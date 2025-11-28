Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BENEFÍCIOS

MEC libera nona parcela do Pé-de-Meia para estudantes nascidos em setembro e outubro

Cerca de 3,2 milhões de alunos do ensino médio recebem R$ 200 nesta etapa; pagamentos seguem calendário escalonado até 2 de dezembro

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

28/11/2025 - 10h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério da Educação (MEC) realiza, nesta sexta-feira (28), o pagamento da nona parcela do programa Pé-de-Meia aos estudantes nascidos em setembro e outubro. O benefício é destinado a alunos do ensino médio da rede pública que estavam inscritos no CadÚnico até 7 de fevereiro de 2025, têm CPF regular e cumprem frequência mínima de 80% nas aulas. Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre 19 e 24 anos, também são contemplados.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos repasses, cerca de 3,2 milhões de estudantes devem receber os R$ 200 até a próxima segunda-feira (2).

Pagamentos escalonados

O incentivo-frequência é depositado conforme o mês de nascimento do aluno. Nesta rodada, o cronograma ficou assim:

  • Janeiro e fevereiro – 24 de novembro

  • Março e abril – 25 de novembro

  • Maio e junho – 26 de novembro

  • Julho e agosto – 27 de novembro

  • Setembro e outubro – 28 de novembro

  • Novembro e dezembro – 2 de dezembro

Como funciona o depósito

Os valores referentes à poupança do ensino médio são creditados em uma conta poupança da Caixa aberta automaticamente no nome de cada beneficiário. Para maiores de 18 anos, a movimentação é liberada imediatamente. O cartão Pé-de-Meia pode ser solicitado gratuitamente pelo aplicativo Caixa Tem, que também permite pagamentos, compras e saques.

Quem for menor de idade precisa de autorização do responsável legal para movimentar a conta. A autorização pode ser feita pelo app ou presencialmente em uma agência da Caixa.

Consulta e acompanhamento

Informações sobre frequência escolar, regras do programa e status dos pagamentos estão disponíveis no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. Os valores liberados também podem ser verificados no Caixa Tem e no app Benefícios Sociais.

Quais são os incentivos do Pé-de-Meia

A poupança do ensino médio é composta por quatro tipos de repasses:

  • Matrícula: R$ 200 pagos uma vez ao ano, após o registro no início do ano letivo

  • Frequência: nove parcelas anuais de R$ 200 para quem mantém ao menos 80% de presença

  • Conclusão: até R$ 3 mil pela aprovação e finalização de cada ano do ensino médio, com saque autorizado após o certificado de conclusão

  • Enem: R$ 200 por participação nos dois dias de provas no ano em que o estudante conclui o 3º ano

Somando todos os incentivos, o aluno pode receber até R$ 9,2 mil ao final da etapa escolar.

Sobre o programa

Criado em 2024, o Pé-de-Meia funciona como incentivo financeiro para que estudantes de baixa renda permaneçam e concluam o ensino médio. Não há necessidade de inscrição: a inclusão é automática para quem atende aos critérios, com base nos dados enviados pelas redes estaduais e pelo CadÚnico.

**Com informações de Agência Brasil**

RELIGIÃO

Pesquisador sul-mato-grossense é eleito para a Academia Brasileira de Hagiologia

O professor-doutor Fábio do Vale ocupará a Cadeira nº 22, da Patronesse Santa Teresinha do Menino Jesus

28/11/2025 11h51

Compartilhar
O professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale vai ocupar a cadeira de nº 22 da ABRHAGI

O professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale vai ocupar a cadeira de nº 22 da ABRHAGI Divulgação

Continue Lendo...

Responsável por estudar e divulga o conhecimento sobre santos, candidatos à santidade, movimentos messiânicos e outras manifestações sagradas da Igreja Católica Apostólica Romana, a Academia Brasileira de Hagiologia (ABRHAGI), em consonância com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e com o Vaticano, elegeu o professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale para ocupar a sua 22ª cadeira, de um total de 40.

Com sede em Fortaleza, capital do Ceará, a ABRHAGI tem como atividades a realização de pesquisas, publicações de livros e revistas e a organização de cursos, palestras e congressos sobre o tema. Na prática, a Academia estuda os fatos extraordinários para - havendo correspondência canônica e litúrgica - iniciar os processos de canonização em todo o território nacional. 

Além de quantificar, auxiliar e promover essas questões iniciais de forma biográfica, a ABRHAGI também contribui com o início de possíveis causas bem como o monitoramento das que tão em andamento. Hoje, o Brasil tem 37 santos, 54 bem-aventurados, 31 veneráveis e 88 Servos de Deus, números que revelam a riqueza da santidade florescida em solo brasileiro e seu potencial de evangelização a partir das atividades extraordinárias que obtiveram em vida. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o campo-grandense Fábio do Vale informou que a posse dos novos acadêmicos está marcada para o dia 11 de fevereiro de 2026, durante missa solene na sede da Academia. “Sou pesquisador da vida e da obra do Missionário Salesiano Padre João Crippa. Em 2025, recebi a Medalha Legislativa São Carlos Acutis concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande pelos méritos e empenhos para com a juventude católica campo-grandense”, declarou.

Aluno da Escola Diaconal São João Paulo II, da Arquidiocese de Campo Grande, ele é graduado em Letras e Pedagogia, além de graduando em Teologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Também é membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), onde ocupa a cadeira nº 14, e pós-graduado em Teologia. 

O pesquisador é doutor e pós-doutor em Estudos de Linguagem pelo PPGEL/FAALC, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sendo que ainda realizou ainda outros dois pós-doutorados pela USP, no Programa Interunidades em Integração da América Latina da ECA, e pela UFSC, no Programa de Relações Internacionais. 

Atualmente, Fábio do Vale atua como diretor-acadêmico da Faculdade Insted e é coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica e editor-chefe da revista científica RECAM. Ainda é pesquisador visitante da UFMS no projeto sobre a Rota Bioceânica e integra a Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), bem como o Núcleo de Estudos Culturais Comparados (NECC/UFMS) e o NAV(r)E da UEMS/CNPq, atuando nas áreas de Literatura Comparada, Estudos da Linguagem, Educação, América Latina e Estudos Culturais. 

Ele ainda é pós-graduado em Tecnologias e Educação a Distância, docência no Ensino Superior, Educação Especial e Neuropsicopedagogia, tem ampla experiência docente nos segmentos universitário, colegial e pré-vestibular. Foi diretor de Cultura da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (2018–2021) e participou, a convite do Vaticano, do Congresso do CELAM em Bogotá, contribuindo com o debate sobre a linguagem simbólica da cultura popular.

Assine o Correio do Estado

Operação Nárke V

Nervosismo de motorista 'entrega' 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux

Entorpecente, distribuído em tabletes, estava armazenado em 12 caixas de papelão lacradas

28/11/2025 11h30

Compartilhar
Polícia Civil e PRF apreenderam 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux

Polícia Civil e PRF apreenderam 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux DIVULGAÇÃO/PCMS e PRF

Continue Lendo...

Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 332,4 kg de cocaína, nesta quinta-feira (27), no KM-42 da BR-163, região da Chácara das Mansões, em Campo Grande.

O entorpecente, distribuído em tabletes, estava armazenado em 12 caixas de papelão lacradas na carroceria de uma caminhonete Toyota Hilux.

Conforme apurado pela reportagem, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) receberam uma informação de que uma caminhonete estaria transportando grande quantidade de drogas na BR-163.

Em seguida, acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para abordar o veículo citado.

Os policiais deram voz de parada a Hilux, que estava em alta velocidade. O motorista, identificado como D.C.M., 35 anos, demonstrou intenso nervosismo ao ser interrogado pelos policiais.

Em seguida, a PRF fiscalizou a caminhonete e encontrou diversas caixas lacradas com pasta base e cloridrato de cocaína, totalizando 332,4 kg.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à DENAR. O entorpecente também foi apreendido.

A ação faz parte da Operação Nárke V, cujo objetivo é desarticular organizações criminosas que utilizam rodovias federais para transportar drogas e adulterar veículos.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 13.130 quilos de cocaína, 502.682 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 28 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 1 dia

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6888, quinta-feira (27/11)

4

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa
OAB suspensa

/ 2 dias

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata