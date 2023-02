Mais dois criminosos morrem em confronto com a polícia no fim de semana

CARNAVAL

Oito escolas passam pela avenida, mas apenas sete concorrem ao título de campeã do Carnaval 2023

O desfile das escolas de samba de Campo Grande será nesta segunda (20) e terça-feira (21), com a participação de oito agremiações.

As escolas desfilam pela Avenida Alfredo Scaff, próximo a Praça do Papa, a partir das 20h.

Apesar de serem oito escolas, apenas sete serão julgadas e concorrem ao prêmio de campeã do Carnaval 2023, sendo Unidos do Bairro Cruzeiro, Vila Carvalho, Cinderela, Deixa Falar, Igrejinha, Unidos do Aero Racho e Catedráticos do Samba.

A apuração dos votos será na quarta-feira (22), na passarela do samba, a partir das 14h.

Após abertura dos envelopes e verificação das notas de todos os quesitos, será anunciada a escola campeã do carnaval 2023.

No ano passado, a Deixa Falar foi a vencedora do Carnaval, consagrando-se tricampeã.

A folia na Capital tem o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado.

A Prefeitura vai repassar R$ 440 mil, enquanto o governo garantiu repasse de R$ 800 mil para a Liga Independente das Escolas de Samba da Capital (Lienca), totalizando R$ 1,240 milhão.

“Nós sabemos das dificuldades que as escolas passam todos os anos para colocar as alegorias na avenida. Esse repasse é feito para garantir geração de renda e empregos que o carnaval proporciona às comunidades envolvidas”, afirmou o presidente da Fundação de Cultura do Estado, Max Freitas.

“Queremos fazer uma festa linda, com segurança, onde todas as famílias poderão aproveitar esse momento de alegria. Campo Grande prestigia essas escolas de samba, o trabalho da Liga e todos esses artistas”, apontou a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

Confira a ordem dos desfiles e os enredos das escolas de samba:

Segunda-feira (20/02)

1º Herdeiros do Samba - ‘Bate, bate coração Joaquim Murtinho 100 anos de Educação’;

2º Unidos do Bairro Cruzeiro - ‘Per Fumum: ‘A Essência Que Me Seduz’;

3º Vila Carvalho - ‘Carvalho em uma nova era: Em Minha Casa há várias moradas não estamos sós’;

4° Igrejinha - ‘Uni-Duni-Tê: A Igrejinha vem brincar com você’.

Terça-feira (21/02)

1º Cinderela Tradição do José Abrão - ‘Cinderela Tradição 30 anos de história’;

2° Deixa Falar - ‘Carnavalis’;

3° Unidos do Aero Rancho - ‘Eu sou o grande Aero Rancho: Esse é meu povo’;

4° Os Catedráticos do Samba - ‘Homenagem a Coxim: Portal do Pantanal virou festa’.