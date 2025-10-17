Mais de 16 mil disputam vaga para professor temporário neste domingo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Aproximadamente 16 mil candidatos farão as provas do Processo Seletivo para Professor Temporário da Rede Municipal de Ensino (Reme) , neste domingo (19), em Campo Grande.

As vagas são temporárias , com contrato de um ano, a contar a partir de 2 de janeiro de 2026, podendo ser prorrogado por mais um.

As provas ocorrerão no período vespertino exclusivamente em Campo Grande, em várias escolas municipais e algumas estaduais.

Os professores vão ocupar:

Vagas puras – são vagas que precisam ser preenchidas imediatamente, em razão de novas salas que abriram e necessitam de um profissional para ministrar a aula. De acordo com o presidente do sindicato dos professores, Gilvano Bronzoni, existem 2 mil vagas puras disponíveis. Os profissionais mais bem classificados ocuparão essas vagas

– são vagas que precisam ser preenchidas imediatamente, em razão de novas salas que abriram e necessitam de um profissional para ministrar a aula. De acordo com o presidente do sindicato dos professores, Gilvano Bronzoni, existem 2 mil vagas puras disponíveis. Os profissionais mais bem classificados ocuparão essas vagas Vagas de substituição – são vagas que surgem conforme um professor concursado precisa se ausentar temporariamente por motivos de saúde, como atestado ou licença maternidade. Os profissionais com pior classificação aguardam no Cadastro Reserva e são chamados posteriormente para ocupar essas vagas, por ordem de classificação

– são vagas que surgem conforme um professor concursado precisa se ausentar temporariamente por motivos de saúde, como atestado ou licença maternidade. Os profissionais com pior classificação aguardam no Cadastro Reserva e são chamados posteriormente para ocupar essas vagas, por ordem de classificação Vagas de aula complementar – são vagas que surgem conforme aulas extras precisam ser ministradas. Os profissionais com pior classificação aguardam no Cadastro Reserva e são chamados posteriormente para ocupar essas vagas, por ordem de classificação

* As vagas abrangem cotas para negros (10%); pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%).

De acordo com Bronzoni, o salário é de R$ 4,1 mil. A carga horária é de 20 horas semanais. O processo seletivo é composto pelas etapas de Prova Objetiva e Prova de Títulos.

PROVA

A prova será realizada na tarde deste domingo (19) exclusivamente em Campo Grande.

A prova objetiva tem duração de três horas e possui 40 questões, sendo 10 de conhecimentos específicos (peso 4), 15 perguntas de conhecimentos pedagógicos (peso 2), 5 de conhecimentos de legislação (peso 2) e 10 de língua portuguesa (peso 2).

A avaliação será composta por questões objetivas do tipo múltipla escolha, contendo cinco alternativas (a, b, c, d, e)

A avaliação será de caráter eliminatório e classificatório e terá valor de 0 a 100 pontos.

Em relação a prova de títulos, os títulos deveriam ter sido incluídos na Área do Candidato, no site da Fapec, no momento da inscrição.

A nota final é fruto da soma das notas da avaliação escrita e prova de títulos. Os critérios de desempate são:

Idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de 60 anos, conforme determina o Estatuto da Pessoa Idosa;

Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;

Maior pontuação na prova de conhecimentos pedagógicos;

Maior pontuação na prova de língua portuguesa;

Maior pontuação na prova de legislação;

Maior pontuação na prova de títulos;

Ser efetivo da REME;

Maior idade.

Veja o conteúdo das provas a partir da página 10 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) .

REQUISITOS

Para participar do concurso, é necessário que o candidato siga os seguintes requisitos: