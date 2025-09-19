Mato Grosso do Sul registra 39 transplantes de fígado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A média de transplantes de fígado em Mato Grosso do Sul é de 4 transplantes por mês. De janeiro a setembro de 2025 foram realizados 39 transplantes do órgão no Hospital Adventista do Pênfigo.

Dados divulgados pelo Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) mostram a evolução efetiva do sistema de saúde do estado sul-mato-grossense. Ocupando o 4º lugar no número por milhão de população por estado, entre junho e setembro foram 10 novos transplantes.

No registro trimestral divulgado em março, o estado realizou 13 cirurgias de transplante de fígado entre janeiro e março. No registro semestral, o número aumentou para 29, com 16 novos transplantes. Já agora em setembro, o número divulgado pela Central Estadual de Transplantes (CET) da Secretaria de Estado e Saúde (SES), foram realizadas de junho a setembro 10 novas cirurgias de troca do órgão.

Esse avanço do sistema estadual de saúde é expressivo, visto que faz pouco mais de 1 ano que Campo Grande começou a realizar transplantes hepáticos. Agora não é mais necessário sair do estado para realizá-la.

Além de transplantes de fígado, ainda de acordo com dados da SES, estão registrados 218 transplantes de córnea, 16 de rim e 4 de ossos.

Em junho os números eram de 172 para transplantes de córnea, ou seja um aumento de 46 cirurgias em 3 meses. Já o número de transplantes de rim dobrou, em junho haviam sido realizadas 8 cirurgias, agora em 16. Sobre transplantes de ossos não há registros antes dessa divulgação.

Apesar da evolução significativa, a autorização de doação de órgãos pela família é uma das dificuldades de ainda mais avanço. A SES, divulgou que a negativa familiar ultrapassa o 60%, ou seja, 6 a cada 10 familiares recusam a doação de órgãos e tecido de entes queridos já falecidos.

FILA DE ESPERA

Mato Grosso do Sul está com 12 pacientes na lista de espera para transplante de fígados, de acordo com o Ministério da Saúde.

No painel, ainda estão presentes 394 pacientes aguardando transplante de córnea. Na fila para transplante de rim estão 243 pessoas e na espera de um novo coração estão 3 pacientes.

Segundo o painel, ao todo são 258 pessoas em Mato Grosso do Sul que aguardam transplante de algum órgão. A faixa etária dos que mais precisam se mantém de 50 a 64 anos tanto para o sexo masculino, quanto feminino.

SETEMBRO VERDE

Para promover a doação de órgãos, o mês de setembro é voltado para ações que reforçem a necessidade e importância da doação.

No próximo domingo, dia 21, das 8h às 10h30, será realizada a 2ª Caminhada “Passos pela Vida”, no Espaço de Múltiplo Uso Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, localizado no Parque dos Poderes. A ação busca conscientizar a população sobre a importância de dizer "sim” à doação.

MS em 4º lugar no ranking nacional

Como comprovação da evolução do Estado em transplantes de órgãos, no ranking do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), Mato Grosso do Sul ocupa o 4º lugar.

A taxa em março era de 17,9% no número por milhão de habitantes por estado. Já no RBT semestral divulgado em junho, a taxa foi de 20%.

Com um ano e dois meses do início de transplantes de fígado, o estado demonstra a evolução ficando atrás apenas do Distrito Federal, que tem 48,3%, Paraná com 24,4% e do Ceará com 23,8%.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, reforça que esse resultado é devido a ampliação do acesso a procedimentos de alta complexidade.

“A habilitação da equipe e da unidade hospitalar permitiu que, em menos de um ano, alcançássemos uma posição de destaque nacional”, destacou.



