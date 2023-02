Marcos Antônio Barros confessa autoria pelo estupro e morte de menina de 6 anos em Douradina; vídeo

IMUNIZAÇÃO ANTECIPADA

Mato Grosso do Sul iniciou imunização antes da campanha nacional, lançada na próxima segunda-feira (27), e Capital responde por quase 87% dessas aplicações

Mato Grosso do Sul compõe o seleto grupo de oito Estados que já começaram a imunização, contra a Covid, com as vacinas bivalentes, antes mesmo do lançamento da campanha nacional - marcada para a próxima segunda-feira (27) -, com MS já contabilizando 4.137 doses aplicadas.

Informações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) - repassadas na tarde deste sábado (25) ao Correio do Estado - apontam que, Campo Grande já aplicou 3.598 vacinas bivalentes, representando 86,9% das doses administradas em todo o Mato Grosso do Sul.

Importante frisar que Campo Grande foi o primeiro município a vacinar em MS e, nesta semana, as doses em Campo Grande foram liberadas para um novo público, que compreende: imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas, além de idosos de 70 anos ou mais.

Além de Mato Grosso do Sul, há outros sete Estados que também já inciaram a aplicação das doses bivalentes, segundo apurado por Ana Bottallo da Agência Folhapress:

Acre (Começou neste sábado, 25, no Lar Vicentino em Rio Branco)

Amazonas (Começou por grupos prioritários, último dia 15, em Manaus)

Paraíba (Começou no dia 13, com grupos prioritários)

Pernambuco (Iniciou neste sexta-feira, 24, em Recife)

Piauí (Começou por Teresina)

Rio Grande do Sul (Porto Alegre começou por idosos em instituições de longa permanência dia 14)

Roraima (começou neste sábado, 14, pelo Distrito Especial Indígena Yanomami)

Possível reflexo porvir

Números desta última semana apontam que Mato Grosso do Sul já alcançou a marca de 11 mil mortes causadas pela Covid-19, sendo que ainda há um possível risco de reflexo do Carnaval no número de casos da doença.

Pensando em minimizar os efeitos do carnaval, que seguem sendo celebrados com o enterro dos ossos, a Secretaria de Estado de Saúde de MS (SES), preparou um Dia D de vacinação nos 79 município no pré carnaval.

Das medidas para evitar a doença, como destacou o médico infectologista, Dr. Julio Croda - em entrevista ao Correio do Estado, na última semana -, "vacinar é a melhor prevenção".



"É importante estar com o esquema vacinal completo, é a primeira coisa para garantir que você está protegido, principalmente para hospitalização e óbito", conclui Croda.

Assine o Correio do Estado