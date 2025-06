Mais de 2 mil alunos de Campo Grande recebem certificado no curso da Carreta Digital

"LAR DOCE LAR"

Após saírem da Jordânia, avião com secretário-executivo de Ciência, adjunta da saúde e coordenador de tecnologia de Mato Grosso do Sul desembarca no aeroporto de Guarulhos

Conforme repassado pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), os três servidores sul-mato-grossenses que estavam em missão internacional em Israel devem chegar hoje (20) em solo brasileiro.

A previsão inicial é que os três servidores chegariam em terras tupiniquins - como abordou o Correio do Estado - ainda na quinta-feira (19), o que não se concretizou.

Após a escalada de conflitos entre Israel e Irã, o grupo com os três de MS e mais outros 11 brasileiros devem pousar diretamente no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Como os servidores estavam em uma missão internacional custeada pelo governo israelense, a maior parte do grupo de agora repatriados embarcou em voos comerciais via Doha (Catar), com passagens também pagas pelo governo de Israel, responsável por organizar e financiar a missão.

Conforme o senador por Mato Grosso do Sul, a crise vem sendo acompanhada desde o início da escalada de violência, com Nelsinho Trad atuando em articulação com o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira (FAB).

"Seguimos mobilizados para que todos voltem para casa em segurança. A chegada de cada grupo é um alívio, mas o nosso compromisso só termina quando todos estiverem bem”, expôs ele em nota à imprensa.

Dos repatriados de Mato Grosso do Sul que desembarcam nesta sexta-feira estão:

Ricardo Senna, secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul;

Christinne Maymone, secretária-adjunta de Saúde de Mato Grosso do Sul;

Marcos Espíndola, coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde de MS;

Em terras internacionais

Cabe esclarecer que esses brasileiros em território estrangeiro eram parte das delegações que foram ao Expo Muni e do Consórcio Brasil Central, todos a convite do governo israelense.

Para além dos três de Mato Grosso do Sul, a lista de repatriados é composta por autoridades do Distrito Federal, Goiás e Rondônia, juntos de uma funcionária da Embaixada de Israel no Brasil.

Importante destacar que, além da chegada desse grupo, o embarque de uma outra leva de brasileiros que ainda estavam na Jordânia segue sendo acompanhado pela Comissão.

Entre esse outro pessoal, segundo o senador, aparecem:

Marco Antônio Costa Júnior – secretário de Ciência e Tecnologia do DF

Rasível dos Reis Santos Júnior – secretário de Saúde de Goiás

Keila Edna Pereira Santos – esposa do secretário Rasível

José Eduardo Pereira Filho – secretário-executivo do Consórcio Brasil Central

Renata Helena Cese Caram Zuquim,

Bruno de Oliveira Watanabe, Fabrício Oliveira dos Santos, Ana Luisa Farias Barros Coêlho – integrantes da equipe do consórcio

Maryanne Terezinha Mattos – vice-prefeita e secretária de Segurança de Florianópolis (SC)

Vanderlei Pelizer Pereira – vice-prefeito de Uberlândia (MG)

Dilermando Garcia Ribeiro Júnior – secretário de Desenvolvimento de Aracaju (SE)

Paulo Rogério Rigo – secretário de Proteção Civil de Joinville (SC)

Alexandre Augusto Aragon – secretário de Segurança de Porto Alegre (RS)

Verônica Pereira Pires – secretária de Inovação de São Luís (MA)

Alertas

Conforme alerta atualizado do Itamaraty, o espaço aéreo de Israel permanece fechado e não há previsão de reabertura.

Nesse sentido, são emitidas orientações às pessoas que ainda seguem no país, para que fiquem no local de hospedagem e atendam às diretrizes de segurança publicadas pelo Homefront Command de Israel.

É importante esclarecer que, neste momento, como reiterado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv, não há uma operação oficial de repatriação em curso.

Ou seja, aqueles brasileiros que querem sair de Israel, precisam antes avaliar por conta própria a viabilidade das travessias terrestres, para a qual é preciso atenção especial às exigências de segurança, necessidade de visto e operação das fronteiras.

Além disso, os brasileiros precisam preencher a intenção de saída através do formulário em link disponível pelo alerta consular, para que sejam localizados e colocados nas tratativas de possíveis futuras novas oportunidades de evacuação.

“Permanecemos atentos e mobilizados, na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Seguimos à disposição do Itamaraty e da FAB para colaborar com a repatriação de todos os brasileiros que manifestarem interesse em retornar”, concluiu o senador Nelsinho Trad.

**(Com assessoria)

Assine o Correio do Estado