Mais horas na escola não é educação integral, avaliam especialistas

risco à saúde

A previsão indica que as temperaturas mais altas devem chegar até os 40ºC, principalmente no Pantanal

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para este domingo (6) revela que algumas cidades de Mato Grosso do Sul podem bater o recorde de temperatura, com valores de até 39°C.

A previsão indica que as temperaturas mais altas devem chegar até os 40ºC, principalmente no Pantanal.

Nas demais regiões, as temperaturas devem ultrapassar os 33°C, enquanto na Capital, os termômetros devem registrar valores próximos a 35°C.

Segundo o Cemtec, a situação atmosférica é causada pela atuação de uma intensa massa de ar seco e quente, que impede a formação de nuvens e chuvas.

Não há registro de chuvas significativas há cerca de 60 dias no Estado e não há previsão de chuvas para a próxima semana. Logo o tempo deve seguir quente e seco em Mato Grosso do Sul.

O Cemtec alerta que é preciso ter cuidado porque o ambiente atmosférico está propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Além disso, é necessário cuidar da saúde, sendo recomendável umidificar os ambientes, beber bastante líquido, usar soro fisiológico nos olhos e narinas, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e, quando possível, permanecer em locais protegidos do sol.

Previsão de domingo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 34°C neste domingo.

Em Dourados, 17°C pela manhã e 36ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 35ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 17°C e máxima de 34°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, mínima de 19°C e máxima de 39°C; Aquidauana terá variação entre 19°C e 38°C.

No sudoeste, Porto Murtinho amanheceu com 20°C e atinge os 38°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 18°C e máxima de 39°C. No Bolsão, Três Lagoas registrou 17°C pela manhã e 36°C de tarde.

Previsão da semana

Em Campo Grande, o Inmet prevê que, na segunda-feira (7), a temperatura mínima deve chegar a 22ºC e a máxima a 36ºC, com umidade na faixa de 15% a 50%.

Já na terça-feira (8), a temperatura deve variar entre 23ºC e 36ºC. Na quarta (9), temperaturas entre 22ºC e 36ºC e, na quinta (10), entre 21ºC e 35ºC.

Tempo seco

Segundo o Inmet, algumas cidades de Mato Grosso do Sul estiveram entre as mais secas do País neste sábado (4), com Sonara registrando 12ª umidade relativa do ar mais baixa do País, em 15%.

O Cemtec ainda destaca que Mato Grosso do Sul vem enfrentando, nos últimos dias, uma onda de calor, juntamente com o tempo muito seco.

As estações meteorológicas vem registrando baixíssimos índices de umidade relativa do ar, com valores entre 15-25% em grande parte dos municípios monitorados.

Além da baixa umidade do ar, tem-se registrado temperaturas máximas por volta dos 33-34°C na maioria dos municípios.

No dia 3 de agosto, ainda durante a estação de inverno, Mato Grosso do Sul registrou a maior temperatura máxima do ar de 2023, com 37,5°C em Porto Murtinho.

Porém, a previsão indica que este recorde de temperatura máxima do ano de 2023 possa ser quebrado ao longo dos próximos dias em Mato Grosso do Sul.