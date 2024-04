Mato Grosso do Sul recebe mais de R$ 450 milhões para construção de moradias rurais

Situação Irregular

Os motoristas da categoria C, D e E que não regularizarem a situação até abril serão multados pelo sistema eletrônico do Detran

Deste moto, os motoristas que não realizarem o teste até 30 de abril, podem ser multados a partir do dia 1º de maio, diretamente pelo sistema eletrônico dos Departamentos de Trânsito Álvaro Rezende - Arquivo/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul está com 61,4 mil condutores irregulares, das categorias C, D e E que perderam o prazo para passar pelo exame toxicológico.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) informou que no Brasil, mais de 3,4 milhões das referidas categorias que estão em situação irregular.

Segundo a Senatran o prazo do primeiro grupo, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com vencimento entre janeiro e junho, para regularizar a situação encerrou no dia 31 de março.

Deste moto, os motoristas que não realizarem o teste até 30 de abril, podem ser multados a partir do dia 1º de maio, diretamente pelo sistema eletrônico dos Departamentos de Trânsito (Detrans) estaduais e do Distrito Federal.

A multa está amparada, no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no artigo 165-D que configura a não realização do exame dentro do tempo estabelecido, incorre em infração gravíssima, sujeito a multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH.

Conscientização

As unidades do Detran de cada Estado e do Distrito Federal possuem a incumbência de verificar que os condutores passem pelo exame no período estabelecido e perdendo o prazo podem aplicar multas.

O órgão, esclareceu que está orientando os condutores promovendo campanhas educativas, emitindo alertas via Carteira Digital de Trânsito (CDT) para que os motoristas façam o teste.

Como saber se o exame toxicológico está em dia:

Acesse a área do condutor da CDT (Carteira Digital de Trânsito);

Clique no botão "Exame toxicológico";

Verifique se o prazo para realização está vencido;

Em caso positivo, busque um dos laboratórios credenciados e faça a coleta para a realização do exame toxicológico.



Balanço

Conforme o levantamento da Senatran, no dia 6 de abril, cerca de 3,4 milhões de motoristas das categorias C, D e E, até o momento não realizaram o exame toxicológico em todo território Nacional.

Somente na região Centro-Oeste são 327 mil condutores em condição irregular com exames pendentes.

Situação dos condutores por estado:

Goiás (GO): 123 mil condutores irregulares

Distrito Federal (DF): 56,1 mil condutores irregulares

Mato Grosso (MT): 86,5 mil condutores irregulares

Mato Grosso do Sul (MS): 61,4 mil condutores irregulares

