Cidades

cnh do brasil

Dois dias após mudanças, 4,2 mil já iniciaram processo para tirar CNH em MS

Programa lançado na última terça-feira trouxe alterações que simplificam etapas para obter a CNH e tem tido alta procura

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

12/12/2025 - 17h25
Na última terça-feira (9) foi lançado o Programa CNH do Brasil, que simplifica etapas para obter a carteira nacional de habilitação (CNH). Em dois dias, 4.221 sul-mato-grossenses já iniciaram o processo através do aplicativo CNH do Brasil, conforme balanço divulgado pelo Ministério dos Transportes.

Segundo a Pasta, todos os estados e o Distrito Federal registraram acessos à plataforma. São Paulo lidera o ranking, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Em todo o Brasil, mais de 270 mil pessoas já começaram o curso teórico gratuito.

Para o ministro Renan Filho, o volume de acessos e de pessoas fazendo o curso teórico é a prova de que o modelo anterior para retirada da CNH era excludente e inatingível para a maioria dos brasileiros.

“O programa vem atender às necessidades daqueles que mais precisam. Ter a carteira de habilitação é cidadania, autonomia e também a chance de ter melhores condições de vida”, afirma.

Conforme reportagem do Correio do Estado, as mudanças para obtenção da CNH serão feitas com paciência e respeitando os limites operacionais do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), conforme disse o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade.

“A posição foi a de irmos implementando dentro das nossas capacidades, com paciência para suportar pressões externas, mas tendo a atenção e o dever de cumprir a legislação”, afirmou Rudel Trindade, por meio de sua assessoria, após se reunir com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

Com as mudanças, além de abrir o requerimento pelo celular, o candidato pode realizar o curso teórico gratuito oferecido pelo Ministério dos Transportes.

As aulas estão disponíveis em múltiplos formatos: textos, podcasts e vídeos, incluindo ainda simulados, banco de questões e materiais complementares, que permitem a capacitação até o dia da realização da prova teórica do Detran.

Todas as etapas até os exames presenciais podem ser acompanhadas pelo aplicativo.

Alterações

O programa CNH do Brasil busca democratizar o acesso à CNH, pois simplifica etapas, amplia as formas de preparação e pode reduzir em até 80% o custo total para obter o documento que, em alguns estados, chega a R$ 5 mil.

Uma das novas determinações é a retirada da obrigatoriedade da autoescola.

A iniciativa inclui ainda novas regras, como:

  • estímulo ao bom condutor, com a renovação automática para quem não tiver infrações registradas na carteira;
  • autoriza o uso da CNH sem a necessidade da versão impressa;
  • barateia em 40% os exames médico e psicotécnico.

Apesar disso, o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFCMS), Henrique José Fernandes, afirma que o serviço não ficará tão barato quanto se pensa, pois, segundo ele, o novo sistema vai beneficiar somente aqueles que já possuem o documento, e não os que desejam tirar a CNH pela primeira vez.

“Hoje com 20 aulas temos que baixar o valor da aula para não ficar mais caro ainda. Com duas aulas vamos para o valor normal da aula e quem não sabe dirigir vai fazer mais aulas no preço cheio. Para quem já dirige vai diminuir o custo, mas para quem não sabe dirigir pode ficar mais caro”, disse o chefe sindical.

A União editou uma medida provisória (MP) que beneficia motoristas que não cometem infrações, tirando a necessidade de pagar taxas de renovação do documento. Portanto, a renovação agora será feita automaticamente e sem custos. 

Em Mato Grosso do Sul, a retirada da obrigatoriedade para pagamento das taxas de renovação significa uma economia de quase R$ 380 para o condutor sem atividade remunerada e de cerca de R$ 576 para os que a exercem. Esses valores eram pagos ao Detran-MS.

Além disso, as aulas teóricas serão gratuitas e disponibilizadas pelo Ministério dos Transportes. Sobre as aulas da prova prática, elas agora serão 2 horas-aula – antes eram 20 horas-aula –, além do candidato ter o poder de escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados ou preparações personalizadas.

Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), 20 milhões de brasileiros dirigem sem CNH e outros 30 milhões têm idade para obter o documento, mas não iniciam o processo, principalmente por causa do custo e da burocracia.

Em Mato Grosso do Sul, de acordo com o portal de estatísticas do Detran-MS, de 2021 até agora, foram identificados 68.328 motoristas dirigindo sem CNH.

risco

Inmet alerta para tempestades severas com granizo e rajadas de vento em MS

Há alerta vermelho vigente para risco de ventos de até 100 km/h em algumas regiões do Estado, entre hoje e o fim de semana

12/12/2025 17h15

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendaval

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendaval Paulo Ribas / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul está em alerta vermelho para tempestades e ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h em alguns municípios, especialmente na região sudoeste do Estado, com eventual queda de granizo. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (12) e deve permanecer no sábado (13) e no domingo (14)

Conforme o alerta, há perigo de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, entre 60 a  100 km/h, e a queda de granizo. Devido a estas condições, há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Para além do alerta, durante o sábado, previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que o intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de chuva com acumulados que podem superar os 50 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 35°C. Confira por região:

  • Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 26-30°C
  • Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 30-35°C
  • Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-25°C e máximas entre 29-32°C
  • Campo Grande: Mínimas entre 23-24°C e máximas entre 28-29°C.

Já no domingo (14), o transporte de calor e umidade, aliado a áreas de baixa pressão atmosférica e a passagem de cavados, favorecem a formação de instabilidades em todo o Estado. Também são esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm/h, especialmente na região leste.

As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 37°C. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 22°C e a máxima de 31°C.

Risco

Além de Mato Grosso do Sul, outros dois estados mais atingidos pela combinação de uma uma frente fria com alta umidade, que mantém o risco de tempestades severas, são Paraná e Santa Catarina.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, “diante do cenário, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Defesa Civil Nacional, seguirá acompanhando a previsão e apoiando os estados em risco”.

Para ampliar a proteção, o órgão orienta que a população faça uso e fique atenta aos avisos do sistema Defesa Civil Alerta, que emite mensagens de texto e alarmes sonoros para celulares em áreas de risco elevado.

De forma gratuita e sem a necessidade de cadastro prévio, são enviadas orientações sobre como proceder de acordo com o tipo de risco iminente na região.

Para o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr, nesta sexta-feira as chuvas podem ocorrer em curtos períodos, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e granizo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e danos à rede elétrica.

Mato Grosso do Sul está sob risco de tempestades com vendavalGrande parte do Estado está em alerta para tempestades

Cidades

Bradesco retoma funcionamento de app de pessoa jurídica; pessoa física segue fora do ar

Segundo o banco, a normalização "deve ocorrer em breve"

12/12/2025 17h14

bradesco

bradesco

O Bradesco informou no período da tarde desta sexta-feira, 12, que o aplicativo para a pessoa jurídica foi restabelecido, após cerca de 11 horas de instabilidade. Os serviços para pessoa física, no entanto, seguem fora do ar e a normalização "deve ocorrer em breve", segundo o banco.

"Equipes técnicas trabalham para regularizar o mais breve possível", reforçou a instituição financeira, sem fornecer detalhes ou previsão. "O Bradesco lamenta o transtorno causado aos seus clientes", acrescenta.

Ao tentar ingressar na conta-corrente, os usuários encontram uma mensagem: "Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando pra (sic) resolver. Por favor, tente mais tarde."

Aviso semelhante foi enviado diretamente para os celulares dos clientes.
 

