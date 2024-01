MEC publica resultado da primeira chamada do Sisu 2024

TEMPO

Há ainda 13 municípios do Estado entre os 20 mais quentes

Dentre as 10 cidades que registraram os menores índices de umidade relativa do ar no País nessa segunda-feira (29), nove são de Mato Grosso do Sul, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Amambai e Jardim dividem o primeiro lugar do ranking de cidade mais seca do País, com índice de umidade de 14%, considerado estado de alerta.

Na sequência, em segundo lugar aparece Dourados, com umidade de 16%.

Completam o ranking os municípios de Juti, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas, com 18%, e Maracaju e Água Clara, com 19%.

Em Campo Grande, o índice de umidade relativa do ar chegou a 26%, sendo o 36º menor do País.

Umidade relativo do ar abaixo de 30% é considerada estado de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo prejudicial à saúde.

Isto porque o tempo seco contribui para o ressecamento das mucosas das vias aéreas, facilitando o surgimento de alergias, bronquite, asma, gripes e resfriados, além de irritação nos olhos e garganta, ressecamento da pele e dermatites.

Calor

Além do tempo seco, treze cidades de Mato Grosso do Sul estão entre as 20 que registraram as maiores temperaturas do País nessa segunda-feira (26).

Conforme o Inmet, a máxima registrada no Brasil foi de 39,8°C, em Jaguaribe, no Ceará. Na sequência, aparece Jardim, com 38,6°C.

Outras 12 cidades do Estado que completam o ranking das mais quentes são:

Nhumirim - 38°C (4º lugar)

Maracaju - 37,6°C (8º)

Aquidauana - 37,4°C (10º)

Corumbá - 37,1°C (12º)

Água Clara - 37,1°C (13º)

Três Lagoas - 36,8°C (17º)

Juti - 36,7°C (19º)

Amambai - 36,6°C (20º)

Previsão

O calor deve continuar em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (30).

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica tempo com sol e variação de nebulosidade.

São esperadas altas temperaturas, com máximas que podem chegar a 39°C.

Além disso, o tempo continua seco, com baixos índices de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%.

Em algumas regiões, podem ocorrer pancadas de chuva típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho há um aumento de nebulosidade, sem precipitações.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.