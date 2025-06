Mato Grosso do Sul regista temperatura negativa pelo 2º dia consecutivo

Cidades

Homem usou estilete e cortou as cordas que amarravam as bandeirinhas ao longo da rua onde é realizado o tradicional Banho de São João

O Banho de São João de Corumbá tem uma tradição no sincretismo religioso ao ter os andores de religiões do catolicismo, candomblé e umbanda descendo juntos na Ladeira Cunha e Cruz para até o rio Paraguai. Em geral, boa parte dos católicos que fazem o banho praticam essa descida no dia 24, que é a data oficial para São João. Já a grande maioria desses andores descem entre a noite do dia 23 para 24.

Por conta dessa diferença de data, toda a decoração da festividade só é retirada no dia 25 de junho. Porém, a empresa contratada para fazer o sistema de som da festa cortou quase 90% das decorações na manhã deste dia 24, gerando muita polêmica.

A retirada das bandeirolas ocorreu a partir da metade da Ladeira Cunha e Cruz e também se estendeu por toda a rua Manoel Cavassa, que fica às margens do rio Paraguai. A medida tomada não foi previamente determinada pela Prefeitura de Corumbá, que promove a organização da festa.

Em cima de um caminhão baú, um funcionário, usando estilete, cortou ao meio as cordas que amarravam as bandeiras e deixou o material ao longo da rua.

Por conta da situação, que durante a manhã deste dia 24 chegou a ser tratada em bastidores como uma “sabotagem”, gerou uma comunicação oficial da Prefeitura de Corumbá para questionar as medidas e informar que a Procuradoria Jurídica do governo municipal vai averiguar questões de quebra contratual e outras irregularidades para possivelmente multar a empresa.

“A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura de Corumbá, vem a público manifestar veemente repúdio à atitude da empresa de sonorização que, sem qualquer autorização prévia, cortou as bandeirolas instaladas na ladeira, em pleno período de celebração do São João – uma das festas mais tradicionais e aguardadas por nossa população. O ato foi isolado, desrespeitoso e completamente incompatível com a organização e o espírito do evento, que tem sido um verdadeiro sucesso de público, valorizando a cultura e a economia local, além de promover o sentimento de pertencimento à nossa cidade”, divulgou a administração, que teve a nota de repúdio assinada pela diretora-presidente da Fundação de Cultural, Wanessa Rodrigues.

Neste ano, a decoração do Banho de São João acabou sendo realizada integralmente em Corumbá, sem a contratação de empresas terceirizadas e que geralmente vinham de outras localidades. Por meio de fomento à cultura, a contratação envolveu pessoas que trabalham em eventos da cidade, principalmente o Carnaval.

Foram investidos cerca de R$ 190 mil, que foram pagos a produtores culturais por meio de um termo de cooperação feito com a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco).

Por conta desse critério de engajamento popular com a festa, o corte antecipado das bandeirolas gerou uma repercussão ainda maior.

“A LIESCO assumiu um grande desafio! De forma pioneira, a Prefeitura de Corumbá, através da Fundação da Cultura de Corumbá, celebrou Termo de Colaboração com a instituição, colocando os artistas do Carnaval para realizar a decoração oficial do Arraial do Banho de São João. Nossos trabalhadores arregaçaram as mangas e fizeram o seu melhor para entregar um espaço que vai permitir que corumbaense e turistas possam ter a experiência da nossa festança, que é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”, pontuou a liga, por nota.

“Infelizmente, a ação impensada da empresa comprometeu parte da decoração e feriu o esforço coletivo de servidores, parceiros e moradores que contribuíram para tornar o São João de Corumbá um marco ainda mais especial em 2025. Informamos que todas as medidas administrativas e legais cabíveis serão adotadas para responsabilizar os envolvidos e evitar que episódios como este voltem a ocorrer”, pontuou a Prefeitura de Corumbá.

A empresa de sonorização atual foi contratada em licitação que foi feita em 2023, pela administração municipal anterior, e teve contrato renovado até 9 de fevereiro de 2026. O valor da contratação é de R$ 2.024.381,75 e houve aditamento no valor de R$ 4.048.763,50. A contratante tem endereço no Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

Tradição reconhecida nacionalmente

O Arraial do Banho de São João 2025 é considerado a principal festa popular de Corumbá e tem o reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A festa na cidade dura quatro dias, e neste ano começou no dia 20 de junho com o tríduo na Capela de São João Batista e apresentações de quadrilhas, concursos de andores, além de shows regionais e a apresentação de Michel Teló, que aconteceu na madrugada do dia 24, bem como de Loubet e a dupla Bruninho e Davi.

O concurso de andores bateu recorde de inscrições: 32 andores nas categorias Tradicional e Pluralidade. A Prefeitura de Corumbá ainda entregou títulos de Agente Municipal de Cultura, honraria que reconheceu o papel central dos festeiros na condução das tradições.

Somente em andores, há mais de 100 festeiros certificados que fazem a descida na Ladeira Cunha e Cruz até o rio Paraguai, que na tradição acaba se tornando o rio Jordão na noite do dia 23/6, o mesmo rio onde São João batizou Jesus Cristo.

“Os cortejos das famílias de festeiros até o rio são acompanhados por cânticos em louvor a São João. O ritmo é marcado por instrumentos como violões, sanfonas e bumbos. A passagem dos andores domina a cena. Conta a tradição que, após passar embaixo de sete andores, na ida e na volta, os fiéis garantem a proximidade do casamento”, detalha a Fundação de Cultura de Corumbá sobre a tradição da festa.

Íntegra da nota da Prefeitura de Corumbá

“NOTA DE REPÚDIO

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura de Corumbá, vem a público manifestar veemente repúdio à atitude da empresa de sonorização que, sem qualquer autorização prévia, cortou as bandeirolas instaladas na ladeira, em pleno período de celebração do São João – uma das festas mais tradicionais e aguardadas por nossa população.

O ato foi isolado, desrespeitoso e completamente incompatível com a organização e o espírito do evento, que tem sido um verdadeiro sucesso de público, valorizando a cultura e a economia local, além de promover o sentimento de pertencimento à nossa cidade.

Ressaltamos que, neste ano, as bandeirolas foram cuidadosamente instaladas a uma altura de cinco metros, justamente para não prejudicar o tráfego de veículos, incluindo caminhões. A Administração Pública já havia se programado para realizar a retirada das bandeirolas de forma segura e organizada, a fim de preservá-las para uso futuro, zelando pelo patrimônio público.

É importante destacar que, mesmo após as festividades principais, os festeiros tradicionalmente continuariam descendo hoje pela ladeira, mantendo viva a tradição e o espírito de celebração popular. Por isso, lamentamos ainda mais o ocorrido, que interrompeu uma manifestação espontânea de alegria e identidade cultural corumbaense.

Infelizmente, a ação impensada da empresa comprometeu parte da decoração e feriu o esforço coletivo de servidores, parceiros e moradores que contribuíram para tornar o São João de Corumbá um marco ainda mais especial em 2025.

Informamos que todas as medidas administrativas e legais cabíveis serão adotadas para responsabilizar os envolvidos e evitar que episódios como este voltem a ocorrer.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a ordem, com o respeito aos bens públicos e com a valorização de nossas tradições culturais.

Corumbá-MS, 24 de junho de 2025.

Prefeitura Municipal de Corumbá

Fundação da Cultura de Corumbá

Diretora-Presidente: Wanessa Rodrigues”