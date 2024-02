Mais de 18 mil candidatos em MS não pagaram as taxas do Concurso Unificado

Mais de 18 mil candidatos em Mato Grosso do Sul não pagaram a taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Em todo país, foram 2,65 milhões de inscritos, disputando 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos públicos federais.

Conforme dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Mato Grosso do Sul registrou 43.325 inscritos. Houve nesse processo concessões de isenções para grupos específicos, 33.758 Guias de Recolhimento da União (CGU) foram emitidas.

Até o momento, 15.581 efetuaram o pagamento das taxas, restando 18,1 mil, que ainda não quitaram a inscrição.

Para acertar o pagamento do guia, os candidatos têm duas formas de pagamentos, seja diretamente no banco ou via PIX, utilizando o QR Code.

As taxas do Guia de Recolhimento da União (GRU) são de R$90 para cargos de nível superior e de R$60 para cargos de nível médio. O CNPU oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. As provas ocorrerão em 220 cidades de todo país, no dia 5 de maio.

Para o inscrito garantir a participação no certame, devem efetivar o pagamento da taxa de inscrição até nesta sexta-feira (16).

Aos inscritos que gostariam de atuar em Mato Grosso do Sul, haverá vagas específicas para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - para funções como analista administrativo, analista em reforma e desenvolvimento agrário e engenheiro agrônomo; e vagas para órgãos como a FUNAI e IBGE.



Mato Grosso do Sul é o 21º estado com mais incritos no Concurso Unificado.

Dos 27 estados da federação do Brasil, Mato Grosso do Sul é o 21º com mais inscrições no Concurso Público Nacional Unificado. Até o momento 43.325 estão inscritos no concurso, conforme levantamento do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O Estado de São Paulo é o que mais registrou inscritos no CPNU, com 288.123 participantes. Em todo país, foram 2,65 milhões de inscritos no concurso.

Em Mato Grosso do Sul, o Concurso Unificado será aplicado em quatro cidades, sendo elas, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

De acordo com dados do MGI, 900 mil não pagaram o Guia de Recolhimento da União (GRU). O documento precisa ser pago até hoje (16).

Confira o ranking estadual de inscritos no CNPU:

Estado Quantidade de inscritos SP 288.123 mil RJ 274.160 mil DF 261.591 mil MG 212.959 mil BA 200.782 mil PA 154.195 mil PE 128.268 mil MA 98.594 mil RS 96.592 mil PR 92.679 mil CE 88.765 mil GO 80.473 mil AM 75.904 mil MT 66.041 mil PI 63.843 mil PB 52.702 mil RN 52.072 mil SC 48.406 mil RO 46.040 mil SE 43.661 mil MS 43.325 mil ES 40.973 mil AL 39.495 mil AP 31.705 mil TO 29.991 mil RR 22.947 mil AC 22.861 mil





