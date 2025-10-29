Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

campo grande

Megaoperação mobiliza forças de segurança e apreende de drogas a veículos no Carandiru

Operação conjunta envolveu Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, Semadur, Energisa, entre outros; Uma pessoa foi presa por gato na energia

Glaucea Vaccari e João Pedro Flores

Glaucea Vaccari e João Pedro Flores

29/10/2025 - 18h31
Uma megaoperação envolvendo vários órgãos de segurança e da prefeitura de Campo Grande foi deflagrada na tarde desta quarta-feira (29), na área conhecida como Complexo Carandiru, na Mata do Jacinto, em Campo Grande, e terminou com a apreensão de maconha, pasta base de cocaína e diversos outros objetos com suspeita de serem produtos de furto.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, a operação foi desencadeada a partir de denúncias feitas pela comunidade ao vereador André Salineiro (PL), que acionou a polícia.

Durante a tarde, equipes das Polícias Civil, Militar, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Vigilância Sanitárias e as concessionárias de água e energia, Águas Guariroba e Energisa, respectivamente, foram ao local.

De acordo com o responsável pela operação, inspetor da Guarda Civil Metropolitana, Everaldo Ponce Ojeda, a operação foi solicitada pelo vereador através da comunidade, pois a região inteira da Mata do Jacinto estava tendo muitos furtos.

"A gente acabou chegando até este local devido a furtos de energia e, chegando ao local, presenciamos três indivíduos. Foi feita uma varredura e achamos drogas, mas não conseguimos qualificar de quem eram as drogas que foram encontradas", disse Ojeda.

Além disso, foram encontrados veículos com irregularidades no licenciamento, sendo removidos dois carros e uma moto. A motocicleta tinha mais de R$ 20 mil em multas.

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por furto de energia elétrica, o chamado gato.

As outras duas pessoas que estavam no local não foram detidas pois, segundo o inspetor, não foi possível materializar que as drogas pertenciam a eles.

Ainda com relação as drogas, a maconha e pasta foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde serão pesadas.

O vereador Salineiro disse ao Correio do Estado que há muitas denúncias de diversos crimes no Carandiru por ser um local onde "o Poder Público dificilmente chega".

"Eles aproveitam para esconder produtos de roubos e furtos, receptação, fora o tráfico de drogas que acontece não só para quem frequenta o Carandiru, mas para quem passa para comprar o entorpecente, porque é um ponto de venda, tanto que hoje pegamos produtos possivelmente oriundos de furto, vários entorpecentes, então o Poder Público tem que se fazer presente", disse o vereador.

Ele acrescentou ainda que o objetivo principal foi mostrar que o Carandiru não é "terra sem lei" e, a partir disso, serão analisadas propostas para que os moradores da área sejam encaminhados para outro local.

O Residencial Atena, conhecido como Carandiru, é uma área invadida desde 1994 e disputada na justiça. 

O local é conhecido popularmente por ser uma favela dentro de um condomínio e abriga famílias sem condições financeiras de morar em outro local, mas também é moradia de criminosos envolvidos no tráfico de drogas e em outros atos ilegais. 

 Dois carros e uma moto foram apreendidas na operaçãoDois carros e uma moto foram apreendidos na operação (Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado)

Trabalho escravo

Mais de cem pessoas são resgatados de condições análogas à escravidão no Estado

Com ajuda de drones, fiscalizações do MTE identificaram casos em 12 municípios

29/10/2025 17h15

Foto: Divulgação

Entre janeiro e outubro deste ano, 104 pessoas foram resgatadas de serviços análogos à escravidão. As atuações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ocorreram em 13 propriedades rurais em diferentes municípios.

Os resgates ocorreram em Anastácio, Bonito, Caracol, Camapuã, Coxim, Corumbá, Deodápolis, Itaquiraí, Maracaju, Nova Andradina, Paraíso das Águas e Porto Murtinho. Na maioria dos locais, os trabalhadores foram encontrados vivendo em alojamentos precários, dormindo no chão, sem acesso a água potável e utilizando banheiros improvisados em condições insalubres.

Foto / Divulgação

Dos 104 trabalhadores resgatados, 71 eram paraguaios e 15 menores de idade. Eles atuavam em atividades como pecuária, limpeza de pastagens, construção de cercas, manejo de rebanho, colheita de mandioca e produção de carvão vegetal.

Segundo o Superintendente Regional do Trabalho, Dr. Alexandre Cantero, o combate a esse tipo de crime exige vigilância constante e cooperação entre os órgãos públicos. 

“O trabalho análogo à escravidão é uma chaga que ainda persiste e exige de nós uma atuação firme e contínua. Cada trabalhador resgatado representa uma vida restituída à dignidade, um passo a mais na construção de um mundo do trabalho justo e humano”, afirmou Cantero.

Ele ressaltou ainda que, apesar da gravidade dos casos, os números indicam uma redução em relação a 2024, quando 130 trabalhadores foram resgatados em 15 propriedades rurais. 

“A diminuição nos números não deve ser vista como motivo de comemoração, uma vez que o ano ainda não terminou e as fiscaliações continuam. Nosso compromisso é com o trabalho decente e com a erradicação definitiva dessa prática criminosa”, destacou o superintendente.

Em 2023, 87 trabalhadores foram resgatados, incluindo cinco menores de idade, o que demonstra que o problema é recorrente e demanda atuação permanente. O MTE segue realizando fiscalizações, campanhas educativas e ações integradas com outros órgãos para prevenir novas situações de exploração e garantir a reintegração social das vítimas.

Drones 

As operações contaram também com o uso de tecnologia para auxiliar na localização das propriedades. Segundo o auditor-fiscal Antônio Parron, três drones foram utilizados nas ações deste ano, ajudando as equipes a identificar alojamentos escondidos em áreas de difícil acesso.

Foto / Divulgação

“Os drones permitem uma visão aérea das propriedades e ajudam a localizar locais de confinamento que muitas vezes são ocultos em meio à vegetação ou longe das sedes das fazendas. Essa tecnologia tem se mostrado fundamental para otimizar o tempo das equipes e garantir a segurança dos auditores durante as operações”, explicou Parron.

Trabalho infantil

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego como parte da Semana de Combate ao Trabalho Infantil mostram que 6.372 crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho ilegal entre 2023 e abril de 2025. Apenas em 2023, foram 2.564 casos identificados; em 2024, o número aumentou para 2.741.

A maioria das vítimas era do sexo masculino (74%), com as meninas representando 26% dos casos. A faixa etária mais afetada foi de 16 a 17 anos, com 4.130 adolescentes envolvidos em atividades classificadas como prejudiciais ao desenvolvimento físico, psicológico e social. Também foram identificadas 791 crianças com até 13 anos, faixa etária em que qualquer tipo de trabalho é proibido por lei.

Operação Libertas

Com alvos em MS, operação resgata quase 800 animais silvestres e prende 18 pessoas

Em todo estado, foram vistoriados 35 locais em Campo Grande, Bataguassu, Batayporã e Ivinhema

29/10/2025 17h00

Foto: Divulgação MPMS

Com alvos em Mato Grosso do Sul, uma megaoperação nacional contra o tráfico de animais silvestres resgatou quase 800 bichos retirados ilegalmente da natureza e prendeu 18 pessoas (7 preventivamente e 11 em flagrante) nesta quarta-feira (29). 

O objetivo foi desmantelar redes criminosas envolvidas na captura, transporte e venda de animais silvestres, principalmente aves dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, algumas ameaçadas de extinção.

No Estado, equipes do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul) e da Polícia Militar Ambiental (PMA) vistoriaram 35 locais em Campo Grande, Bataguassu, Batayporã e Ivinhema.

Entre os 116 mandados cumpridos em todo o país, os agentes apreenderam armas, veículos, dinheiro, documentos falsificados, celulares e centenas de gaiolas. Espécies como papagaios, trinca-ferros, coleirinhos, tucanos e até quelônios e gatos de bengala foram encontradas em condições precárias, destinadas a feiras clandestinas e ao comércio irregular.

Uma ave curió foi apreendida, um filhote ficou sob guarda do criador como fiel depositário e foi aplicada uma multa de R$ 500. As fiscalizações também resultaram em cinco notificações por irregularidades como manutenção de aves exóticas sem nota fiscal e falta de comunicação de óbito de animal.

Os animais resgatados esão encaminhados para centros de reabilitação do Ibama e de órgãos estaduais. Após tratamento veterinário, os que recuperam condições de sobrevivência serão devolvidos à natureza, enquanto os demais devem permanecer em criadouros conservacionistas ou zoológicos autorizados.

Impactos

A promotora Luciana de Paula Imaculada, do MPMG, destacou que a operação é “uma resposta contundente do Estado para proteger nossa fauna, essencial para o equilíbrio ambiental”.

Já Juliana Ferreira, diretora-executiva da Freeland Brasil, reforçou que o combate ao tráfico de fauna é também uma questão de saúde pública e governança ambiental. “Essa ação integrada demonstra o compromisso sério do Ministério Público brasileiro com o enfrentamento ao tráfico de fauna silvestre, um crime que causa sofrimento a milhões de animais e ameaça espécies inteiras”, afirmou.

Coordenada nacionalmente pelo promotor Luciano Loubet, presidente da Abrampa e coordenador do Núcleo Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Operação Libertas reforça o papel dos órgãos de controle na repressão ao comércio ilegal de animais e na proteção da biodiversidade brasileira.

*Saiba 

Batizada de Operação Libertas, a ação mobilizou Ministérios Públicos, Polícias Ambientais e órgãos de fiscalização de  Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Paraná e outros estados.

A operação foi coordenada pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio da Freeland Brasil e financiamento do Escritório de Assuntos Internacionais sobre Narcóticos e Aplicação de Lei dos Estados Unidos (INL).

