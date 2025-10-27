Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mensagens revelam plano para expandir esquema de corrupção para Corumbá e mais cidades de MS

As mensagens mostravam os investigados combinando como fraudar Dispensas de Licitação na Prefeitura de Itaporã, um esquema que já teria desviado pelo menos R$ 159.828,00 dos cofres públicos desde 2022

Da redação

27/10/2025 - 20h31
Conversas interceptadas pelo Grupo Especializado de Combate à Corrupção (GECOC) mostram investigados combinando fraudes em licitações e planejando replicar o modelo em novos municípios; um dos alvos foi nomeado secretário de governo em Corumbá, confirmando que a execução do plano estava em pleno vapor.

Conversas detalhadas em mensagens de WhatsApp, obtidas pelos promotores do Gecoc, que expunham um plano de expansão de suposto esquema de corrupção para outras quatro cidades de Mato Grosso do Sul, foram a prova-chave que levou a Justiça a decretar a prisão de três homens e determinar buscas contra outros três na “Operação Fake Cloud”.

A investigação do Gecoc, ligado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) revelou que os integrantes da suposta organização criminosa, já investigados na Operação Turn Off, de 2023, e Parasita, de 2022, não só atuava em Itaporã, mas já tinha um plano concreto para implantar as fraudes em Corguinho, Aquidauana, Anastácio e, principalmente, Corumbá. 

As mensagens extraídas dos celulares mostram que mesmo com as duas operações anteriores, os integrantes do grupo continuavam a operar fraudes em licitações e, supostamente, pagamento de propina a agentes públicos, com o passar dos anos. 

Contra Lucas Coutinho há procedimentos investigatórios que vão de falsidade ideológica ao usar certidões falsas para participar de licitações em 2015 a até fraude em licitações de uniformes no mesmo ano. 

De acordo com o relatório do Gecoc, a seriedade do plano foi confirmada quando um dos principais investigados, Nilson dos Santos Pedroso, foi nomeado para o cargo de Secretário de Governo em Corumbá.

Detalhado no WhatsApp

A investigação, que culminou na decisão do juiz Evandro Endo, da Vara de Itaporã, teve origem em provas colhidas na “Operação Parasita”, uma ação anterior do GECOC. Ao analisar os celulares apreendidos, os promotores encontraram um vasto registro de conversas que, segundo a decisão judicial, continham “minuciosamente as empreitadas criminosas”.

As mensagens mostravam os investigados combinando como fraudar Dispensas de Licitação na Prefeitura de Itaporã, um esquema que já teria desviado pelo menos R$ 159.828,00 dos cofres públicos desde 2022.

O que mais alarmou os investigadores, no entanto, foi descobrir que o grupo não estava satisfeito em operar apenas em Itaporã.

“Em mensagens de celular, é possível extrair que LUCAS COUTINHO e GEORGE WILLIAN, iniciariam tratativas acerca da implantação do esquema criminoso nos Municípios de Corguinho, Aquidauana, Anastácio e Corumbá”, destaca o magistrado na decisão que decretou as prisões.

Expansão dos planos

Para o juiz, o plano de expansão deixou de ser apenas uma conversa e poderia estar a caminho de se concretizar. A investigação do GECOC confirmou que, em 10 de janeiro de 2025, Nilson dos Santos Pedroso foi oficialmente nomeado para o cargo de Secretário Adjunto na Secretaria Municipal de Governo de Corumbá. Em 26 de junho, ele foi promovido para o cargo de titular da pasta.

Para a Justiça, essa nomeação foi a prova definitiva de que o grupo estava se infiltrando em outras administrações para replicar o modelo de corrupção. A “atualidade da atuação criminosa”, segundo o juiz, gerou o “temor de que, soltos, possam retardar ou atrapalhar a investigação”, justificando a necessidade das prisões preventivas para “garantir a ordem pública”.

Foram decretadas as prisões de Lucas de Andrade Coutinho, Nilson dos Santos Pedroso e George Willian de Oliveira. Mandados de busca e apreensão também foram expedidos contra eles e contra Paulo Henrique de Souza, Gabriel Cordeiro Spontoni e Miguel dos Santos Andrade. 

PONTE RIO PARAGUAI

DNIT autoriza processo licitatório para recuperação de trecho na ponte do Rio Paraguai

As intervenções na ponte dependiam da prévia autorização do DNIT, o que dificultava a realização das determinações judiciárias

27/10/2025 17h55

Ponte do Rio Paraguai segue sob liminar que suspende as intervenções emergenciais

Ponte do Rio Paraguai segue sob liminar que suspende as intervenções emergenciais Divulgação / Governo do Estado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela ponte sobre o Rio Paraguai,  autorizou a realização de processo licitatório para a recuperação de todo o trecho da BR-262 que compreende a estrutura da ponte.

O anúncio ocorreu, na tarde desta segunda-feira (27), em uma reunião entre o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) e o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Guilherme Alcântara, para tratar sobre o assunto.

Ainda segue ativa a decisão do desembargador Geraldo de Almeida Santiago, o qual atendeu o pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS) e suspendeu a decisão liminar de 1ª instância que determinava, que o Governo de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) fizessem intervenções emergenciais na estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai.

Conforme defesa do órgão governamental, os obstáculos operacionais, financeiros e legais impediam que as medidas emergenciais fossem atendidas em pouco tempo, já que foram determinados sete dias para cumprirem as determinações. Além disso, também dependiam da prévia autorização do DNIT, o que dificultava a execução imediata das intervenções.

Liminar cassada

Em 1ª instância, na Comarca de Corumbá, o Poder Judiciário havia atendido o pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e determinado a realização imediata de sinalização reforçada, controle de tráfego pesado, fiscalização de sobrecarga e reparos emergenciais nas juntas de dilatação da estrutura.

Além das obrigações, a liminar cassada pelo desembargador ainda estabelecia uma multa diária de R$ 50 mil por descumprimento da decisão.

O pedido do Ministério Público foi fundamentado no Acordo de Cooperação Técnica nº 53/2025, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que delega a Mato Grosso do Sul a elaboração dos projetos e execução dos serviços de recuperação da ponte.

Paulo Duarte solicita que, além da recuperação da pista, também considerem a instalação de uma balança móvel para a pesagem dos caminhões de carga, para o controle de peso.

Justificativa do Estado

A justificativa usada pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pela Agesul, em agravo de instrumento, é de que o cumprimento das determinações seria impossível de ser realizado, como a apresentação, em um prazo de sete dias, das eventuais anomalias na estrutura da ponte por parte da Agesul. Além disso, a decisão de 1º grau estabelecia um prazo de 72 horas para reforço da sinalização na ponte.  

Além disso, conforme sustentou o órgão governamental, há obstáculos operacionais, financeiros e legais, já que as medidas exigidas envolvem contratações públicas sujeitas a licitação, altos custos sem dotação orçamentária específica e, principalmente, dependem de prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela ponte, o que impede a execução imediata de determinadas intervenções.

Cidades

Soldado encontrado ferido no CMO morre no Hospital Militar em Campo Grande

Militar foi encontrado na tarde desta segunda-feira (27), sozinho e com um ferimento grave, enquanto prestava serviço no Forte Pantanal

27/10/2025 17h33

Divulgação Redes Sociais

O Comando Militar do Oeste confirmou a morte do soldado Dhiogo Melo Rodrigues, de 18 anos, ferido enquanto prestava serviços internos no Forte Pantanal, em Campo Grande.

Informações iniciais indicam que ele teria sido ferido com um tiro de fuzil. O Exército informou que um inquérito policial militar será aberto para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Por meio de nota, o CMO informou que, na tarde desta quarta-feira (27), o jovem, que estava aquartelado, foi encontrado ferido, sozinho, e imediatamente levado até o Hospital Militar de Área de Campo Grande, mas não resistiu e veio a óbito.

A nota informou ainda que a família está recebendo suporte social, psicológico e espiritual.

