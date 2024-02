Mato Grosso do Sul possui mais de 34 mil inscritos no Concurso Público Unificado

Mato Grosso do Sul possui mais de 34 mil inscritos confirmados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também conhecido como "Enem dos concursos". No Estado, aproximadamente 1,6% dos inscritos têm 18 anos.

Em todo país, foram mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas. Eles poderão concorrer às 6.640 vagas ofertadas, em 21 órgãos do governo federal.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em uma coletiva de imprensa, na tarde de hoje (23), em Brasília (DF).

No total de inscritos confirmados em todo país, 56% são mulheres (1.205.575) e 44%, homens (938.858).

Sobre questões de divisão de renda, os cand são grande parte dos inscritos no concurso. Apenas 6,3% dos inscritos têm renda acima de R$14 mil.

Do total de participantes que estão confirmados, 420.793 vão concorrer à reserva de vagas para pessoas negras. Os candidatos com deficiência são 45.564 e os indígenas, 10.444. Além disso, 54.219 inscritos vão receber algum tipo de atendimento especial durante a prova.

São Paulo é o maior estado com participações (228.452 inscritos) no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), seguidos pelo Rio de Janeiro (223.248) e Distrito Federal (220.442). Mato Grosso do Sul tem 34.449 inscritos e se encontra na 21º posição no ranking de estados.



Escolhas na inscrição

Durante a inscrição, os candidatos poderiam escolher primeiramente o bloco temático e, em seguida, assinaram o cargo de seu interesse. O nível médio foi o que teve maior número de inscrições: 701.029

Veja abaixo:

MGI/ Divulgação

O cargo com mais inscrições no Concurso Público Unificado é o técnico em indigenismo na Funai, de nível médio e com remuneração inicial de R$ 6,9 mil. No total, 323.250 pessoas vão concorrer a essas 152 vagas



MGI/ Divulgação

As oportunidades de nível superior incluem o cargo de auditor-fiscal do trabalho (AFT), do Ministério do Trabalho, com 900 vagas e que possuem o maior salário inicial, de R$22,9 mil.



O maior concurso do Brasil

Mais de 2,65 milhões de candidatos chegaram a se inscrever, segundo o o ministério da gestão. No entanto, 512.605 (19%) não fizeram o pagamento da taxa que confirma a participação no exame.

Até o momento, o concurso do Banco do Brasil em 2021, era o concurso com mais inscritos no país. Na época, 1,6 milhão de pessoas se inscreveram para concorrer a vagas de escriturários.



Datas das provas

As inscrições para o "Enem dos Concursos", que irá selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais, foram abertas em 19 de janeiro e encerradas no dia 9 de fevereiro.

A prova será aplicada no dia 5 de maio, em 220 cidades localizadas em todos os estados brasileiros. O exame será composto de questões objetivas específicas e dissertativas, divididas por área de atuação.

Diferentemente de outros concursos públicos, o candidato não escolheu durante as inscrições o órgão e o cargo específico no qual deseja atuar, mas fez sua opção conforme o bloco temático da vaga -ou das vagas- de seu interesse.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações está prevista para ocorrer até dia 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho.

Já a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em 5 de agosto.

VEJA O CALENDÁRIO DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

- a partir de 25/04/2024 - divulgação dos cartões de confirmação

- 05/05/2024 - aplicação das provas objetivas e discursiva

- 03/06/2024 - divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

- 30/07/2024 - divulgação final dos resultados

- 05/08/2024 - início da convocação para posse e cursos de formação

Assine o Correio do Estado.