Mato Grosso do Sul tem se destacado como um exemplo notável no que diz respeito à elucidação de crimes, superando significativamente a média nacional. Com um índice de 94,9% de esclarecimento de casos, a média do Estado contrasta com a brasileira, que foi de 64,16%.

Os dados, divulgados pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), colocam Mato Grosso do Sul como referência quando o assunto é segurança pública e eficácia no combate à criminalidade no País. O Estado não apenas supera a média nacional, mas se posiciona como um dos líderes no País nesse quesito.

O titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), Antonio Carlos Videira, ressaltou a integração entre as diversas esferas de atuação, incluindo as polícias civil e militar, além do investimento em inteligência e tecnologia.

“A colaboração entre as agências e a adoção de tecnologias modernas têm sido fundamentais para o alto índice de elucidação de crimes. Isso reflete diretamente a sensação de segurança da população”, destacou o secretário.

Em entrevista, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou o comprometimento das forças de segurança e os investimentos contínuos em treinamento, tecnologia e estratégias inovadoras de enfrentamento ao crime.

“Estamos comprometidos em oferecer à população sul-mato-grossense um ambiente seguro e protegido. Os números refletem o trabalho árduo de nossas forças de segurança e a eficiência das políticas públicas implementadas”, afirmou o governador.

O resultado também despertou interesse de especialistas em segurança pública, que buscam entender os fatores por trás do sucesso de Mato Grosso do Sul. Diversos estados têm procurado replicar as práticas bem-sucedidas de MS, em busca de melhorias em seus índices de elucidação de crimes.

A pesquisa realizada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados destacou as ações das instituições policiais nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

A análise, baseada em fontes oficiais e dados fornecidos diretamente pelos órgãos de segurança, oferece um panorama completo da resolutividade e elucidação de inquéritos policiais em todo o País.

Logo atrás de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso apresenta um desempenho igualmente notável, registrando uma taxa de 93,51% de resolutividade. No Maranhão, a eficácia das investigações resultou em uma taxa de resolução de 96,65%, consolidando o estado como referência na solução de inquéritos policiais.

Na Região Norte, o Pará também demonstrou seu empenho, alcançando uma respeitável taxa de 89,59%. Fechando a lista dos cinco estados com os melhores índices, Goiás apresentou uma taxa de 61,89% de resolução de crimes.

Além dos índices de resolução de casos, a Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apontou que, em 2023, Mato Grosso do Sul contabilizou 275 anos e 11 meses de condenações, 39 mandados de prisão cumpridos e 730 pessoas desaparecidas localizadas.

Homicídios

De acordo com dados da Sejusp, em 2022, foram registrados 456 casos de homicídio doloso no Estado. Em 2023, com informações coletadas até o dia 31 de dezembro, foram registrados 450 homicídios.

Do total de ocorrências do ano passado, a maioria ocorreu contra homens jovens e adultos (385).

Pesquisa do Atlas da Violência indicou que adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos do gênero masculino são os que mais apresentam risco de serem vítimas de homicídio.

No sentido oposto do índice nacional, que apresentou queda de 5,4% na quantidade de jovens mortos, Mato Grosso do Sul registrou aumento de 22,4% na taxa de homicídios deste grupo.

* Saiba No que diz respeito aos indicadores relacionados a crimes de homicídio, especificamente abordando o artigo 121 e seus parágrafos, o índice de resolução alcançou 78,38% em 2021, apresentando um aumento significativo para 80,46% em 2022.

Na série histórica de 2011 a 2021, o Estado registrou 3.998 casos de homicídio de jovens de 15 anos a 29 anos. Entre os anos de 2020 e 2021, houve um acréscimo de 31 jovens mortos, totalizando 208 vítimas.

Apesar do aumento entre os dois últimos anos da pesquisa, o número é menor em relação à maioria dos anos anteriores da série.

Anos anteriores

No âmbito do levantamento, critérios específicos foram considerados para cada instituição policial, centrando-se na avaliação dos índices de resolução de inquéritos policiais anuais da Polícia Civil.

A pesquisa, ao deparar-se com a disponibilidade desses índices, examinou a eficácia, levando em conta a proporção entre inquéritos instaurados e relatados.

Adicionalmente, foram analisados os índices de resolução de inquéritos vinculados a crimes de homicídio, patrimônio e violência doméstica, utilizando o mesmo método de avaliação.

Quanto à atuação da Polícia Federal, os dados de 2021 revelaram um índice de resolução de inquéritos que atingiu a marca de 81,29%. Além disso, até 31 de agosto de 2022, 82,31% dos inquéritos relatados haviam sido solucionados.

