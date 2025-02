Mais de 60 municípios de MS entram em alerta de perigo por chuvas nesta quarta

PASSO A PASSO

Detran lançou o novo serviço, que permite que o processo de compra e venda de veículos usados possa ser feito pela internet, retirando necessidade de comparecimento em cartório

Processo de transferência de veículo pode ser feito 100% via internet Foto: Divulgação

O processo de compra e venda de veículos usados pode ser feito de forma 100% online em Mato Grosso do Sul, através do novo serviço lançado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), a Transferência Digital.

Até então, para realizar a transferência, era necessário o comparecimento presencial em agências e cartórios.

Agora, com o processo digital, o processo pode ser iniciado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde o vendedor declara a venda digital com os dados do comprador.

A partir dessa declaração, o comprador é notificado e segue com o processo.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o serviço irá facilitar a vida e desonerar o cidadão.

“Com a transferência digital, o cidadão não vai precisar mais ir nem ao cartório e nem ao Detran, o único processo que ele vai precisar sair de casa é para fazer a vistoria. Então isso cria uma facilidade enorme para a comercialização de veículos com mais rapidez e mais segurança", disse.

"E ainda teremos mais tecnologias agregadas para reconhecimento facial e verificação da autenticidade do vendedor e do comprador. Vamos continuar nesse caminho de facilitar a vida trazendo a digitalização para a prática no estado de Mato Grosso do Sul", acrescentou.

Passo a passo para fazer a transferência digital

Ao abrir o aplicativo CDT, o vendedor clica na opção “Veículos”, em seguida escolhe o veículo que vai ser vendido, no caso de ter mais de um, em seguida clicar na opção “Transferência”.

Caso o veículo esteja apto a transferência digital, os dados serão verificados e o processo pode seguir.

Caso o veículo tenha alguma restrição para a operação, como alienação fiduciária dentre outros, será informado na tela e a transferência não poderá ser feita digitalmente.

Com o veículo apto, o vendedor insere os dados do comprador, os dados da venda, revisa os dados e envia.

Imediatamente o comprador receberá notificação, pelo aplicativo CDT dele, para que ele aceite a negociação. Feita essa etapa, acaba o papel do vendedor na transferência digital.

A partir de então todo e qualquer procedimento é feito pelo comprador.

A primeira coisa que ele precisa fazer é a vistoria do veículo no Detran-MS ou em qualquer vistoriadora credenciada e verificar se há algum débito de multa no veículo. Caso haja multas ou débitos, é preciso regularizar para seguir o processo.

O comprador acessa o portal Meu Detran, clica na aba de “Serviços” e depois na aba “Transferência Digital”.

Para a segurança deste serviço o usuário precisará estar logado com seu login e senha. Caso o comprador não tenha, o sistema pedirá a criação do cadastro.

Uma vez dentro do serviço, ele insere os dados como a placa do veículo, Renavam, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) e o código de segurança. Todas essas informações o comprador vai encontrar no seu aplicativo CDT.

Após confirmar os dados, o comprador insere o endereço de e-mail correto, que é onde vai chegar o protocolo para finalização de todo o processo.

Com o protocolo em mãos, o comprador volta ao portal “Meu Detran” para validar, confirmar e emitir a guia para pagamento da transferência.

Confirmado o pagamento da guia pelo Detran-MS, o processo é finalizado e o cliente vai receber em seu e-mail um informativo que o documento completo já está disponível para download, que fica disponível por 30 dias.

Também é disponibilizado o documento digital simplificado, que o condutor precisa portar ao conduzir o veículo.