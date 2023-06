Manifestação defende educadora investigada por "ensinar" ideologia de gênero

27 DE JUNHO

Dia da Santa é celebrado nesta terça-feira (27) e conta com programação especial

Grande devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Estado motivou a instituição do Dia da Padroeira Foto: Arquivo / Correio do Estado

Nesta terça-feira (27) é celebrado o Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul.

Anualmente, nas semanas próximas ao dia da santa, é realizada a tradicional festa da padroeira, com vários dias de programação especial religiosa e social, que inclui de missas e carreatas a quermesse e shows.

Mas você sabe por que a Nossa Senhora do Perpétuo é considerada padroeira do Estado?

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira civil de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual.

O projeto de lei que instituiu a santa como padroeira foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no dia 20 de dezembro de 2017.

Sete dias depois, o então governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), sancionou a Lei durante a novena das 9h, do dia 27 de dezembro de 2017.

Desta forma, a lei incluiu no Calendário Oficial de Eventos do Estado, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como a data festiva de honras para a Padroeira.

A data, no entanto, não é feriado.

Na justificativa apresentada na época para que a padroeira do Estado fosse Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, consta que a motivação é o fato da “grande devoção pela santa que se espalhou pelo Estado”.

O texto explica que Ela já era padroeira de várias cidades do Estado, além de Campo Grande sediar o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que atrai milhares de fiéis, especialmente nas novenas de quarta-feira.

Em agosto do ano passado, o Papa Francisco reconheceu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul, diante de Deus e da Igreja em todo o mundo.

Ao reconhecer a padroeira do Estado, o papa teria feito um único pedido: "na esperança que este patronato contribua a suscitar nos fiéis um profundo desejo de santidade”.

Santuário

Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro atrai milhares de fiéis nas novenas de quarta (Foto: Arquivo / Correio do Estado)

A Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi fundada em 1939, pelo então Bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, no Bairro Amambaí, cujo traçado, elaborado por engenheiros militares, acompanhava as linhas sinuosas da ferrovia.

A então Paróquia foi instalada em um terreno cedido pela prefeitura, em meio ao conjunto militar, e fica sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas.

A inauguração da Igreja aconteceu no dia 3 de Agosto de 1941. Junto a Igreja, funcionou durante muito tempo o Seminário dos Redentoristas.

No dia 10 de janeiro de 1999, o então Arcebispo de Campo Grande, Dom Vitorio Pavanello, publicou o decreto que elevou a igreja a Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, motivado pelas tradicionais novenas que acontecem todas as quartas-feiras.

Após a Lei que instituiu a Padroeira, a igreja passou a ser Santuário Estadual.

Conforme o Santuário, atualmente, o de Campo Grande é o que mais realiza novenas em todo o mundo, com 18 novenas, de hora em hora, a partir das 6h até às 23h, todas as quartas-feiras, reunindo cerca de 25 mil devotos ao longo do dia.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também é padroeira de cinco cidades de MS: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

Festa da padroeira

A Festa da padroeira é realizada anualmente em Campo Grande, em comemoração ao dia da santa, estando na sexta edição.

Neste ano, as festividades começaram no dia 23 de junho e seguem até 2 de julho.

O tema da festa é: “Maria, ajudai-nos a viver a alegria da santidade”, fazendo memória do pedido do Papa Francisco ao reconhecer, diante de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul, segundo a paróquia.

A programação religiosa conta com bênçãos e peregrinação ciclística e motociclística, além de celebrações especiais de missas.

Além da parte religiosa, a tradicional festa social terá shows e quermesse todos os dias, das 18h às 22h30, na rua Armando de Oliveira, ao lado do Santuário, que está interditada da avenida Afonso Pena ao limite do Santuário.

Confira a programação completa da festa clicando aqui.