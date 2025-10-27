Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Medo de megatraficante pode ter levado criminosos a desistir de sequestro

Para a polícia, a filha de Gerson Palermo afirmou que nada pior ocorreu graças à intervenção do pai, que teria articulado o sequestro por questões de dinheiro

Laura Brasil e Alison Silva

27/10/2025 - 16h44
Após ter sido liberada do cativeiro, a filha do narcotraficante, Gerson Palermo que está foragido da justiça, contou que nada pior ocorreu durante o sequestro, porque o pai não permitiria que os criminosos fizessem uma maldade maior.

Durante coletiva na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), o delegado à frente do caso, Roberto Guimarães, explicou que a vítima teria sido atraída até um veículo para receber dinheiro do pai.

Essa quantia seria utilizada para custear o tratamento de saúde da avó. A ação ocorreu após a vítima sair do trabalho na sexta-feira (24) e entrar em um veículo, de onde foi levada para o cativeiro no bairro Moreninhas.

Em conversa na delegacia, ela afirmou que acredita que a mãe também está envolvida no sequestro. Na casa usada pelos criminosos, ela permaneceu amarrada e, o tempo todo, eles pediam o pagamento de R$ 50 mil, quantia da qual ela disse não saber do que se tratava.

O delegado explicou que uma quantia de dinheiro de Palermo desapareceu, e a desconfiança caiu sobre a filha dele. No cativeiro, ela ficou na companhia de dois homens que falavam com um terceiro por telefone.

“Acreditamos que esse terceiro, que estava em contato com ele, é a pessoa que nós prendemos, porque não há informação de que o sujeito preso em flagrante no sábado estava dentro do cativeiro”, disse o delegado.

Ameaças

A todo momento, a filha de Palermo era ameaçada. Os criminosos afirmavam que iriam matá-la, cortar a orelha e a língua caso ela não pagasse a quantia em dinheiro, da qual, segundo ela, não tinha conhecimento.

O homem que a agredia com coronhadas e chutes estava o tempo todo em contato com o terceiro bandido que foi preso.

Envolvimento da família

Ela imagina que o pai esteja envolvido no sequestro, já que nada pior ocorreu, o que terminou fazendo com que os criminosos a deixassem sair ilesa após horas no cativeiro. E informou a polícia que o Palermo pode estar na Bolívia. 

“Ela acredita que o padrasto, o pai dela, esteja envolvido, porque seria ele que não teria permitido que fizessem maldade com ela e, por isso, teria liberado-a”, contou o delegado.

O delegado pontuou que o envolvimento do narcotraficante e da mãe da jovem está sendo investigado e que, neste ponto, ainda não é possível afirmar se eles têm ligação com o crime.

Sequestro

Na sexta-feira (24), o marido da vítima procurou a polícia apresentando fotos dela amarrada em cativeiro. Imediatamente, iniciaram-se diligências em busca dela.

Por volta de 1h da manhã de sábado (25), o marido recebeu um telefonema informando que ela havia sido liberada, e a equipe se deslocou até as Moreninhas, próximo ao rodoanel. Com base no depoimento da vítima, conseguiram chegar à residência utilizada pelos criminosos.

A identificação de um deles ocorreu ao puxarem o nome do titular da unidade de consumo da residência, um homem de 34 anos, com diversas passagens. Com essa identificação, chegaram à casa onde foi feita a prisão.

Na residência, a polícia apreendeu uma caixa de arma de fogo contendo apenas o carregador. Além disso, o criminoso utilizou o próprio celular para ameaçar e cobrar o resgate do marido da vítima.

Para a polícia, o homem, que não teve o nome divulgado, afirmou não ter participado do sequestro, mas ter sido um dos responsáveis por contratar os outros criminosos.

Pivô de queda de desembargador

Condenado a 126 anos de prisão, Gerson Palermo, está foragido desde 22 de abril de 2020, quando teve a prisão domiciliar revogada, um dia após a concessão. Entretanto, no mesmo dia da liberdade, ele retirou a tornozeleira eletrônica e fugiu. 

O caso foi denunciado ao Conselho Nacional de Justiça - (CNJ), que, em setembro de 2023, decidiu investigar o desembargador Divoncir Schreiner Maran, pela concessão de liberdade ao chefe do tráfico, condenado há mais de 100 anos de prisão.

Com a investigação, em fevereiro de 2024, o STJ decidiu afastar o magistrado de suas funções e proibiu que ele entrasse em qualquer prédio do Judiciário Estadual.

Além disso, o gabinete de Maran foi alvo de busca e apreensão. Filhos, esposa e advogados ligados a ele também foram alvos da operação da PF e da Receita Federal, que viu indícios de corrupção no caso. 

Em abril do mesmo ano, o magistrado se aposentou, aos 75 anos, idade máxima para permanecer na magistratura.

** Colaborou Tamires Santana

Cidades

Governo abre licitações de R$ 8,9 milhões em obras de infraestrutura no interior

Investimento será direcionado ao pavimento de ruas em Ladário e Juti

27/10/2025 16h30

Município de Ladário terá duas licitações abertas

Município de Ladário terá duas licitações abertas Reprodução

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) do Governo de Mato Grosso do Sul lançou três licitações que somam R$ 8,9 milhões em investimentos voltados à infraestrutura urbana.

As concorrências serão feitas na modalidade eletrônica e serão destinadas à ampliação da qualidade da malha viária para garantir melhores condições de mobilidade e desenvolvimento urbano dos municípios de Ladário e Juti.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que as licitações representam a continuidade da política estadual de investimentos em infraestrutura urbana.

“Nosso foco é levar obra de qualidade para todas as cidades do Estado. Cada rua pavimentada representa dignidade, acesso aos serviços e desenvolvimento local”, afirmou o secretário.

OBRAS

Ladário

Em Ladário, uma obra com valor estimado de R$ 2,7 milhões, contempla a restauração do pavimento nas ruas Corumbá, Getúlio Vargas, Marechal Rondon e Nicola Scafa.

Outra licitação, orçada em R$ 1,18 milhão, prevê pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas vias Marechal Theodoro, Princesa Isabel e São José, no bairro Seac.

A abertura de ambas as propostas será no dia 11 de novembro, às 9h30.

Juti

Em Juti, a licitação prevê a restauração funcional do pavimento nas ruas Sério Maciel, Gabriel Oliveira, Duque de Caxias, Tiradentes, Donizete Ferreira, Pedro Alvares Cabral, Princesa Isabel, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, com valor estimado de R$ 5 milhões.

A sessão de abertura das propostas ocorrerá no dia 7 de novembro, às 9h30.

Mais informações

Os editais e seus anexos estão disponíveis para consulta nos sites www.agesul.ms.gov.br e www.gov.br/pncp.

Todas as concorrências serão realizadas no modo de disputa aberto, com julgamento pelo menor preço.

SERVIDOR PÚBLICO

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

Servidores públicos de Mato Grosso do Sul poderão comemorar a data com dinheiro na conta

27/10/2025 15h15

O ponto facultativo do dia 28 de outubro foi adiado para 21 de novembro, com o objetivo de prolongar o feriado

O ponto facultativo do dia 28 de outubro foi adiado para 21 de novembro, com o objetivo de prolongar o feriado Arquivo/Correio do Estado

Na data de comemoração do Dia do Servidor Público, os profissionais de Mato Grosso do Sul receberão o salário com antecedência nesta terça-feira (28). De acordo com o Governo do Estado, os valores serão depositados ainda nesta segunda-feira (27), garantindo que os trabalhadores tenham acesso ao dinheiro no dia do feriado.

Outra medida adotada pelo governo estadual, recentemente, foi o pagamento da primeira parcela do 13° salário, no dia 25 de setembro. A segunda parcela está prevista para 20 de dezembro.

O pagamento se refere aos servidores públicos efetivos civis e militares ativos, assim como aos aposentadores, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, que são integrantes da Administração Direta, bem como das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

A segunda parcela vai corresponder a diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada.

Feriado adiado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou o adiamento do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro. A data será transferida para o dia 21 de novembro (sexta-feira), com o objetivo de prolongar o feriado e proporcionar um descanso estendido aos servidores estaduais.

A medida foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado, e vale para todos os órgãos e entidades da administração pública estadual direta. Com a alteração, o expediente será suspenso na quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o que cria um feriado prolongado de quatro dias.

Serviços essenciais, como segurança pública, saúde e atendimento de urgência, seguirão funcionando normalmente, conforme escala definida por cada secretaria ou órgão responsável.
 

