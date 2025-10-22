Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Mau cheiro de frigorífico terá nova tentativa de conciliação em Campo Grande

Com os bairros Nova Campo Grande e Jardim Carioca sofrendo com o forte odor nos arredores da fábrica, esta é a segunda tentativa de mediação

Laura Brasil

22/10/2025 - 13h30
A situação do mau cheiro do frigorífico da JBS, imbróglio que perdura há dois anos de reclamações por parte dos moradores, terá uma nova audiência de conciliação, marcada para o dia 10 de novembro.

O pedido foi feito pelo juiz Eduardo Lacerda Trevisan, titular da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, para tratar da situação que envolve o mau cheiro vindo do frigorífico da JBS, localizado na Avenida Duque de Caxias.

A situação tem afetado moradores dos bairros Nova Campo Grande e Jardim Carioca, que reclamam que o problema desvaloriza imóveis e impossibilita atividades simples, como receber visitas em casa.

Segundo despacho do magistrado, a medida foi determinada “por vislumbrar a possibilidade de realização de acordo definitivo nos presentes autos”.

Essa é a segunda tentativa de conciliação entre as partes; a primeira ocorreu no dia 10 de abril deste ano.

Reclamações

Moradores dos bairros Nova Campo Grande e Jardim Carioca moveram uma ação civil pública e relataram que o forte odor vindo do estabelecimento tem causado incômodo.

Órgãos ambientais e o Ministério Público chegaram a receber demandas questionando possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente.

Vistoria

Em 2023, uma vistoria técnica realizada por um instituto especializado apontou que não havia danos ambientais e que o odor seria natural da atividade industrial do frigorífico.

O relatório contrariou reclamações recorrentes dos moradores. Em outro levantamento, foram apontados:

  • vestígios de extravasamento de efluente bruto;
  • falhas de vedação e estruturas mal cobertas.

Conforme o levantamento, essas falhas favoreciam a propagação do odor e aumentavam o risco de acidentes, especialmente com crianças.

A equipe técnica indicou que havia aberturas nas paredes laterais da unidade, o que permitia o escape de gases, além de registrar a presença de animais venenosos e vetores de doenças, como ratos, escorpiões e baratas.

Os especialistas explicaram que a intensidade e o alcance do mau cheiro variam conforme a direção e a velocidade dos ventos, afetando diretamente as residências próximas.

Medidas corretivas

Após as constatações, foi proposto ao frigorífico um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com medidas corretivas. No entanto, a empresa negou a necessidade de cumprimento das recomendações, justificando que já havia cumprido as obrigações previstas.

A situação se estendeu na esfera administrativa até fevereiro de 2024, quando o órgão ambiental realizou nova vistoria e aplicou multa. Com a falta de acordo e a persistência das reclamações, o caso chegou ao Poder Judiciário, com pedido de tutela de urgência.

Caso não haja composição entre as partes na audiência marcada, o juiz deverá analisar os pedidos liminares, que incluem:

  • plantio de árvores em todo o perímetro do frigorífico (em tentativa de conter o cheiro);
  • revisão imediata do sistema de exaustão, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

No julgamento do mérito, o magistrado também deverá avaliar a necessidade de regularização definitiva das emissões de gases e a existência ou não de dano moral coletivo causado à comunidade.

Concurso

STF derruba regras de altura em cargos de segurança pública

Candidatos eliminados por altura podem buscar medidas administrativas ou judiciais para retomar sua participação

22/10/2025 16h17

Editais deverão seguir o padrão do Exército, ou seja, 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.

Editais deverão seguir o padrão do Exército, ou seja, 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres. Marcelo Victor

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em repercussão geral, que a exigência de altura mínima para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança Pública (como as polícias militares estaduais) só é válida se estiver prevista em lei e seguir os parâmetros adotados pelo Exército: 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.

A decisão, proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1.469.887 e relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso, uniformiza o entendimento sobre o tema e passa a orientar todos os processos semelhantes no país. A tese fixada agora tem efeito vinculante, o que significa que todos os tribunais deverão seguir a mesma diretriz ao julgar casos envolvendo concursos públicos da área de segurança.

Com isso, estados e municípios não poderão mais fixar regras superiores ao limite federal. Na prática, editais em andamento deverão ser revisados, e candidatos eliminados exclusivamente por altura podem buscar medidas administrativas ou judiciais para retomar sua participação. A decisão também impede novas “loterias jurídicas”, nas quais candidatos de estados diferentes eram tratados de forma desigual. Agora, a régua é nacional

Origem do debate

A decisão foi motivada pelo caso de uma candidata à Polícia Militar de Alagoas que havia sido reprovada no teste físico por medir 1,56 metro — quatro centímetros abaixo da exigência do edital local, que previa altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. O STF reconheceu que a regra estadual era mais rigorosa do que a prevista na Lei Federal nº 12.705/2012, que disciplina o ingresso no Exército, e determinou que a candidata continuasse no concurso.

Para o ministro Barroso, embora seja legítimo exigir altura mínima em cargos que envolvam atividade policial ou militar, o parâmetro deve respeitar a lei federal e os princípios da razoabilidade e da isonomia. O Supremo já havia firmado entendimento semelhante em decisões anteriores, mas agora com aplicação obrigatória em todo o território nacional.

O que está em vigor

Até agora, cada estado estabelecia suas próprias exigências, com diferenças que chegavam a cinco ou dez centímetros. Havia editais que exigiam 1,65m ou até 1,70m, criando um cenário de desigualdade e insegurança jurídica. Candidatos plenamente capacitados eram excluídos por critérios físicos desproporcionais, mesmo estando dentro do padrão nacional adotado pelas Forças Armadas.

Com o novo entendimento, estados e municípios não poderão mais fixar regras superiores ao limite federal. A uniformização traz benefícios para todos: previsibilidade para os candidatos e segurança jurídica para as administrações públicas, que deverão ajustar suas legislações e editais às diretrizes do Supremo.

Essa decisão impede que candidatos sejam eliminados por exigências arbitrárias. o STF entende que os concursos públicos devem avaliar mérito, preparo e vocação, não os centímetros. Para a advogada Laís Ferreira, o posicionamento do Supremo é um marco de equidade.

“O Supremo corrigiu uma distorção que há muito tempo gerava injustiça. O critério de altura não pode ser utilizado como barreira social. A partir de agora, o que vale é a capacidade, o preparo e a dedicação do candidato. Essa padronização traz segurança jurídica e garante isonomia entre todos que sonham em servir na segurança pública”, avalia.

A advogada Iris Matos reforça que a decisão também tem um impacto simbólico importante, especialmente para mulheres e pessoas de baixa estatura.

“Durante anos, muitos candidatos — em especial mulheres — foram impedidos de seguir carreiras para as quais estavam plenamente aptos. O Supremo restabelece o princípio da razoabilidade e reconhece que a competência e o comprometimento devem estar acima de características físicas que nada influenciam na qualidade do serviço prestado”, destaca.

Cidades

Investigado por sonegar R$ 779 mi, empresário foi condenado por usar familiares como laranjas

Em 2014, Reginaldo da Silva Maia obteve 121 veículos confiscados pela União

22/10/2025 15h45

Frigorífico Bife Nobre

Frigorífico Bife Nobre Foto: Reprodução

O empresário Reginaldo da Silva Maia, dono do frigorífico Beef Nobre, já condenado em 2014 por lavagem de dinheiro e uso de familiares como “laranjas”, voltou a ser alvo de investigações.

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), deflagrou a Operação DNA Fiscal, que desmantelou a organização criminosa ligada ao empresário, principal suspeita de sonegar mais de R$ 779 milhões, lavar dinheiro e ocultar patrimônio por meio de empresas de fachada.

No total, o esquema criminoso acumulou mais de R$ 779 milhões em débitos tributários inscritos em dívida ativa. Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Nioaque e Maringá, incluindo um no condomínio Residencial Bariloche IV, na Vila Carlota, região centro-sul da Capital.

Conforme as investigações, o grupo utilizava um esquema de fraude estruturada, dividido em três núcleos principais: Núcleo Gerencial – formado pelos verdadeiros administradores, que comandavam as operações empresariais sem aparecer nos quadros societários; Núcleo de Interpostos “laranjas", composto por pessoas de baixa renda, registradas formalmente como sócios ou administradores das empresas para ocultar os reais beneficiários; Núcleo Financeiro – responsável pela movimentação de valores em espécie e ocultação patrimonial, inclusive por meio de pessoas físicas e jurídicas de fachada, dificultando o rastreamento de recursos.

As empresas envolvidas declaravam o ICMS, mas não recolhiam o imposto, acumulando dívidas fiscais milionárias. Com o aumento das sanções, os investigados transferiam as operações para novas empresas, repetindo o esquema fraudulento com sucessões empresariais simuladas, holdings patrimoniais e movimentações atípicas em espécie que ultrapassavam R$ 1 milhão por mês, segundo alertas de instituições financeiras.

Além das buscas, foram deferidas quebras de sigilo fiscal, bloqueio de ativos, acesso a dados de dispositivos eletrônicos apreendidos e compartilhamento de provas com a Procuradoria estadual e a Secretaria de Fazenda. As investigações seguem sob sigilo judicial.

Conhecido

Antes da nova operação, Reginaldo da Silva Maia já havia sido condenado em 2014 por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Na mesma decisão, 121 veículos foram confiscados em favor da União.

Na ocasião, ele esteve na sede da Superintendência Regional para prestar esclarecimentos, contudo, possuía mandado de prisão preventiva em aberto por conta da Operação Labirinto de Creta, deflagrada em novembro do mesmo ano, também por fraudes. 

As investigações mostraram que, entre julho de 2012 e novembro de 2014, o empresário utilizou familiares e empresas de fachada para ocultar recursos provenientes da sonegação fiscal e previdenciária.

“Durante as diligências fiscais, em especial em relação à empresa Frigorífico Beef Nobre, apurou-se um esquema de empresas interpostas, tendo como sócios indivíduos ‘laranjas’ ligados à família Maia, com o objetivo de ocultar patrimônio e o real administrador dessas empresas, Reginaldo da Silva Maia”, diz o relatório da decisão. 

Á época, Maia era proprietário das empresas Beef Nobre, Boi Brasil, Boi Branco, Nioaque Alimentos e Meridional. Sua esposa, Adriana Calderaro, aparecia como dona da Engenharia Calderaro, empresa que constava como proprietária da maior parte dos veículos confiscados. A nora, Ana Carolina Egoroff Galli, figurava oficialmente como dona de 12 carros.

A defesa do empresário recorreu pedindo absolvição e a liberação dos veículos, alegando que não havia provas do vínculo entre os bens e os crimes. O TRF3, porém, manteve o confisco de 121 veículos e liberou apenas 11, reconhecendo que as empresas eram interpostas pessoas utilizadas para ocultar o patrimônio da família Maia.

Investigações

As investigações tiveram início a partir de um pedido da Receita Federal, que enfrentava dificuldades para cobrar débitos tributários e previdenciários de empresas do ramo frigorífico. Durante o inquérito, foram identificadas ligações diretas entre o Frigorífico Beef Nobre e outras empresas registradas em nome de familiares de Maia.

“O Frigorífico Campo Grande, que teve como sócio Reginaldo da Silva Maia, tinha o mesmo endereço do Frigorífico Beef Nobre, enquanto o Frigorífico Boi Brasil estava estabelecido no mesmo endereço da filial do Beef Nobre, alugado da empresa RM Participações”, diz o relatório.

Outras empresas, como o Frigorífico Boi Branco e a Nioaque Alimentos, também compartilhavam endereços e estrutura operacional com empresas controladas pela família, evidenciando a formação de um grupo econômico.

A Calderaro Engenharia e Empreendimentos Ltda., de propriedade de Adriana Calderaro, possuía mais de 90 veículos registrados, usados por frigoríficos ligados ao grupo Maia.

Segundo o relator, “essa confusão patrimonial entre empresas e familiares facilitou a prática de crimes contra a ordem tributária, tornando difícil delimitar quem eram os verdadeiros responsáveis pelos débitos fiscais”.

As autoridades apontam que o modus operandi do grupo se manteve praticamente o mesmo por mais de uma década. 

*Saiba

Além dos policiais do Dracco, participaram equipes da Delegacia de Nioaque e da Divisão Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), de Maringá. A ação policial é resultado de uma investigação conduzida com apoio técnico da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado de Fazenda. 

O nome da operação remete à estrutura familiar do grupo, que há décadas repetia o padrão de fraudes fiscais por meio de sucessões entre parentes. A sigla “DNA” faz referência tanto à origem consanguínea dos envolvidos quanto à repetição padronizada do esquema ao longo dos anos.

