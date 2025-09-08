Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Nova Carteira Nacional de Identificação

Mato Grosso do Sul atinge marca de meio milhão de emissões do novo RG

A emissão de 500 mil novos modelos de identidade corresponde a 17% da população do estado e tem aumento expressivo desde 2023

Noysle Carvalho

08/09/2025 - 09h15
No final do mês de agosto, Mato Grosso do Sul atingiu meio milhão de Carteiras Nacionais de Identidade (CIN) emitidas. O valor corresponde a 17% da população total do estado.

O processo de adesão do novo modelo de identificação vem se intensificando desde o ano imposto. De 2023 para 2024 o estado teve um aumento de 70,14% de emissões, com 288.766 somente em 2024. Já neste ano, em julho, foram mais de 183 mil documentos expedidos, quase 40% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

O número é considerado expressivo uma vez que Mato Grosso do Sul chegou em 2025 a 2,9 milhões de habitantes, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, os 500 mil documentos, equivalem a 17% da população já atendida. Além disso, o prazo nacional para substituição total do antigo RG para a Nova Identidade é de mais 7 anos, em 2032.

Com 91 postos de atendimentos no estado, são 79 municípios sul-mato-grossenses que podem solicitar a nova carteira na própria cidade.

Além desse investimento nos postos de atendimento, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também investiu na disponibilidade de atendimentos.

Os horários agora abrangem de segunda a sábado na capital. No novo posto de identificação localizado no Shopping Norte Sul, os agendamentos são feitos de forma online e podem ser marcados para os sábados.

A Nova Carteira, adota um único número para registrar, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e pode reunir outros diversos dados, como título de eleitor, carteira nacional de habilitação (CNH) e carteira de trabalho.

Além disso, alguns recursos como QR Code e zona de leitura mecanizada (MRZ) ajudam a em um dos principais objetivos, que é diminuir e auxiliar no combate à fraude e crimes com identidades. 

A primeira via é gratuita e também está disponível em formato digital no aplicativo Gov.br.

Como solicitar a CIN

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira das 07h às 19h, com 200 vagas diárias. Aos sábados são 130 vagas distribuídas das 07h às 17h e os agendamentos são feitos somente de forma online no site: https://servicos.sejusp.ms.gov.br/.

Para retirar a Nova Carteira de Identidade, é necessária as seguintes informações e seleções ao acessar o site:

  • Selecionar o município em que deseja solicitar o serviço;
  • Selecionar o serviço de 1ª emissão;
  • Certificar que seu nome, nome da mãe e data de nascimento esteja conforme a Certidão apresentada;
  • Estar com o CPF como REGULAR na Receita Federal do Brasil;

Todos os Postos de Identificação de MS destinam vagas para atendimento ao público prioritário e os serviços em vermelho no site são Tributáveis.

A agenda é liberada no dia 30 de cada mês, que permite que o cidadão escolha data, horário e local de atendimento nos postos de identificação em todo o Estado.

BAIRRO TIRADENTES

Jovem desrespeita ordem de parada e atropela PM em Campo Grande

De acordo com as informações, o rapaz fugiu por não ter CNH

08/09/2025 09h45

Jovem desrespeita ordem de parada e atropela PM em Campo Grande

Jovem desrespeita ordem de parada e atropela PM em Campo Grande Imagem ilustrativa, Arquivo Correio do Estado

Na tarde desse domingo (7), um policial militar foi atropelado por um jovem de 18 anos, que pilotava uma moto e não respeitou a ordem de parada.

O caso aconteceu na Avenida Babilônia, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com as informações, o jovem não obedeceu a ordem de parada e avançou com a moto em direção ao policial, que fraturou uma das pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o militar. Além dos bombeiros, equipes do Batalhão de Choque e da Polícia Civil também foram ao local.

O condutor da motocicleta também precisou de atendimento e conforme as informações, ele fugiu por não ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e os documentos da moto estavam vencidos.

MEIO AMBIENTE

MS peca na oferta de dados sobre avanço do plano Carbono Neutro

Engajamento da sociedade civil também foi outra falha identificada em documento referência para visitantes na Conferência do Clima e autoridades

08/09/2025 09h30

Meta de Mato Grosso do Sul do Carbono Neutro prevê a restauração de áreas de preservação e práticas sustentáveis no agronegócio

Meta de Mato Grosso do Sul do Carbono Neutro prevê a restauração de áreas de preservação e práticas sustentáveis no agronegócio Divulgação/ Agro

Entre os desafios que as mudanças climáticas têm imposto para as políticas públicas e os olhares do mundo voltados para as iniciativas de mitigação no Brasil por conta da COP30, que acontece em novembro deste ano no País, Mato Grosso do Sul já tem plano proposto, mas está pecando no processo de transparência para apresentar resultados da implantação do Programa MS Carbono Neutro 2030.

Outro ponto de alerta é que o Estado ainda não conseguiu engajamento amplo da sociedade civil para gerar resultados práticos.

Esses pontos de atenção foram destacados como alerta dentro do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas. Esse documento, lançado neste ano, é inédito no Brasil e trouxe uma radiografia de como os 26 estados brasileiros têm atuado para mitigar os danos causados pelas mudanças climáticas. 

Elaborado pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) e Centro Brasil no Clima (CBC), com apoio do Instituto Itaúsa, as mais de 200 páginas servem também como bússola para governos estaduais entenderem o reflexo do que existe nos planos e como eles estão desencadeando ações no cotidiano e nos dados que estão públicos.

O Programa MS Carbono Neutro 2030, chamado também de Proclima, foi chancelado em 2021, com medidas a serem implantadas ao longo de quase 10 anos.

O foco dele indicou a implantação de práticas sustentáveis no agronegócio, restauração de áreas de preservação, aumento de fontes renováveis na matriz energética e promoção da educação ambiental.

Os pesquisadores que elaboraram o Anuário mergulharam fundo em dados públicos, consultas diretas a setores dos governos estaduais, fontes de pesquisa internacional, dados de políticas públicas federais para traçar o cenário de Mato Grosso do Sul e outros estados. 

No campo de análise sobre os planos ou estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas, em resumo, os pesquisadores apontaram falhas para serem trabalhadas. 

“Falta de transparência e participação limitada da sociedade civil na implementação do plano, além de questionamento quanto à implementação e fiscalização das ações propostas devido à persistência do desmatamento ilegal e dependência do agronegócio”, descreveram os autores do Anuário. 

O documento, além de ter se tornado público, também foi encaminhado para autoridades e está na lista de dados importantes a serem analisados por participantes da COP30.

Conforme os autores do estudo, Fernanda Fortes Westin (COPPE/UFRJ); Beatriz Oliveira de Araújo (Analista de Projetos Centro Brasil no Clima – CBC) e João Cláudio Rocha Baeta Leal (Consultor Instituto Clima e Sociedade – iCS), a atual demanda para um real enfrentamento das mudanças climáticas e seus efeitos negativos para a economia e para a vida das pessoas está no fortalecimento do papel dos Estados, tanto em conhecimento técnico, como capacidade de ser protagonista na promoção de mudanças socioambientais.

Outro obstáculo está na baixa capacidade de pagamento por conta de endividamento, índice de liquidez e recursos disponíveis. 

Além dos dados presentes no Tesouro Nacional Transparente sobre a falta de dinheiro para políticas mais eficazes contra os efeitos das mudanças climáticas, o que evidencia essa realidade de menor recurso em Mato Grosso do Sul foi anunciada pelo governador Eduardo Riedel, em 4 de agosto, corte de 25% no custeio, em todas as secretarias, reduzindo entre R$ 500 milhões a R$ 800 milhões os recursos para este ano.

As medidas sugeridas para que Mato Grosso do Sul ainda reverta esse quadro de pontos fracos em sua política de carbono neutro 2030 envolvem gerar investimentos em energia renovável, promover projetos para recuperação de pastagens degradadas, consolidar pagamentos por serviços ambientais, fortalecer a bioeconomia local. 

EM ANDAMENTO

Por parte do Estado, há detalhamento de que esforços estão sendo dedicados para garantir a implementação do programa de enfrentamento das mudanças climáticas.

Entres eles estão a participação na Iniciativa 20 x 20, lançada na COP20, em 2014, para integrar em plataforma que permite atrair investimentos para reverter em recuperação de áreas produtivas, além de medidas para conservar a biodiversidade e os recursos hídricos. Porém, o Estado não conseguiu atrair investimentos locais. 

Mato Grosso do Sul também aderiu ao Race to Zero, uma proposta que envolve a Organização das Nações Unidas (ONU) para integrar-se em projetos com recursos internacionais. 

Porém, não constam projetos em andamento recentemente. Essa medida engajou também na criação do Fundo Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Fundo PróClima), de 2022, com recursos de pouco mais de R$ 240 mil. Contudo, não houve detalhamento de captações que permitissem investimentos.

Outra iniciativa foi a adesão ao Plano ABC+ 2020-2030, do Ministério da Agricultura e Pecuária, mas ainda não constam dados que permitam identificar como MS conseguiu alcançar os resultados. 

O plano estadual, lançado nessa plataforma em 9 de julho de 2024, indicou que estão previstos apoios tributários e fiscais do governo para reduzir a idade e abate de bovinos, recuperação de áreas de pastagens, incentivar a produção de etanol, aumentar o uso de biogás para geração de energia com a meta de mitigar 80 milhões de mg de gás carbônico (CO2) até 2030.

O próprio plano estadual apontou a divulgação frequente das atividades desenvolvidas, mas esses dados ainda não constam na plataforma oficial do governo federal e também não foram localizados pela pesquisa do Anuário.

