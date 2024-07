Mais um motociclista morre e número de vítimas chega a 26 neste ano na Capital

Cidades

Frente fria ajudou no combate aos focos, mas previsão de aumento da temperatura e queda da umidade

Os focos de incêndios florestais foram extintos no Pantanal sul-mato-grossense, mas as equipes do Corpo de Bombeiros permanecem mobilizadas. Segundo a Tenente-coronel Tatiane Dias de Oliveira Inoue, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), a frente fria serviu como auxílio para que as equipes pudessem eliminar as chamas.

"A massa de ar frio que chegou essa semana em Mato Grosso do Sul deu uma dinâmica para os combates aos incêndios que estavam se proliferando no Pantanal. Então hoje, nas plataformas satelitais, nós vemos pouquíssimos focos de calor", disse a tenente-coronel.

Apenas um foco de calor é visto no satélite, que, conforme explicado por Tatiane, não se trata de um foco de incêndio, e aparece porque o fogo foi extinto recentemente, mas a tecnologia identifica como foco temperaturas acima de 47ºC.

"No Pantanal mesmo a gente observa apenas um foco, próximo à região da base da Serra do Amolar, nossas equipes estão no local. Não estamos em combate a incêndio propriamente dito hoje, mas as atividades de monitoramento e rescaldo são necessárias", acrescentou.

O rescaldo é uma ação realizada para apagar todos os focos ativos e eliminar possíveis elementos que possam servir como combustíveis em uma próxima queima.

Apesar do bom resultado, o clima permanece de apreensão, já que na próxima semana a temperatura volta a subir e a umidade cai, o que facilita o início de novos incêndios florestais.

"A massa de ar frio foi um alento nessas atividades, mas as condições vão voltar aos patamares críticos que a gente encontrou antes dela ter chegado no nosso Estado.", concluiu Tatiane.

As atualizações do cenário foram apresentadas durante a transmissão ao vivo da terceira edição do "Boletim Semanal Operação Pantanal", organizado pelo Governo do Estado para fornecer informações atualizadas sobre as ações de combate aos incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Previsão do tempo serve de alerta

A meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Valesca Fernandes, também participou da transmissão.

Conforme apresentado por ela, de quinta a sábado o tempo permanece firme no estado, com sol e variação de nebulosidade. Apenas a região de Porto Murtinho tem previsão de chuva, devido ao avanço de uma nova frente fria. As temperaturas mínimas podem chegar a 11ºC e as máximas a 23ºC.

Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de julho, as temperaturas começam a elevar gradativamente, podendo atingir máxima de 34º. Além disso, a umidade relativa do ar varia de 10 a 30% para a região pantaneira.

"Essas condições previstas são favoráveis para a ocorrência de incêndios florestais. O que a gente consegue observar ao longo dos dias é que por conta do avanço da frente fria, o perigo de fogo ficou entre baixo e moderado. Porém, ao longo dos próximos dias, esse perigo de fogo vai aumentando devido as condições climáticas", explicou a meteorologista.

Helicóptero Super Cougar

A tenente-coronel Tatiane Dias ressaltou a importância dos investimentos do Estado para a efetiva atuação dos bombeiros. Além do governo estadual, o Governo Federal também mandou apoio para Mato Grosso do Sul.

“O Estado de MS reforçou suas estruturas durante esses anos. As aeronaves foram um reforço muito interessante nessa dinâmica do combate, principalmente para resfriar as linhas dos incêndios e levar estrutura e pessoal para o combate”, disse Dias.

Uma das aeronaves que chegou ao estado foi o helicóptero Super Cougar (UH-15), da Marinha do Brasil, que chegou na terça-feira, 9 de julho. A aeronave tem capacidade para transportar até 28 pessoas.

O Super Cougar (UH-15), está operando no Aeroporto Internacional de Corumbá, em voos de reconhecimento, transporte de militares/brigadistas e lançamentos de água.

O helicóptero conta com um compartimento localizado na parte externa da aeronave, capaz de transportar até dois mil litros de água.

Assine o Correio do Estado.