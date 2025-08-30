Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Médica explica que teste do olhinho precisa ser repetido até 9 vezes

Teste do olhinho funciona como uma espécie de rastreio para doenças como catarata congênita, glaucoma congênito e retinoblastoma, mas não detecta erros de refração como miopia, etc

AGÊNCIA BRASIL

30/08/2025 - 22h00
Boa parte das mães sente alívio quando o bebê, ainda na maternidade, recebe resultado normal após passar pelo teste do olhinho, entretanto, nem todo mundo sabe é que o exame, rápido e indolor, ainda precisa ser repetido pelo menos mais três vezes todos os anos até que a criança complete 3 anos.

“Não acabou ali na maternidade. Pelo contrário, só começou ali. Ao longo do primeiro ano, são pelo menos três novos testes, além desse da maternidade. Isso até a criança completar 3 anos”, reforçou a presidente do 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Luisa Hopker.

Em entrevista à Agência Brasil, a médica explicou que o teste do olhinho funciona como uma espécie de rastreio para doenças como catarata congênita, glaucoma congênito e retinoblastoma, mas não detecta erros de refração como miopia, hipermetropia e astigmatismo.

“Ele só vai identificar se aquela criança precisa ou não ir com urgência para o oftalmologista.”

Exame completo

Luisa lembrou que uma diretriz da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda, além do teste do olhinho feito pelo pediatra, um exame oftalmológico completo, feito por um especialista, entre 6 e 12 meses de idade e, novamente, aos 3 anos. 

“Esse é o principal exame oftalmológico que deve ser realizado durante a infância porque ele consegue detectar vários problemas que ainda estão a tempo de serem tratados.”

“Nesse exame completo, aos 3 anos de idade, você consegue medir a visão por meio do exame de acuidade visual. Você consegue ver se essa criança tem estrabismo ou não, consegue fazer avaliação do grau com a pupila dilatada e consegue fazer o exame do fundo do olho pra ver se está tudo bem com a retina”, completou.

A médica alertou que a maioria dos problemas oftalmológicos na infância não apresenta sinais e sintomas. Por esse motivo, manter a rotina de consultas da criança é a melhor estratégia para pais e cuidadores. 

“Olho preguiçoso não dá nenhum sintoma. Grau alto de hipermetropia, na maioria das vezes, não dá nenhum sintoma. Grau alto de miopia, muitas vezes, não dá nenhum sintoma. É algo que faz com que a gente fique preocupado porque, se não dá sintoma,  não tem como você detectar a não ser examinando.”

“Muita gente ainda tem aquele conceito: ‘Meu filho não está batendo na porta na hora que anda, não está tropeçando’. Mas esses são sinais que, quando aparecem, por causa de uma doença oftalmológica, já está tudo muito grave. A gente não espera esse tipo de sintoma pra ir ao oftalmologista”, concluiu. 
**(A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)).

 

BRASIL

Caminhoneiros terão unidades de saúde móveis em postos nas rodovias

Parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, ação para agilizar filas no SUS será apresentado na próxima quinta-feira (4)

30/08/2025 16h31

Além das unidades móveis, a estrutura de atendimento contará com unidades semifixas.

Além das unidades móveis, a estrutura de atendimento contará com unidades semifixas. GERSON OLIVEIRA

Modelo de unidades móveis de saúde voltadas para caminhoneiros em rodovias -  parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde - será apresentado na próxima quinta-feira (4), com intuito de agilizar o tempo de espera nas filas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A apresentação de como funcionarão unidades móveis de saúde será feita pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), instituição sem fins lucrativos que oferece suporte ao Ministério da Saúde na área de atenção primária à saúde.

O programa Agora Tem Especialistas foi lançado pelo governo no fim de maio. Um dos pilares é levar o atendimento primário a locais com grande fluxo de caminhoneiros, como pontos de descanso em rodovias, postos de combustíveis e portos.

Na ocasião do lançamento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a iniciativa é em parceria com o Ministério dos Transportes.

"Vamos instalar unidades móveis em áreas de apoio aos caminhoneiros, integradas ao prontuário eletrônico do SUS", disse.

Justificativa

Na justificativa para a necessidade de atendimento móvel, o documento cita que muitos deles não possuem moradia fixa, "residem em pequenos municípios com baixo grau de desenvolvimento econômico ou habitam periferias de grandes centros urbanos, frequentemente sem condições mínimas de acesso aos serviços de saúde".

"Além disso, a própria natureza da profissão dificulta o comparecimento regular a unidades de saúde, em razão das longas jornadas de trabalho e da rotina itinerante", completa o texto.

Além das unidades móveis, a estrutura de atendimento contará com unidades semifixas.

Audiência

A audiência pública promovida pela AgSUS , além de apresentar como funcionará o modelo de atendimento, debaterá propostas (100% virtual via Google Meet) sobre a forma de credenciamento dos prestadores de serviço que vão oferecer o serviço.

A proposta prevê que as unidades sejam devidamente equipadas com materiais, insumos e com equipes assistenciais e de apoio. Podem ser fornecedores empresas privadas com ou sem fins lucrativos.

Interessados devem solicitar inscrição e o link de acesso e enviar perguntas e contribuições até as 18h da próxima quarta-feira (3) pelo e-mail: [email protected].

 

INTERIOR

Homem de 37 anos é preso após atear fogo em 'namorada' de 14 em MS

Indivíduo estaria em um relacionamento amoroso com a adolescente de 14 anos, e morando juntos na mesma casa, há cerca de três meses

30/08/2025 16h06

Menina de 14 anos precisou dar entrada em estado grave na UPA de Dourados e ser transferida para entubação na Santa Casa de Campo Grande

Menina de 14 anos precisou dar entrada em estado grave na UPA de Dourados e ser transferida para entubação na Santa Casa de Campo Grande Reprodução/PCMS e Dourados News

Distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, um homem de 37 anos foi preso após a família de sua "namorada" de apenas 14 anos denunciá-lo por jogar álcool e atear fogo no corpo da adolescente. 

Esse crime foi registrado na bairro Jardim Itália, no município de Dourados, ainda na tarde de quarta-feira (28), enquanto a prisão do indivíduo acusado aconteceu na tarde de ontem (29). 

Conforme a Polícia Civil em nota, após atear fogo no corpo da adolescente, o homem de 37 anos(identificado pelas iniciais W.A.P) teria fugido para o município de Maracaju, longe aproximadamente 90 km do local do crime. 

Com a ação violenta, a menina de 14 anos precisou dar entrada em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados, apontando já nesse atendimento inicial que o homem de 37 anos seria o responsável pelo crime.

Feminicídio tentado

Devido ao grau das queimaduras, a menina precisou deixar a UPA de Dourados, transferida para a Santa Casa de Campo Grande onde permaneceu entubada até ontem (29). 

Esse caso foi apresentado por agentes policiais militares na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Dourados, como feminicídio na forma tentada, uma vez que supostamente esse homem de 37 anos seria namorado da adolescente de 14.  

Localizado em Maracaju graças aos trabalhos da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados e da Seção de Investigação Geral (SIG) do município, o homem inicialmente negou o ocorrido. 

Levado até a unidade de polícia, o homem foi ouvido e afirmou em primeiro momento que tudo não passou de um "acidente". 

Aos 37 anos, conforme apurado pelo portal local Dourados News, o homem estaria em um relacionamento amoroso com a adolescente de 14 anos, e morando juntos na mesma casa, há cerca de três meses.

O acusado pelo feminicídio tentado contra uma adolescente de 14 anos foi intimado na manhã de hoje (30), onde por decisão judicial teve de colocar a tornozeleira de monitoramento eletrônico. 

 

