Mato Grosso do Sul atinge marca de meio milhão de emissões do novo RG

No final do mês de agosto, Mato Grosso do Sul atingiu meio milhão de Carteiras Nacionais de Identidade (CIN) emitidas. O valor corresponde a 17% da população total do estado.

O processo de adesão do novo modelo de identificação vem se intensificando desde o ano imposto. De 2023 para 2024 o estado teve um aumento de 70,14% de emissões, com 288.766 somente em 2024. Já neste ano, em julho, foram mais de 183 mil documentos expedidos, quase 40% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

O número é considerado expressivo uma vez que Mato Grosso do Sul chegou em 2025 a 2,9 milhões de habitantes, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, os 500 mil documentos, equivalem a 17% da população já atendida. Além disso, o prazo nacional para substituição total do antigo RG para a Nova Identidade é de mais 7 anos, em 2032.

Com 91 postos de atendimentos no estado, são 79 municípios sul-mato-grossenses que podem solicitar a nova carteira na própria cidade.

Além desse investimento nos postos de atendimento, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também investiu na disponibilidade de atendimentos.

Os horários agora abrangem de segunda a sábado na capital. No novo posto de identificação localizado no Shopping Norte Sul, os agendamentos são feitos de forma online e podem ser marcados para os sábados.

A Nova Carteira, adota um único número para registrar, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e pode reunir outros diversos dados, como título de eleitor, carteira nacional de habilitação (CNH) e carteira de trabalho.

Além disso, alguns recursos como QR Code e zona de leitura mecanizada (MRZ) ajudam a em um dos principais objetivos, que é diminuir e auxiliar no combate à fraude e crimes com identidades.

A primeira via é gratuita e também está disponível em formato digital no aplicativo Gov.br.

Como solicitar a CIN

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira das 07h às 19h, com 200 vagas diárias. Aos sábados são 130 vagas distribuídas das 07h às 17h e os agendamentos são feitos somente de forma online no site: https://servicos.sejusp.ms.gov.br/.

Para retirar a Nova Carteira de Identidade, é necessária as seguintes informações e seleções ao acessar o site:

Selecionar o município em que deseja solicitar o serviço;

Selecionar o serviço de 1ª emissão;

Certificar que seu nome, nome da mãe e data de nascimento esteja conforme a Certidão apresentada;

Estar com o CPF como REGULAR na Receita Federal do Brasil;

Todos os Postos de Identificação de MS destinam vagas para atendimento ao público prioritário e os serviços em vermelho no site são Tributáveis.

A agenda é liberada no dia 30 de cada mês, que permite que o cidadão escolha data, horário e local de atendimento nos postos de identificação em todo o Estado.