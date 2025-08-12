Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Marido defende Hytalo Santos após denúncia de Felca e tem conta do Instagram desativada

A remoção ocorreu depois que Felca publicou acusações de suposta exploração de menores de idade envolvendo o influenciador

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/08/2025 - 23h00
O Instagram removeu, no último sábado, 9, o perfil de Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, marido de Hytalo Santos, poucas horas após ele publicar uma mensagem em defesa do influenciador. Sem citar nomes, Euro direcionou críticas ao youtuber Felca, responsável por um vídeo com denúncias contra Hytalo.

Desde a sexta-feira, 8, o perfil de Hytalo Santos está fora do ar. A remoção ocorreu depois que Felca publicou acusações de suposta exploração de menores de idade envolvendo o influenciador.

Em seu story, Euro escreveu:

"Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?".

Na sequência, ele relembrou a infância do marido:

"Sua infância te machucou e nem por isso você fez igual. Você quis fazer diferente, e esse diferente incomoda os hipócritas e fariseus. Nem Jesus agradou a todos, imagina você, preto, gay, veio da periferia e mudou a realidade de muitos por onde passou? Eu entendo esses sem futuro que não têm a capacidade para vencer, botar a cara e ser alguém, terem inveja de você. Eu entendo tudo isso, e também entendo que Deus tá trabalhando na sua vida grandemente. Amanhã será o dia de cantar a vitória".

Poucas horas após a publicação, o perfil de Euro também foi retirado do ar.

Entenda o caso

Nos últimos meses, Hytalo Santos se envolveu em diversas polêmicas relacionadas ao conteúdo que publicava em seu Instagram. Na manhã de sexta-feira, 8, a conta do influenciador ficou indisponível, exibindo a mensagem: "Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando ou a página pode ter sido removida".

No mesmo dia, perfis ligados ao influenciador também sofreram restrições. O da influenciadora Kamyla Santos, conhecida como Kamylinha e frequentemente associada a Hytalo, passou a exibir o aviso: "Conta não disponível no Brasil. Isso acontece porque estamos acatando uma ordem judicial do Ministério da Fazenda para restringir esse conteúdo".

A crise começou a ganhar força na quinta-feira, 7, quando um vídeo de Felca viralizou nas redes. Na gravação, o youtuber, que possui mais de 4 milhões de inscritos, acusa Hytalo de explorar a imagem de menores de idade nas redes sociais, citando como exemplo Kamylinha, de 17 anos. Segundo ele, a adolescente teria sua imagem explorada de forma sensual para gerar lucro ao influenciador.

Felca também apresentou trechos de vídeos publicados por Hytalo com outros jovens e levantou críticas sobre o possível envolvimento do paraibano com o Jogo do Tigrinho, apontando ganhos financeiros obtidos por meio da prática.
 

BET

Diretrizes contra o superendividamento causado por apostas passam a valer em MS

A Lei Estadual, de autoria do deputado Pedro Kemp, tem como objetivo proteger os consumidores dos impactos causados pelos jogos de azar

12/08/2025 18h00

Passam a valer, a partir de hoje (12), as novas diretrizes e medidas da Lei Estadual nº 6.459/2025, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), com o objetivo de proteger os consumidores dos impactos causados pela prática de apostas virtuais em Mato Grosso do Sul. 

A norma, publicada no Diário Oficial determina que o Estado tem autorização de implantar medidas que tenham como foco a prevenção do superendividamento, conscientizar sobre riscos e a promoção de práticas responsáveis no setor. 

Entre as práticas, o governo estadual poderá firmar parcerias e convênios com universidades, organizações não governamentais e com o setor privado para desenvolver programas de pesquisa e apoio ao consumidor, para desenvolver estratégias e programas, além de realizar campanhas de conscientização e de educação para informar a população sobre os riscos das apostas virtuais. 

O texto também aponta que as campanhas devem ter o intuito de orientar sobre sinais de comportamentos de consumo compulsivos e promover formas de prevenção, bem como fiscalizar práticas abusivas e garantir que o cumprimento da legislação de proteção ao consumidor seja cumprida. 

Também deve ser monitorado o cumprimento das normas de transparência e informação dentro das plataformas de apostas virtuais. 

Nacional

Em julho do ano passado, foi publicada uma portaria pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda estabelecendo requisitos técnicos dos jogos online e dos estúdios de jogos ao vivo que devem ser observados por agentes operadores de loteria de apostas de quota fixa. 

A norma proíbe propagandas por empresas não autorizadas e permite que os apostadores limitem ou excluam suas contas. Além disso, também regula incentivos, retiradas antecipadas e bolsas de apostas, inclui medidas contra a lavagem de dinheiro, como o reconhecimento facial. 

As empresas autorizadas terão os sites terminando em “.bet.br” e devem estar listadas no site do ministério. 

Outras diretrizes foram publicadas na mesma época, a fim de regulamentar outros jogos de azar como dados, caça-níqueis, colisão (crash), cartas, roleta, esportes ou corridas e sorteio com bolas e números. 

Até o momento, somente sites de fora do país tinham permissão para oferecer esses serviços. Com as portarias, que começaram a valer em 2025, empresas sediadas no Brasil poderão ofertar estes jogos após pedirem autorização ao Ministério da Fazenda e constatar o cumprimento das normas para o funcionamento. 

Quanto ao pagamento, de acordo com as regras, a plataforma deve pagar ao menos 85% do valor arrecadado em prêmios. As normas também determinam que o jogo explique claramente como o apostador pode conseguir retorno e quais são os requisitos da aposta.

A fiscalização e monitoramento das plataformas estará sob responsabilidade da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que poderá inspecionar as atividades da empresa a qualquer momento, de forma física ou de forma remota. 
 

Prevenção

Patrulha contra violência à mulher rende destaque nacional a Campo Grande

O trabalho da Guarda Civil Metropolitana conquistou premiação no Conselho Nacional de Justiça

12/08/2025 17h45

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas Foto: Divulgação

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, voltada ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres, conquistou reconhecimento nacional no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Capital ficou em 3º lugar no Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral e receberá a premiação no próximo dia 26, em Brasília. 

O Projeto da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), potencializou a atuação da Guarda Civil no atendimento humanizado, ágil e eficaz ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.

A iniciativa é conduzida pelas promotoras de Justiça Luciana do Amaral Rabelo e Clarissa Carlotto Torres, e capacita profissionais da segurança pública, incluindo mais de mil guardas municipais, com conteúdos sobre legislação, direitos humanos, protocolos de abordagem, acolhimento às vítimas e cumprimento de medidas protetivas. 

Para a promotora Luciana, a integração com a GCM foi decisiva para o alcance desse resultado. “Essa é a terceira vez que o Projeto Patrulha é premiado pelo CNJ. O reconhecimento nacional confirma que, quando incorporado às atividades da Patrulha Maria da Penha, gera excelência no atendimento e eficácia no enfrentamento à violência doméstica”, afirmou.

A prefeita, Adriane Lopes, ressaltou a importância da valorização e capacitação dos servidores da segurança pública.“Os servidores das forças de segurança de Campo Grande recebem capacitação com temas como atendimento humanizado e escuta qualificada. Essa formação, em parceria com diversos órgãos, fortalece e qualifica o atendimento às mulheres em situação de violência”. 

Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral

O Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, leva esse nome em homenagem a memória da magistrada que atuou por 15 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Em 2020, Viviane Vieira foi vítima de feminicídio cometido por seu ex-marido na véspera do Natal, na frente das três filhas do casal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

A premiação contempla seis categorias — Tribunal, Magistrados/Magistradas, Atores/Atrizes do Sistema de Justiça Criminal, Organizações Não Governamentais, Mídia e Produção Acadêmica — e tem como objetivo dar visibilidade a práticas transformadoras e estimular o compromisso contínuo do Judiciário com a proteção de mulheres e meninas.

Patrulha Maria da Penha 

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas e atua de forma articulada com a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no monitoramento das medidas protetivas de urgência, realizando visitas domiciliares às vítimas, bem como atendendo chamados de mulheres com medidas protetivas de urgência, pela Central de Atendimento, telefone 153.

A iniciativa é integrada à Casa da Mulher Brasileira (CMB), no local em que funciona a sede da Patrulha. A Casa da Mulher Brasileira realiza atendimento 24 horas e os serviços de emergência, incluindo a Patrulha Maria da Penha, funcionam de forma ininterrupta. 

 

