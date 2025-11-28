MEC libera nona parcela do Pé-de-Meia para estudantes nascidos em setembro e outubro

O Ministério da Educação (MEC) realiza, nesta sexta-feira (28), o pagamento da nona parcela do programa Pé-de-Meia aos estudantes nascidos em setembro e outubro. O benefício é destinado a alunos do ensino médio da rede pública que estavam inscritos no CadÚnico até 7 de fevereiro de 2025, têm CPF regular e cumprem frequência mínima de 80% nas aulas. Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre 19 e 24 anos, também são contemplados.
Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos repasses, cerca de 3,2 milhões de estudantes devem receber os R$ 200 até a próxima segunda-feira (2).
Pagamentos escalonados
O incentivo-frequência é depositado conforme o mês de nascimento do aluno. Nesta rodada, o cronograma ficou assim:
-
Janeiro e fevereiro – 24 de novembro
-
Março e abril – 25 de novembro
-
Maio e junho – 26 de novembro
-
Julho e agosto – 27 de novembro
-
Setembro e outubro – 28 de novembro
-
Novembro e dezembro – 2 de dezembro
Como funciona o depósito
Os valores referentes à poupança do ensino médio são creditados em uma conta poupança da Caixa aberta automaticamente no nome de cada beneficiário. Para maiores de 18 anos, a movimentação é liberada imediatamente. O cartão Pé-de-Meia pode ser solicitado gratuitamente pelo aplicativo Caixa Tem, que também permite pagamentos, compras e saques.
Quem for menor de idade precisa de autorização do responsável legal para movimentar a conta. A autorização pode ser feita pelo app ou presencialmente em uma agência da Caixa.
Consulta e acompanhamento
Informações sobre frequência escolar, regras do programa e status dos pagamentos estão disponíveis no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. Os valores liberados também podem ser verificados no Caixa Tem e no app Benefícios Sociais.
Quais são os incentivos do Pé-de-Meia
A poupança do ensino médio é composta por quatro tipos de repasses:
-
Matrícula: R$ 200 pagos uma vez ao ano, após o registro no início do ano letivo
-
Frequência: nove parcelas anuais de R$ 200 para quem mantém ao menos 80% de presença
-
Conclusão: até R$ 3 mil pela aprovação e finalização de cada ano do ensino médio, com saque autorizado após o certificado de conclusão
-
Enem: R$ 200 por participação nos dois dias de provas no ano em que o estudante conclui o 3º ano
Somando todos os incentivos, o aluno pode receber até R$ 9,2 mil ao final da etapa escolar.
Sobre o programa
Criado em 2024, o Pé-de-Meia funciona como incentivo financeiro para que estudantes de baixa renda permaneçam e concluam o ensino médio. Não há necessidade de inscrição: a inclusão é automática para quem atende aos critérios, com base nos dados enviados pelas redes estaduais e pelo CadÚnico.
**Com informações de Agência Brasil**