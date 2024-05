Mato Grosso do Sul recebeu 92 mil doses da vacina contra a gripe - Foto: Arquivo SES

Nesta semana, Mato Grosso do Sul recebeu 92 mil doses da vacina contra a gripe, entregues pelo Ministério da Saúde. Conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), esta é a 9ª remessa entregue no estado, totalizando, desde o início da campanha, 885.170 doses do imunizante.

Segundo a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, a nova remessa será monitorada e entregue aos municípios. 'Estamos monitorando as doses enviadas e utilizadas', explica Goldfinger.

A vacina contra influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. A vacinação contra a influenza segue até o dia 31 de maio no estado

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Ampliação

A Secretária Estadual de Saúde (SES), divulgou na semana passada a ampliação da vacina contra a influenza para toda a população não imunizada, a partir dos 6 meses de idade, em Mato Grosso do Sul. A campanha visa aumentar a quantidade de pessoas imunizadas e diminuir a circulação dos vírus.

Ainda de acordo com a SES, a ampliação da oferta da vacina para a população geral também ocorre como forma de medida preventiva para abrandar sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças, contribuindo na redução da demanda por atendimentos ambulatoriais e internações durante o período do outono e inverno no Brasil.

“O aumento de pessoas imunizadas contribui para menor circulação dos vírus e evita sobrecarga nos serviços de saúde. Precisamos aumentar a cobertura vacinal independente de grupos”, afirma Ana Paula.

A vacina utilizada contra a Influenza é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação – A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria) – protegendo contra os principais vírus em circulação.

A 9º remessa de vacina contra a gripe ainda não chegou em Campo Grande. De acordo com a secretária de saúde municipal, a expectativa é que elas devem chegar ao município até amanhã.

Neste sábado (11), a cidade realiza o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Em Campo Grande, 14 unidades de saúde estarão abertas e haverá pontos itinerantes em dois shoppings e na Aldeia Urbana Marçal de Souza, localizada na região do Tiradentes, para atendimento à população.

Campo Grande deu início à vacinação contra a Gripe no dia 21 de março, antecipando o calendário nacional. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público prioritário, estimado em cerca de 300 mil pessoas em Campo Grande. Inicialmente, a campanha deve ocorrer até o dia 31 de maio, conforme o cronograma do Ministério da Saúde.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, relata que a importância das pessoas buscarem as unidades para se vacinar.

“É fundamental que as pessoas que pertencem aos públicos prioritários busquem as unidades para se vacinar. A vacina é a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos”, destacou.

“A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias”, complementa.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: a. A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b. A/Thailand/8/2022 (H3N2); c. B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a Instrução Normativa (IN) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Onde se vacinar ?

Unidades de saúde – 7h às 17h

UBS 26 de Agosto

USF Tarumã

USF Noroeste

USF Cidade Morena

USF Parque do Sol

USF Cel. Antonino

USF Moreninha

USF Lar do Trabalhador

USF Albino Coimbra

UBS Silvia Regina

UBS Dona Neta

USF Botafogo

USF São Francisco

USF Caiçara

Shopping Norte Sul Plaza – 10h às 18h

Pátio Central Shopping – 9h às 16h

Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena – 7h30 às 16h30

Rua Terena, 88 – Tiradentes

Grupos prioritários

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Pessoas de 60 e mais

Gestantes

Puérperas

Indígenas vivendo fora de terra indígena

Indígenas vivendo em terra indígena

Trabalhadores de saúde

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos)

Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos)

População privada de liberdade (18 anos e mais)

Funcionário do sistema de privação de liberdade

Comorbidades

Professores

Pessoas em situação de rua

Forças de segurança e salvamento

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso

Trabalhadores portuários.

