Mais de 49 mil jovens devem ser vacinados contra o HPV em MS

O Carnaval chega oficialmente neste sábado (1°), e junto com a folia, vem a dúvida da maioria dos trabalhadores e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sobre quando cai o salário no mês de março.

No setor privado, em que o valor deve ser depositado até o quinto dia útil do mês, muitos temem receber apenas no dia 12, pois é comum que as empresas parem os serviços até a Quarta-feira de Cinzas, que acontece no dia 5.

De acordo com o parágrafo primeiro do art. 459 da CLT, o 5° dia útil é o limite máximo para o pagamento dos salários, devendo ser levado em conta que a terça-feira de Carnaval não é considerada feriado e também os sábados são contados como dias úteis, mesmo que o funcionário não trabalhe nele.

Vale lembrar que caso o quinto dia caia em domingos ou feriados, ele tem que ser antecipado para um dia antes do dia útil anterior.

Sendo assim, os municípios que não aderirem a terça-feira de Carnaval como feriado, o pagamento será no dia 6 de março, como é o caso de Campo Grande, por exemplo. No entanto, nos locais onde houver a previsão legal de feriado, o salário deve cair na sexta-feira, 7 de março.

Servidores estaduais

Podem comemorar! Ao contrário dos funcionários do setor privado, os servidores estaduais devem receber já no dia 1°, conforme publicado pela Secretaria Estadual de Administração (SAD) nas redes sociais e no Portal do Servidor.

Aposentadoria

Os beneficiários do INSS que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos iniciados em 24 de fevereiro, de acordo com o final do dígito do NIS. O cronograma deve ser interrompido no dia 1º de março, sábado, e será retomado na quinta-feira, 6 de março, seguindo até 12 de março.

Já para aqueles que recebem mais de um salário mínimo, os pagamentos serão realizados entre 6 e 12 de março, um período mais longo do que o habitual em outros meses do ano.

É importante destacar que as agências do INSS estarão fechadas nos dias 3 e 4 de março e também na manhã de Quarta-Feira de Cinzas. Desta forma, o atendimento será retomado a partir das 14h de 5 de março, mas somente para os beneficiários com agendamento.

Durante o Carnaval, os atendimentos poderão ser realizados pelos canais remotos, como site, aplicativo ou telefone 135.

Em relação as agências, elas devem voltar a funcionar normalmente em 6 de março. Importante notar que, por decisão interna, as regras de pagamento para aposentados e pensionistas foram ajustadas especificamente para o período de Carnaval de 2025.

