Cidades

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Mato Grosso do Sul registra 39 transplantes de fígado

Com um ano e dois meses da implementação de transplantes de fígado no estado, MS tem evolução e aparece em destaque no ranking nacional

Noysle Carvalho

19/09/2025 - 11h00
A média de transplantes de fígado em Mato Grosso do Sul é de 4 transplantes por mês. De janeiro a setembro de 2025 foram realizados 39 transplantes do órgão no Hospital Adventista do Pênfigo.

Dados divulgados pelo Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) mostram a evolução efetiva do sistema de saúde do estado sul-mato-grossense. Ocupando o 4º lugar no número por milhão de população por estado, entre junho e setembro foram 10 novos transplantes.

No registro trimestral divulgado em março, o estado realizou 13 cirurgias de transplante de fígado entre janeiro e março. No registro semestral, o número aumentou para 29, com 16 novos transplantes. Já agora em setembro, o número divulgado pela Central Estadual de Transplantes (CET) da Secretaria de Estado e Saúde (SES), foram realizadas de junho a setembro 10 novas cirurgias de troca do órgão.

Esse avanço do sistema estadual de saúde é expressivo, visto que faz pouco mais de 1 ano que Campo Grande começou a realizar transplantes hepáticos. Agora não é mais necessário sair do estado para realizá-la.

Além de transplantes de fígado, ainda de acordo com dados da SES, estão registrados 218 transplantes de córnea, 16 de rim e 4 de ossos.

Em junho os números eram de 172 para transplantes de córnea, ou seja um aumento de 46 cirurgias em 3 meses. Já o número de transplantes de rim dobrou, em junho haviam sido realizadas 8 cirurgias, agora em 16. Sobre transplantes de ossos não há registros antes dessa divulgação.

Apesar da evolução significativa, a autorização de doação de órgãos pela família é uma das dificuldades de ainda mais avanço. A SES, divulgou que a negativa familiar ultrapassa o 60%, ou seja, 6 a cada 10 familiares recusam a doação de órgãos e tecido de entes queridos já falecidos.

FILA DE ESPERA

Mato Grosso do Sul está com 12 pacientes na lista de espera para transplante de fígados, de acordo com o Ministério da Saúde.

No painel, ainda estão presentes 394 pacientes aguardando transplante de córnea. Na fila para transplante de rim estão 243 pessoas e na espera de um novo coração estão 3 pacientes.

Segundo o painel, ao todo são 258 pessoas em Mato Grosso do Sul que aguardam transplante de algum órgão. A faixa etária dos que mais precisam se mantém de 50 a 64 anos tanto para o sexo masculino, quanto feminino.

SETEMBRO VERDE

Para promover a doação de órgãos, o mês de setembro é voltado para ações que reforçem a necessidade e importância da doação.

No próximo domingo, dia 21, das 8h às 10h30, será realizada a 2ª Caminhada “Passos pela Vida”, no Espaço de Múltiplo Uso Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, localizado no Parque dos Poderes. A ação busca conscientizar a população sobre a importância de dizer "sim” à doação.

MS em 4º lugar no ranking nacional

Como comprovação da evolução do Estado em transplantes de órgãos, no ranking do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), Mato Grosso do Sul ocupa o 4º lugar.

A taxa em março era de 17,9% no número por milhão de habitantes por estado. Já no RBT semestral divulgado em junho, a taxa foi de 20%.

Com um ano e dois meses do início de transplantes de fígado, o estado demonstra a evolução ficando atrás apenas do Distrito Federal, que tem 48,3%, Paraná com 24,4% e do Ceará com 23,8%.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, reforça que esse resultado é devido a ampliação do acesso a procedimentos de alta complexidade.

“A habilitação da equipe e da unidade hospitalar permitiu que, em menos de um ano, alcançássemos uma posição de destaque nacional”, destacou.
 

TEMPORAIS

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

Início da semana que vem tem previsão de tempestades com rajadas de vento e é necessário algumas prevenções

19/09/2025 12h30

Início da próxima semana pode ter fortes tempestades em Mato Grosso do Sul

Início da próxima semana pode ter fortes tempestades em Mato Grosso do Sul Foto/ Divulgação

Com previsões de tempestade para o próximo domingo (21) e segunda-feira (22), Energisa conta com plano de contingência para ambos os dias. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS) e pelo NetClima, o início da próxima semana pode chuvas intensas em Mato Grosso do Sul.

A previsão é que rajadas de vento acompanhem as tempestades em todo o estado sul-mato-grossense. Com isso, a Distribuidora de Energia preparou orientações para a população sobre segurança no período.

O plano para imprevistos ou eventuais danos causados pela tempestade, conta com diversas equipes da distribuidora espalhadas pelas principais regiões do estado que estão reforçadas. Com tecnologias que permitem religamento e isolamento de trechos, a intenção é agilizar o retorno do fornecimento de energia antes mesmo da conclusão dos serviços, se vier acontecer a queda.

Segundo o coordenador do Centro de Operação Integrado da Energisa do estado, Marcelo Santana, a precaução é devido a combinação de chuvas com ventos fortes e descargas atmosféricas, fatores de risco para rede elétrica. Além disso, a quebra de galhos, quedas de grandes árvores ou objetos arremessados pela força do vento contra a rede também são motivos de preocupação.

Ele ainda ressalta que devido a combinação, outros fatores podem atrasar o atendimento das equipes, por isso a necessidade de prevenção. “Também é comum surgirem atoleiros e o transbordamento de riachos e alagamentos das vias, especialmente nas áreas rurais, o que pode dificultar a chegada das equipes em áreas mais distantes”, comenta.

Algumas recomendações para os dias de tempestades vão desde cuidados para evitar choques elétricos a outros acidentes em decorrência das chuvas.

“Evite manipular cabos ou antenas, ficar em locais descampados e se aproximar de cabos rompidos ou postes danificados, pela possibilidade de estarem energizados", alertou o coordenador.

Para prevenção é recomendado evitar objetos soltos na frente de casa ou no quintal, pois eles podem ser arremessados pelo vento e provocar descargas e falta de energia ao acertar as redes elétricas.

Além disso, a coordenadora de Segurança, Renata Rodrigues de Paula, lembra que devido a intensidade da tempestade prevista é necessário também retirar equipamentos da tomada, para evitar prejuízos dentro de casa.

“Alguns eletrodomésticos são mais sensíveis, como computadores e televisores. Então, a orientação é desligar da tomada quando começar uma chuva muito forte. Resguardar os equipamentos com uso de dispositivos de proteção de surtos (DPSs), também é uma forma de prevenir danos elétricos”, explica.

Outras medidas de proteção são, se possível, tirar os eletrodomésticos de perto das janelas e portas, ou deixá-las bem fechadas ao menor sinal de chuva. Alguns equipamentos ao entrar em contato com a água podem gerar curto-circuitos e problemas irreparáveis nos componentes internos de computadores e notebooks, por exemplo.

Confira dicas para evitar acidentes com rede elétrica em período chuvoso:

  • Evite usar chuveiro elétrico durante tempestades, pois há risco de choque em caso de raios na rede elétrica;
  • Evite contato direto com objetos de estrutura metálica, como fogões, geladeiras e torneiras, que estejam ligados à eletricidade;
  • Se estiver dentro de um carro durante uma tempestade, permaneça no veículo, pois oferece proteção contra raios;
  • Durante uma tempestade, evite utilizar celular enquanto estiver carregando;
  • Evite locais abertos e superfícies planas, como campos de futebol, piscinas, rios ou mares. Procure abrigo em um local seguro, mas não se esconda debaixo de árvores;
  • Não manipule equipamentos conectados à tomada, antena ou rede telefônica;
  • Em caso de fios elétricos partidos ou caídos na rua, mantenha distância.

É recomendado que comunique as ocorrências que envolvem a rede elétrica por meio dos canais de atendimento da Energisa.

GOLPE

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet

Conforme o relato da vítima, o veículo modelo 2019 foi anunciado por R$ 160 mil

19/09/2025 12h00

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet FOTO: Divulgação PCMS

Nesta quinta-feira (18), um morador de Três Lagoas, distante aproximadamente 327 quilômetros de Campo Grande, registrou boletim de ocorrência em Dourados, após ser vítima de um golpe envolvendo a compra de uma caminhonete Hilux anunciada no Marketplace, do Facebook.

Conforme o relato da vítima, o veículo modelo 2019 foi anunciado por R$ 160 mil. Interessado, ele entrou em contato com o suposto vendedor, que informou que a caminhonete estaria com um sobrinho em Dourados e forneceu um endereço na Vila São Luiz.

O possível comprador foi até o local para ver o veículo, onde conheceu um homem que se apresentou como sobrinho do proprietário e chegou a experimentar o veículo. Durante a negociação, foi orientado a não comentar sobre valores com o verdadeiro dono da caminhonete.

Após dar uma volta na caminhonete, a vítima transferiu R$ 50 mil, divididos em duas transferências de R$ 30 mil e R$ 20 mil, via Pix, para uma conta indicada pelo suspeito.

Enquanto isso, o golpista mantinha contato com o proprietário do veículo, dizendo que a compra seria para um funcionário e pedindo que confirmasse falso parentesco com o comprador, sem mencionar valores.

Ao perceber que havia sido enganado, o morador de Três Lagoas procurou a delegacia de Dourados, onde formalizou a denúncia de estelionato. 

