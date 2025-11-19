Mato Grosso do Sul registra 6,6ºC a um mês do verão

Vários municípios de Mato Grosso do Sul registraram temperaturas baixas, na madrugada desta quarta-feira (19), em plena primavera e a exatos 32 dias do início do verão.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a menor temperatura registrada nesta madrugada foi 6,6ºC na Fazenda Campo Zélia, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Mato Grosso do Sul.
Outros municípios que registraram temperaturas típicas de inverno, em plena primavera, foram Amambai (10,4ºC), Iguatemi (11,2ºC), Paraíso das Águas (11,4ºC), Laguna Carapã (11,5ºC), Rio Brilhante (11,8ºC), Sete Quedas (11,9ºC), Maracaju (12ºC), Fátima do Sul (12,2ºC) e Campo Grande (14,6ºC).
Curiosamente, esta é uma época predominantemente quente, com histórico de ondas de calor e temperaturas máximas recordes, em Mato Grosso do Sul.
Mas, surpreendentemente, a quase um mês do verão, o Estado registra temperaturas baixas, como se fosse estação de inverno. Nesta semana, os sul-mato-grossenses tiveram que tirar os casacos do armário para não passar frio.
Ao Correio do Estado, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Tatiane Paz, afirmou que o frio se deve a ausência de bloqueios atmosféricos e a passagem de uma frente fria no Centro-Sul do Brasil.
“Essa queda de temperatura é gerada pela massa de ar fria que atinge Mato Grosso do Sul e São Paulo. O que gera a onda de calor é quando tem um bloqueio, uma estrutura dinâmica em altos níveis, ela fica paradinha e dificulta as frentes de avançarem. As frentes ficam se deslocando no Oceano Atlântico e não conseguem entrar no Brasil. Quando não tem bloqueio atmosférico, as frentes conseguem avançar pelo Brasil”, explicou a meteorologista.
Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.
Mas, a primavera não está tão quente e seca, como nos dois últimos anos, no Estado. Pelo contrário, está chuvosa e “fria”. Na primavera de 2025, Campo Grande não teve céu cinzento, fumaça e nem recordes de temperaturas como em 2022, 2023 e 2024.
PRIMAVERA
Primavera começou às 15h19min de 22 de setembro e terminará às 12h03min de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul.
A estação é caraterizada pela
- Floração de plantas
- Aumento da umidade
- Retorno das chuvas
- Dias mais longos/noites mais curtas
- Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)
Climatologicamente, é considerada um período de transição entre o período seco do inverno para uma estação mais chuvosa.
O verão começará em 21 de dezembro de 2025 e terminará em 20 de março de 2026.