. Os critérios de desempate são:

  • Idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de 60 anos, conforme determina o Estatuto da Pessoa Idosa;
  • Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
  • Maior pontuação na prova de conhecimentos pedagógicos;
  • Maior pontuação na prova de língua portuguesa;
  • Maior pontuação na prova de legislação;
  • Maior pontuação na prova de títulos;
  • Ser efetivo da REME;
  • Maior idade.

Veja o conteúdo das provas a partir da página 10 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

REQUISITOS

Para participar do concurso, é necessário que o candidato siga os seguintes requisitos:

  • Ser brasileiro nato ou naturalizado;
  • Ter no mínimo 18 anos completos;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens);
  • Não possuir condenação criminal nos últimos cinco anos;
  • Possuir curso de licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de atuação.

 

BAIRRO SANTO AMARO

DOF 'abandona' fronteira e apreende 3,8 toneladas de maconha em bairro de Campo Grande

Os materiais apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões

17/10/2025 11h30

Compartilhar
DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande FOTO: Divulgação DOF

Continue Lendo...

Embora o Departamento de Operações de Fronteira - (DOF), atue frequentemente em ações policiais que ocorrem na fronteira, nesta sexta-feira (17), os policiais localizaram um entreposto de maconha na Vila Santo Amaro, em Campo Grande. No local, foram encontrados 3.820 quilos de maconha, e também dois veículos com registro de furto.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima que relatava intensa movimentação de criminosos no local. Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que a casa com as mesmas características descritas na denúncia estava abandonada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Além dos dois veículos que já estavam carregados com a droga, também foram encontrados mais fardos de maconha em um dos cômodos.

Durante checagem dos automóveis, foi constatado que um deles, uma Toyota Hilux foi furtado em Coronel Sapucaia e o outro, uma Volkswagem Saveiro em Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões, foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

Assine o Correio do Estado.

 

MEIO AMBIENTE

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após reabilitação

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento

17/10/2025 11h00

Compartilhar
Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Entre os dias 14 e 16 de outubro, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), por meio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), reintroduziu na natureza sete  macacos-prego (Sapajus cay), que  passaram por um extenso processo de reabilitação nas dependências do CRAS, onde foram acompanhados por uma equipe de biólogos e veterinários.

Durante esse período, os animais reaprenderam a buscar alimento, reconhecer sons da floresta e conviver em grupo, em um ambiente controlado que simula as condições naturais. Após o tratamento, eles foram soltos na Fazenda Santa Sofia, no município de Aquidauana. A ação marca mais uma etapa do trabalho contínuo de reintrodução de fauna silvestre conduzido pelo Estado, voltado à recuperação, monitoramento e preservação de espécies nativas do Pantanal.

A iniciativa contou com o apoio do Refúgio Santa Sofia, onde funciona o Onçafari, parceiro nas ações de conservação e pesquisa na região pantaneira. A soltura foi planejada para o período pós-seca, quando há maior disponibilidade de frutos e recursos alimentares, fator que aumenta as chances de adaptação e sobrevivência no habitat natural.

“O processo de reabilitação é feito de forma gradual, para minimizar o estresse e garantir que os animais estejam aptos a retomar seus comportamentos naturais. É uma etapa que requer técnica, observação e tempo”, explica Aline Duarte, gestora do CRAS.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o trabalho simboliza o esforço contínuo do Estado em garantir a preservação da fauna nativa e o uso da ciência como ferramenta de gestão ambiental.

“O CRAS e o Hospital Ayty representam uma política pública consolidada de cuidado com os animais silvestres. O uso de tecnologias de rastreamento e o acompanhamento científico fortalecem a proteção da biodiversidade e ampliam o conhecimento sobre as espécies do Pantanal”, destacou André Borges.

Monitoramento

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento do grupo em seu ambiente natural.

Os dispositivos registram deslocamentos, áreas de uso, formação de grupos e padrões de alimentação. Esses dados serão analisados por pesquisadores e técnicos do Imasul para avaliar o sucesso da reintrodução e aprimorar futuras ações de soltura.

“O monitoramento é fundamental para compreender como esses animais se comportam no retorno à natureza e para aperfeiçoar os protocolos de reabilitação”, destacou a bióloga Márcia Delmondes, integrante da equipe técnica do CRAS.

Antes da liberação, todos os indivíduos passaram por avaliações clínicas e laboratoriais completas. Os testes confirmaram resultados negativos para Anaplasma sp., Babesia sp., Clostridium perfringens e Leptospira sp., garantindo que os animais estavam em condições sanitárias seguras para o retorno à natureza.

O trabalho contou com o suporte do Hospital Ayty, unidade do Imasul equipada com centro cirúrgico, laboratório, sala de esterilização, raio-X e farmácia veterinária, que oferece atendimento integral à fauna silvestre em reabilitação no Estado.

Origem dos animais

Os sete macacos têm origens diversas, provenientes de resgates, apreensões e entregas voluntárias. Alguns chegaram ao CRAS debilitados ou com comportamento dependente de humanos, exigindo meses de readaptação. Outros foram retirados de cativeiro doméstico e precisaram reaprender a formar grupos e responder a estímulos naturais.

Durante a reabilitação, os técnicos monitoraram o desenvolvimento físico e social de cada indivíduo, definindo o momento adequado para a soltura em grupo — condição ideal para a espécie Sapajus cay, que vive em bandos organizados e cooperativos.

A médica-veterinária Jordana Toqueto, também do CRAS, explica que o uso dos colares de rastreamento possibilita uma avaliação contínua e científica da readaptação dos primatas.

“Com os dados de GPS, conseguimos saber onde o grupo está se deslocando, se estão se alimentando adequadamente e se mantêm o comportamento natural da espécie. Esse tipo de acompanhamento é essencial para medir a efetividade do processo de reintrodução e garantir que o retorno à natureza ocorra de forma segura”, detalha Jordana.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 1 dia

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

2

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 1 dia

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

3

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 23 horas

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

4

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro
Supersalário

/ 2 dias

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)
Economia

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?