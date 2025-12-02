Mais de 30 mil disputam vagas de professor temporário neste domingo

No próximo final de semana, mais de 30 mil inscritos irão fazer a prova para tentar uma vaga no banco de reserva de professores temporários para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS). A remuneração para aqueles que caso aprovados e chamados a serviço está em torno de R$ 7,5 mil.
Divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul em edição especial de concurso desta terça-feira (02), o edital mostra a relação de nomes e município de realização da prova.
Com data marcada para 07 de dezembro, no período vespertino, a atuação do professor poderá ser em todos os 79 municípios. Além de Campo Grande, outras cidades que serão espaços para realizar a avaliação são: Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.
Para conferir o local exato, bem como horário da prova, o candidato que teve sua inscrição aceita deve acessar o site www.avalia.org.br, a partir das 15h desta terça-feira (02) e imprimir o ‘cartão de informação do candidato’, que contém as especificidades de cada inscrito.
Os candidatos que já solicitaram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar a resposta por meio do mesmo site, www.avalia.org.br, que ficará disponível apenas nos próximos dias, a valer a partir de hoje.
Processo Seletivo
O concurso abrange desde a educação infantil até o ensino médio e suas modalidades, incluindo também a modalidade de educação especial. No edital são 31.986 inscrições ao todo, desse total, 16.070 candidatos optaram por tentar a vaga de reserva para Educação Especial.
As etapas do processo seletivo, se dividem em 4 etapas, a primeira é a inscrição que já foi até o dia 25 de novembro. A segunda é a fase atual, prova escrita objetiva com caráter eliminatório e classificatório, em que os candidatos serão avaliados.
As demais etapas são divididas em:
- Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório;
- e o procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos autodeclarados Pessoa Com Deficiência (PCD), e de cotistas negro ou indígena, realizada pela Equipe Multiprofissional, de caráter eliminatório.
De acordo com o edital, a reserva prevê 5% de convocaçõe para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, seguindo o município e componente curricular selecionado.
Remuneração
Seguindo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, o valor recebido pelo docente temporário será calculado proporcionalmente à quantidade de horas-aulas efetivamente atribuídas no ato da convocação, que atribui ao valor total de R$ 7.512,00, incluindo valores para profissionais com Graduação com licenciatura, especialização, mestrado e doutorado.
De acordo com o Instituto Península de 2022, Mato Grosso do Sul é considerado a segunda Unidade Federativa (UF) com maior salário de professores da Rede Estadual de Ensino. Perdendo apenas para o Pará (PA).
Confira aqui a lista de convocação de nomes com inscrições aceitas.