Cidades

PROVA REDE ESTADUAL

Mais de 30 mil disputam vagas de professor temporário neste domingo

Diário oficial divulga nomes de inscritos, e cartão de informações com horário e local pode ser acessado a partir das 15h de hoje

Noysle Carvalho

02/12/2025 - 10h43
No próximo final de semana, mais de 30 mil inscritos irão fazer a prova para tentar uma vaga no banco de reserva de professores temporários para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS). A remuneração para aqueles que caso aprovados e chamados a serviço está em torno de R$ 7,5 mil.

Divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul em edição especial de concurso desta terça-feira (02), o edital mostra a relação de nomes e município de realização da prova.

Com data marcada para 07 de dezembro, no período vespertino, a atuação do professor poderá ser em todos os 79 municípios. Além de Campo Grande, outras cidades que serão espaços para realizar a avaliação são: Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para conferir o local exato, bem como horário da prova, o candidato que teve sua inscrição aceita deve acessar o site www.avalia.org.br, a partir das 15h desta terça-feira (02) e imprimir o ‘cartão de informação do candidato’, que contém as especificidades de cada inscrito.

Os candidatos que já solicitaram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar a resposta por meio do mesmo site, www.avalia.org.br, que ficará disponível apenas nos próximos dias, a valer a partir de hoje.

Processo Seletivo

O concurso abrange desde a educação infantil até o ensino médio e suas modalidades, incluindo também a modalidade de educação especial. No edital são 31.986 inscrições ao todo, desse total, 16.070 candidatos optaram por tentar a vaga de reserva para Educação Especial.

As etapas do processo seletivo, se dividem em 4 etapas, a primeira é a inscrição que já foi até o dia 25 de novembro. A segunda é a fase atual, prova escrita objetiva com caráter eliminatório e classificatório, em que os candidatos serão avaliados.

As demais etapas são divididas em:

  • Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório;
  • e o procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos autodeclarados Pessoa Com Deficiência (PCD), e de cotistas negro ou indígena, realizada pela Equipe Multiprofissional, de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, a reserva prevê 5% de convocaçõe para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, seguindo o município e componente curricular selecionado.

Remuneração

Seguindo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, o valor recebido pelo docente temporário será calculado proporcionalmente à quantidade de horas-aulas efetivamente atribuídas no ato da convocação, que atribui ao valor total de R$ 7.512,00, incluindo valores para profissionais com Graduação com licenciatura, especialização, mestrado e doutorado.

De acordo com o Instituto Península de 2022, Mato Grosso do Sul é considerado a segunda Unidade Federativa (UF) com maior salário de professores da Rede Estadual de Ensino. Perdendo apenas para o Pará (PA).

Confira aqui a lista de convocação de nomes com inscrições aceitas.

BOLSA DE VALORES

Regional terá maior concorrência para leilões do Estado nos últimos 11 anos

PPP do hospital reúne cinco interessadas, a disputa só é menor que a concessão da BR-163 em 2014, com seis concorrentes

02/12/2025 09h00

Hospital Regional será leiloado na quinta-feira, na Bolsa de Valores

Hospital Regional será leiloado na quinta-feira, na Bolsa de Valores Gerson Oliveira

O governo do Estado confirmou que cinco empresas vão disputar o leilão da parceria público-privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). Esta será a maior concorrência para leilões do Estado na Bolsa de Valores desde 2014, quando foi licitada a rodovia BR-163. Ontem, encerrou o prazo para recebimento de propostas.

Há 11 anos, a antiga CCR, atual Motiva, venceu a disputa contra outras cinco interessadas pelo trecho sul da BR-163 em Mato Grosso do Sul.

Para sair com a vitória na BM&FBovespa, em São Paulo, a empresa ofereceu um deságio de 52,74% (R$ 0,04381) sob a tarifa teto de pedágio fixada pelo governo federal de R$ 0,0927 por quilômetro. Desde então, essa foi a maior concorrência para licitações públicas em Mato Grosso do Sul.

Em 2019, a Way Brasil, por meio do Consórcio Way-306 – composto por cinco empresas –, venceu a Via Brasil MS pelo direito de exploração da MS-306 pela concessão de R$ 605,3 milhões. Três anos depois, em 2022, a Way Brasil saiu vitoriosa contra dois concorrentes para outro leilão envolvendo rodovias: da rodovia MS-112 e de trechos da BR-158 e da BR-436.

Em 2020, visando universalizar o sistema de esgotamento sanitário no Estado, a Sanesul lançou leilão eletrônico de PPP sob valor previsto de R$ 2,21 por m³ de esgoto. A Aegea Saneamento ofereceu R$ 1,36 por m³ – deságio de 38,46% – e superou outros três consórcios.

Dois anos depois, a Concessionária Sonda venceu o certame para a construção, operação e manutenção do projeto da Infovia Digital em Mato Grosso do Sul, após propor pagamento mensal de R$ 2.290 milhões ao governo do Estado, deságio de 53,04% em comparação com o valor máximo previsto. Ao todo, três concessionárias participaram do certame.

Recentemente, ainda este ano, quatro empresas disputaram o leilão da concessão da Rota da Celulose. O Consórcio K&G Rota da Celulose, composto pelas empresas K-Infra Concessões e Galápagos Participações, venceu, mas depois foi desclassificado e quem deve assumir é o Consórcio Caminhos da Celulose, liderado pela XP.

Logo, com cinco empresas interessadas, o leilão do HRMS é o maior desde o da BR-163. A sessão de lances será realizada na quinta-feira, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, a partir das 13h (de MS).

Diante do critério de julgamento previamente estabelecido no edital da licitação pública, será determinada vencedora aquela empresa que apresentar a proposta de menor valor de contraprestação pública máxima, ou seja, até R$ 5,6 bilhões em 30 anos.

Para a fase de leilão, serão convocadas as empresas com propostas superiores a até 10% do valor da melhor classificada.

PROJETO

Conforme prevê o projeto, o parceiro privado assumirá a gestão dos serviços não assistenciais da unidade pelos próximos 30 anos, enquanto o Estado continuará responsável pela assistência médica, regulação e fiscalização. A previsão de investimento é de R$ 5,6 bilhões durante a concessão.

Desse montante, R$ 954 milhões serão aplicados na criação de novos leitos e, como já adiantou o Correio do Estado, na construção de um novo prédio no mesmo local em que o hospital funciona atualmente, aumentando a capacidade para 132 mil atendimentos por ano e quase dobrando o número de leitos.

O documento mostra que, do valor da despesa de capital (Capex), que será de quase R$ 1 bilhão (R$ 954,14 milhões), a maior parte, R$ 743 milhões, está concentrada entre o primeiro e o quinto ano da concessão.

O parceiro privado ficará responsável pela ampliação, a manutenção predial e a gestão interna, incluindo lavanderia, alimentação, recepção, gestão de infraestrutura, entre outros serviços.

Enquanto isso, o Estado ficará responsável pelo atendimento médico, a enfermagem, as equipes assistenciais, a regulação e a fiscalização, a psicologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, as análises clínicas e a radiologia.

Atualmente, o hospital tem área de 37.000 m², com estrutura de 10 andares, capacidade de 362 leitos e atendimento de 46 especialidades médicas. O local permanecerá como hospital público, com atendimento SUS 100% gratuito e gestão assistencial estadual.

A previsão é de que em até dois anos sejam construídos dois novos blocos, que incluem a oferta de Centro de Imagem e Diagnóstico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade Coronariana (UCO) com 70 leitos, hemodinâmica, centro cirúrgico, Central de Material Esterilizado (CME) e internações com 180 leitos. Em até quatro anos, será concluída a reforma do prédio atual.

A partir de então, serão 71.000 m² de construção. Está previsto que a capacidade salte de 362 leitos para 577 leitos, totalizando 59% de aumento no número de leitos. E ainda há a ampliação do estacionamento, que passará a oferecer 753 vagas.

*SAIBA

O próximo grande leilão sul-mato-grossense deve ser o da ferrovia Malha Oeste, que foi incluído pelo Ministério dos Transportes e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no calendário de concessões de 2026, com abertura de edital em abril e leilão em julho.

NA CORDA BAMBA

Prefeitura deve rediscutir projeto dos corredores de ônibus em 2026

Alvo de polêmicas, obra na Avenida Gunter Hans foi palco de acidente com morte neste fim de semana

02/12/2025 08h40

Projeto de corredor na Rua Bahia teve resistência do comércio

Projeto de corredor na Rua Bahia teve resistência do comércio Gerson Oliveira

A partir do próximo ano, o projeto dos corredores de ônibus de Campo Grande deve ser novamente posto em discussão e há possibilidade de que ele não seja concluído. A informação é do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli.

Segundo o secretário afirmou ao Correio do Estado, apenas os dois corredores que já têm obras em andamento devem ser finalizados, nas Avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro e na Avenida Bandeirantes. Porém, o projeto inicial envolvia bem mais vias do que as hoje prontas ou a serem entregues.

Atualmente, apenas nas Ruas Rui Barbosa, Guia Lopes e Brilhante a instalação de piso reforçado e estações de embarque foi concluída e os corredores postos em funcionamento.

“A finalização desse projeto depende de dois fatores: um é a população querer e o outro é ter recurso. Existe uma polêmica muito grande em torno desse projeto, e na Rua Bahia ele já foi quase descartado, mas nos outros locais, como a Gury Marques e a Costa e Silva, precisamos sentar e decidir se vamos ou não fazer”, afirmou Miglioli ao Correio do Estado.

Os corredores de ônibus são um pedido antigo do Consórcio Guaicurus, sendo inclusive citados no contrato de concessão do transporte coletivo. O projeto inicial previa três corredores de ônibus: o Corredor Sudoeste, o Corredor Norte e o Corredor Sul.

O Corredor Sudoeste é o mais adiantado, composto por Rua Guia Lopes, Rua Brilhante, Avenida Marechal Deodoro, Avenida Gunter Hans e Avenida Bandeirantes. A Rua Brilhante foi entregue em 2022, e a Rua Guia Lopes também foi concluída.

A Avenida Bandeirantes tem obras adiantadas, e a Avenida Gunter Hans e a Avenida Marechal Deodoro estão em execução. A obra ligará os terminais Bandeirantes e Aero Rancho.

O Corredor Sul é formado pelas Avenidas Costa e Silva e Gury Marques e pelas Ruas Calógeras e Rui Barbosa e fará a conexão dos terminais Morenão e Guaicurus com o centro da cidade. Apenas a obra da Rua Rui Barbosa foi feita, mas com recursos do Reviva Centro.

A Avenida Calógeras recebeu uma prévia de obras, mas não chegou a ter a construção das estações de embarque.

Já o Corredor Norte contempla as Ruas Bahia, 25 de Dezembro e Alegrete, além das Avenidas Coronel Antonino e Cônsul Assaf Trad, e ligará os terminais General Osório e Nova Bahia.

Conforme Miglioli, o corredor das Avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro já está em fase de execução da pavimentação e instalação das estações de embarque. Após isso, será feita a sinalização. Já a Avenida Bandeirantes tem previsão para ser licitada no início de 2026, ao custo de cerca de R$ 1,2 milhão.

Para as outras obras, o investimento do Município seria muito maior que o estimado inicialmente, como mostrou o Correio do Estado em matéria publicada em agosto deste ano. À época, o secretário afirmou que a estimativa de custo para concluir esses corredores era de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município.

Isso se deve ao fato de que o recurso para a construção dos corredores de ônibus em Campo Grande foi aprovado em 2011, pactuado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana.

Na época, a Prefeitura de Campo Grande conseguiu R$ 180 milhões para melhorar o transporte coletivo da Capital. Desse valor, R$ 20 milhões eram para construir cinco terminais, R$ 110 milhões para a construção de 68,4 quilômetros de corredores de transporte coletivo, R$ 4,5 milhões para a modernização do sistema de controle eletrônico, R$ 40,3 milhões para intervenções viárias e R$ 6 milhões para estações de pré-embarque.

Como já se passaram 14 anos da chegada desse recurso, o valor da obra só aumentou e, por isso, o secretário afirmou que a contrapartida ficou muito acima da capacidade que o Município tem hoje.

ACIDENTES

Na noite de sábado, Ângelo Antônio Alvarenga Perez, de 23 anos, morreu após o carro em que ele estava bater na mureta da obra ainda inacabada do corredor de ônibus da Avenida Gunter Hans.

Projeto de corredor na Rua Bahia teve resistência do comércioUm jovem de 23 anos morreu neste fim de semana após o carro em que ele estava bater na mureta de uma obra do corredor de ônibus - Foto: Gerson Oliveira

Em imagens de câmeras de segurança da região não é possível confirmar se havia no momento do acidente sinalização que indicasse a construção. O motorista do carro está internado na Santa Casa.

Levantamento do Correio do Estado, feito em agosto deste ano com informações desde 2022, mostra que haviam ocorrido até aquele mês pelo menos 23 colisões nos dois únicos corredores em funcionamento na Capital, na Rua Brilhante com a Rua Guia Lopes e na Rua Rui Barbosa.

