Manifestação por "retomada do poder" fracassa na Capital

Policial Militar de Mato Grosso do Sul lançou ameaças contra profissionais da imprensa: "vocês têm família"

Candidata a deputada federal pelo PL, a policial militar Sargento Betânia, publicou por meio de suas redes sociais um vídeo em tom de ameaça à cobertura jornalística dos atos golpistas, repletos de vandalismo, do último domingo (8) em Brasília.

Por causa da postagem em que ela se refere aos jornalistas e seus familiares em tom ameaçador, “vocês também tem família”, a Corregedoria da Polícia Militar informou que vai investigar o ocorrido.

O Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul também deve representar contra a conduta da policial nos órgãos administrativos, como a própria Corregedoria. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul já foi informado e vai receber cópias do vídeo.

Postado nesta terça-feira, o vídeo compartilhado aos mais de 26,6 mil seguidores de Betânia pondera a conduta profissional da imprensa. Em um dos trechos ela diz que os profissionais deveriam “sair de suas bolhas” e de “seus mundos fantasiosos”.

A fala da candidata que não conseguiu se eleger no último pleito, vai na contramão da cobertura jornalística local.

Vale destacar que na última segunda-feira (9), dois profissionais de imprensa foram agredidos enquanto acompanhavam o desmonte do acampamento localizado nos canteiros da Avenida Duque de Caxias, em frente aos portões do Comando Militar do Oeste (CMO), região central de Campo Grande.

“Vai chegar um momento em que precise ir à loja, padaria, ao supermercado, oficina, e aí/ Se você se deparar lá com os chamados golpistas por vocês? Vocês já pensaram que estas pessoas poderão não querer atendê-los, vocês vão viver no mundinho de vocês dentro das bolhas de suas redações? Nos seus mundos fantasiosos? Então coloque a mãozinha na consciência e comece a raciocinar”, disse a policial militar e candidata derrotada em tom ameaçador.

“Vocês também têm família, têm mães, têm pais, pessoas que também precisam da economia no Brasil, então eu acho melhor começar a tratar as pessoas no mínimo com educação, e coloque o profissionalismo acima da doutrinação que vocês têm, porque caso contrário, vocês vão se deparar no mundo que não existe e vão ficar sozinhos”, disse em tom ameaçador, em um discurso que é conhecido como “apito de cachorro”, em que incita a população a agredir uma determinada classe.

O termo “apito de cachorro” decorre da comparação dos apitos de adestramento, em que somente os cães escutam.

Solicitada pelo Correio do Estado, a Polícia Militar afirmou que o teor e o conteúdo do vídeo publicado por Betânia será avaliado. “Será encaminhado à Corregedoria para análise e apuração”, salientou a organização.

Walter Gonçalves, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS), informou que o setor jurídico da entidade examina a questão e adiantou que e vai pedir providências acerca do caso por meio da corregedoria da Polícia Militar e ouvidoria do Ministério Público Estadual.

