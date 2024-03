Mato Grosso do Sul estuda possibilidade de enviar doses de vacinas para outros estados

Shopping das Moreninhas

O empreendimento no bairro Moreninhas promete pegada inclusiva com tendência mundial de promover atividades para atrair população

A ICH adiantou que a expectativa da população com relação ao Shopping será atendida e adiantou que o empreendimento contará com 150 lojas, entre elas 6 âncoras, com diversas marcas de renome nacional

O Shopping Cidade Morena, popularmente conhecido como Shopping das Moreninhas, deve iniciar suas obras dentro de 9 a 12 meses, precisamente no segundo semestre de 2024 e início de 2025. A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2026.

O diferencial será a pegada inclusiva que pretende tornar o espaço um lugar de práticas esportivas, promover ações sociais, que já é realidade mundial e irá contemplar a população do bairro Moreninhas.

A ICH divulgou a equipe que fará parte da empreitada como RBK Construções, a Construtora Maksoud Rahe e destacou a importância de escolher nomes locais para formar força no empreendimento. A parte do suporte jurídico ficará por conta do escritório Almeida e Almeida Advogados e de marketing e branding com a Salti Design.

Diferencial

A ICH adiantou que a expectativa da população com relação ao Shopping será atendida e adiantou que o empreendimento contará com 150 lojas, entre elas 6 âncoras, com diversas marcas de renome nacional.

E pensando em incluir uma tendência mundial, o grande enfoque do projeto girará em torno do Ambiente, Social e Governança (ESG). Diferente de outros Shoppings da Capital, o Cidade Morena quer trabalhar com os princípios fundamentais da relação da população com a arquitetura.

A arquitetura ESG representa três aspectos que são: Ambiental, Social e Governança. Na questão ambiental são práticas referentes à conservação de recursos naturais e emissão de carbono; social é a relação da empresa com os colaboradores e comunidade; enquanto a governança está ligada a gestão de risco, transparência e regulamentações.

Isso significa que o bairro será contemplado com um Shopping com a pretensão de trabalhar com muitas ações sociais, atividades esportivas.

Obra

Até o momento o investimento na obra foi de R$ 140 milhões, a estimativa de geração de empregos é de 3.500 diretos e indiretos.

Na ficha técnica, consta que a área bruta locável (ABL) será de 19,4 mil m², com um total de 150 lojas.

Destas, serão cinco âncoras, 10 megalojas, 110 lojas satélites, quatro restaurantes, 19 fast foods, um play e um cinema multiplex. Além disso, haverá praça de eventos e estacionamento com 860 vagas e praça de alimentação com 1,5 mil lugares.

No site do shopping, consta que várias áreas já foram comercializadas e, pelo menos, 16 lojas de diversos segmentos já estão confirmadas, além de franquias a partir de R$ 200 mil aguardando investimento.

O estacionamento inicialmente está com a previsão de 870 vagas, entre carros e motos.

Boom imobiliário e econômico



Conforme reportagem do Correio do Estado, a região das Moreninhas passa por boom econômico e comercial, que começou com o anúncio do novo shopping na região e continua com as obras do novo acesso aos bairros.

Empresários relatam uma procura maior por pontos de comércio e visam lançamentos de condomínios no bairro e nos entornos, principalmente onde as novas vias passam.

Segundo a reportagem, a empreiteira Tecol é uma das interessadas nos bairros, que estão com novos empreendimentos planejados, alguns em execução e um novo condomínio a ser anunciado.

A empresa já tem um condomínio construído há cerca de cinco anos no bairro e, segundo o gerente comercial, o interesse nas Moreninhas veio após o anúncio de um shopping no local. Os terrenos foram comprados em frente ao local do futuro empreendimento comercial.

Por conta da demora da construção do shopping e da nova ligação, anunciada há anos, a empresa terminou apenas um condomínio, mas, com a retomada das obras, eles vão voltar para o bairro e pretendem construir 448 apartamentos nos próximos quatro anos.

** Colaborou Glaucea Vaccari e Ketlen Gomes

