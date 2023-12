Então é Natal

Programação da Rua 14 de Julho e Cidade do Natal são gratuitas para toda a população

Adentrando a semana que antecede o Natal, Campo Grande é tomada pela magia natalina com a programação do “Natal de CG é Tamanho Família”. A programação completa inclui atividade em duas das principais ruas da Capital, iniciando pela 14 de Julho, região central e se encerrando na Avenida Afonso Pena, na popula Cidade do Natal.



Na Rua 14 de Julho, o já tradicional desfile de Natal com a presença da popular família rena segue sendo realizado até o dia do nascimento do menino Jesus, 25 de dezembro. Já a programação da Cidade do Natal permanece com atrações até o dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade Morena. Confira a programação

Cidade do Natal

DOMINGO

Para este domingo (17), as atividades estão previstas para terem início a partir das 18h, a população pode conferir a apresentação do Teatro Musical da Agetran, seguido do Concerto de Natal do Projeto Músicos do Amanhã às 19h da noite e ainda Dancatrina e o grupo Batuncando Histórias e a cantora Érika Espíndola (20h).

A tradicional e contagiante Parada Natalina acontece todos os dias pontualmente às 21h com animação por conta da cantora Bia Blanc, as 20h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

14 de Julho

SEGUNDA-FEIRA

Também simultaneamente acontece a programação de Natal na Rua 14 de Julho. Nesta segunda-feira (18), a animação fica por conta do Coral Doce Tom às 19h30. A parada natalina no centro acontece todos os dias às 19h.

NATAL NOS BAIRROS

As famílias da região do São Conrado recebem nesta segunda-feira (18), a programação da Prefeitura do Natal nos Bairros. As atividades terão início às 17 horas, na Rua Livino Godói, campo de futebol ao lado do CRAS.