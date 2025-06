Mais de 800 idosos participam dos Jogos da Melhor Idade 2025 nesta semana em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul 2025 ocorrerá entre os dias 17 e 19 de junho, em Campo Grande, reunindo mais de 800 idosos-atletas nas faixas etárias 60+ e 70+.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Serão disputadas nove modalidades, tanto individuais quanto em duplas: atletismo, damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez.

As provas de atletismo acontecerão no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto as demais modalidades serão realizadas no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês. 

A cerimônia de abertura será no dia 17 de junho, às 18h, no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês, seguido da competição de dança de salão.

Nos próximos dias, ocorrerão as disputa das modalidades restantes, com o encerramento e premiações a partir do meio dia do de quinta-feira.

Os Jogos da Melhor Idade visam instrumentalizar os municípios sul-mato-grossenses e sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa.

O evento proporciona canais de comunicação, convívio social, promoção da autoestima e troca de experiências entre gerações, contribuindo para a qualidade de vida.

O acesso ao esporte e ao lazer é um direito da pessoa idosa, garantido pela Política Nacional do Idoso e pelo Estatuto do Idoso.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, os Jogos da Melhor Idade promovem bem-estar físico, saúde mental e autonomia para os atletas idosos. Ele destaca que atividades que estimulam o cérebro, como os jogos de mesa, contribuem significativamente para a melhora da memória, da concentração e do raciocínio lógico, além de ajudar na prevenção de doenças como a demência e o Alzheimer.

A diretora dos Jogos da Melhor Idade, Karina Quaini, enfatiza que a competição tem representado um marco para o esporte em Mato Grosso do Sul, com aumento no número de participantes e maior envolvimento dos municípios na promoção de modalidades voltadas ao público idoso.