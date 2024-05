Mantendo a tradição, fiéis trabalham em ritos de Corpus Christi há mais de 20 anos 

Feriado Santo

Cerca de 50 paróquias se unem para receber a procissão que representa a chegada de Cristo a Jerusalém

Com o tema "Vinde e Vede. Ele está no meio de nós!", nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Chriti, data em que cristãos católicos em todo o mundo fazem memória do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar a celebração especial ao dia na Praça Ari Coelho, em Campo Grande.

Marcada para as 15 horas da tarde, conforme a arquidiocese da Capital, são aguardadas aproximadamente 35 mil pessoas, que devem participar da santa missa e em seguida saírem em procissão acompanhado o corpo e sangue de Cristo representado na imagem do Santíssimo.

"Hoje, a partir das três horas, então, inicia-se na Praça do Rádio a celebração eucarística presidida pelo nosso arcebispo, Dom Dimas, com celebrada pelos outros bispos, Dom Mariano, Dom Vitório e todo o clero da arquidiocese, padres, diáconos, religiosos e o povo de Deus também", explica o Padre Luiz Gustavo Winkler.

O padre detalha que a segunda parte dos ritos se trata da procissão. "A caminhada com a exibição do Santíssimo Sacramento vai descer a Afonso Pena até a Rua 13 de Maio, vira a esquerda e depois desce a Fernando Corrêa, terminando ano antigo fórum", complementa.

O religioso ainda acrescenta que celebração é encerrada com uma pequena adoração ao Santíssimo e a vitória do Santíssimo. "Depois vai ter um show da comunidade Boa Nova, encerrando nosso evento no dia de hoje".

TAPETE

Conforme a arquidiocese, 2,3 mil voluntários se uniram em uma só fé para confeccionar os tradicionais tapetes que cobrem as Ruas 13 de maio e Fernando Correia da Costa. Local por onde a procissão santa passará após a celebração realizada na Praça do Rádio Clube.

Para a confecção do tapete, 58 comunidades católicas de Campo Grande se uniram, com total aproximado de 2,3 mil voluntários. Feitos principalmente a partir de serragem, cortiça e corante, a elaboração do corredor que traz lindas imagens, que representam a chegada de Cristo a Jerusalém, a Terra Santa foi às 7 horas da manhã.

Padre Luiz Gustavo Winkler explica que o trabalho começa muito antes do dia de Corpus Chriti. "É uma organização de um ano para o outro, onde a confecção dos tapetes é dividida por paróquia. Hoje somos 51 paróquias", detalha o religioso.

PROGRAMAÇÃO

07h Confecção de tapetes

09h Visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento: hospitais, penitenciárias e Uneis (Unidades de medidas socioeducativas para menores).

15h Santa Missa seguida de procissão ao longo do tapete

Show com as bandas Boa Nova e Salux

Locais visitados