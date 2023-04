Mensagens trocadas por celular pode ajudar a polícia prender assassino de fazendeiro em MS

COBRANÇA DUPLA

Enquanto passageiros reclamam de abordagens com pedidos que vão de dinheiro até gasolina, funcionários dizem que problema dura quase uma década

Obra inacabada traz mais insegurança e nem a polícia consegue resolver definitivamente o problema do local Marcelo Victor/ Correio do Estado

Passageiros que optam por deixar o veículo estacionado no Aeroporto Internacional de Campo Grande, enquanto fazem suas viagens, reclamam da falta de segurança do espaço privado, já que não é raro ver "flanelinhas" entre os carros cobrando das pessoas quantias a mais, além do desembolsado para pagar a diária.

Mansour Elias Karmouche, campo-grandense representante da advocacia no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta que já foi vítima de tentativas dessa coação dentro do estacionamento do aeroporto.

"Eles vêm com uma garrafa pedindo gasolina; aí ele pede dinheiro. Ele só pede. Não é flanelinha, tinha um cara que estava bem-vestido até. É perigoso, pensei o que eles estaria fazendo dentro daquela área que seria, em tese, privada", comenta ele.

Funcionários do estacionamento, que preferiram não se identificar, apontam que a segurança da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) remove essas pessoas do estacionamento, mas que por insistência - com o espaço aberto para reformas estagnadas -, eles acabam dando a volta e entrando no espaço novamente.

"Como nosso alcance da visão, e as câmeras, durante a noite não consegue alcançar atrás de uma caminhonete ou outro veículo, isso perdura por anos", citam os trabalhadores que lidam com o problema há quase uma década.

Mansour revela que por duas vezes, no estacionamento do aeroporto, foi abordado por esses indivíduos e que até mesmo os taxistas do local reclamam da quantidade desses "flanelinhas" que ficam abordando as pessoas.

"São pedintes e até drogados. E você está em um estacionamento pago. As duas vezes reclamei para o cara que recebe, ele olhou para minha cara, só não deu risada. 'Hã', falou assim e até achei que tivesse de brincadeira, pô", comenta ele.

Ainda, funcionários revelam que, convivendo com o problema há cerca de oito anos, inicialmente, quando a polícia era acionada, por vezes até resolvia o problema. "Agora, às vezes nem vem mais porque é usuário, mora aqui perto. É um conhecido que a gente já bate o olho e sabe o que faz, há uns sete ou oito anos já aqui", esclarecem.

Pagando o prejuízo

Com a diária para deixar o carro estacionado no aeroporto custando R$ 36, Mansour ainda questiona qual o sentido de se manter o estacionamento, visto que não há segurança.

"Se falarem então que [não garante segurança] é só para deixar o carro, então chama o Ministério Público, isso aqui é um estelionato, uma enganação", comenta.

Para ele, sendo que não há garantia de segurança, para indivíduo e pertence, não há sentido em manter uma cobrança e a solução seria que o estacionamento se tornasse público, para que qualquer um estacionasse.

"Uma coisa é cobrar por segurança. Mas a título de que ele está cobrando? Se for só para deixar ali o carro e caso seja roubado ou esfaqueado o problema é seu... tem que ver isso aí", expõe.

Também, como os próprios trabalhadores, taxistas, assumem que o problema é presente, Mansour frisa que é questão de tempo até que um incidente mais grave aconteça no local.

"Se o cara der um grito a mais, alguma coisa vai acontecer de ruim, mas por omissão dessa turma. Se os funcionários falam, taxistas também, cadê a polícia e a segurança? Você tem que contratar uma proteção 24 horas, porque isso é um caça-níquel".

Ele pontua que o próprio asfalto tem péssimas condições, danificando rodas de malas, sendo que, segundo ele, até mesmo no quesito beleza o espaço peca.

"Se fizer uma conta você vê que esse cara recebe milhões, sem fazer nada. É um caça-níquel esperando, vem todo dia alguém botar o carro lá e ele não move uma palha além de emitir um ticket que sequer consta a placa dos carros que estacionam ali. Antes saía essa informação e já deu para sacar porque fazem isso, que se der alguma responsabilidade se defendem dizendo que o carro sequer entrou ali", argumenta Mansour.

Perigo à vista

Há cerca de seis meses o estacionamento do Aeroporto Internacional de Campo Grande foi palco de um furto, com uma Toyota Hilux sendo retirada do local, uma hora apenas após a passageira estacionar o carro na vaga.

Conforme noticiado na época, a vítima deixou seu carro no local em 7 de dezembro, indo rumo à Goiânia (GO), com retorno três dias após o embarque. Consultadas as câmeras na ocasião, a proprietária pôde observar que o veículo foi retirado uma hora e um minuto após sua saída.

Vale ressaltar que o gerente do local foi consultado, para manifestar-se quanto às medidas de segurança adotadas e como os clientes podem proceder em caso de abordagens no interior do estacionamento, porém, não obtivemos retorno antes do fechamento da matéria.

Obra parada

Financiada com recursos provenientes do Fundo Nacional de Aviação Civil, a reforma do aeroporto internacional de Campo Grande - ao custo de quase R$ 40 milhões - ainda não foi concluída, aumentando a insegurança no local.

Ali, as obras tiveram início ainda em outubro de 2019 e se estendem por três anos, sendo que ainda no ano passado o superintendente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Wilson Brandt Filho salientou não haver prazo para término dos serviços.

Também, há mais de dois anos (23 de fevereiro de 2021) foi publicada a qualificação do aeroporto de Campo Grande - entre outros - para um Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), sendo que a previsão é de que a entrega à iniciativa privada seja feita já com as obras terminadas.

Assine o Correio do Estado