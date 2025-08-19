Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Protetor de Divisas

Mercadorias contrabandeadas avaliadas em R$ 1,4 milhão são apreendidas pela polícia

Três veículos foram interceptados transportando caixas de cigarros e smartphones, como iPhone e Xiaomi, entre outros eletrônicos

Laura Brasil

19/08/2025 - 16h15
Durante a operação “Protetor de Divisas”, deflagrada pela Polícia Civil com apoio do Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR), três veículos foram interceptados transportando caixas de cigarros e aparelhos de celular de diversas marcas.

A ação ocorreu nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, em Dourados, município localizado a 225 quilômetros de Campo Grande.

Além das caixas de cigarros, os agentes encontraram aparelhos de celular de marcas como Apple e Xiaomi, iPods, iPads e canetas de Mounjaro.

A equipe esteve em uma residência que aparentava estar desabitada, onde encontrou mais caixas de cigarros e outros itens de origem ilícita.

A Receita Federal informou que os cigarros encaminhados para a unidade em Campo Grande serão destruídos após passar por todos os procedimentos legais, enquanto os outros produtos poderão ser leiloados, com o dinheiro revertido para instituições sociais ou incorporado ao uso de órgãos públicos.

Os veículos foram levados até o pátio da Receita Federal em Ponta Porã.

Outra apreensão milionária

Operação realizada pela Receita Federal resultou a apreensão de quase 30 toneladas de mercadorias contrabandeadas, avaliadas em R$ 5 milhões, em Ribas do Rio Pardo. A ação foi no dia 17 de maio e o balanço divulgado nessa segunda-feira (21).

Confirme a Receita, a apreensão ocorreu na BR-262, nas proximidades do km 300, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

A ação foi realizada pelo Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR) e foi resultado do trabalho de monitoramento e análise de risco, recentemente intensificado pela equipe.

Durante a ação, foram interceptadas encomendas remetidas de forma irregular por meio de transportadoras

Nos caminhões abordados, havia grande quantidade de mercadorias sem comprovação do pagamento dos tributos devidos.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 400 fardos de produtos sem documentação fiscal regular. A carga continha eletrônicos, relógios, perfumes árabes, óculos, vestuários, entre outros.

As mercadorias apreendidas passarão por triagem e análise documental.

Caso seja a confirmada a ilegalidade, os produtos poderão ser leiloados, incorporados ao patrimônio de instituições públicas ou doados para entidades de assistência social.

O objetivo dessa medida, segundo a Receita Federal, é promover a reversão do produto do crime em recursos que atendem ao interesse público e contribuem para o bem comum.

"Ao retirar produtos irregulares de circulação, a Receita Federal protege a indústria nacional, combate a concorrência desleal e reforça a segurança da população. As apreensões também reduzem os impactos do crime organizado e impedem que mercadorias nocivas ou potencialmente perigosas cheguem aos consumidores", disse o órgão, em nota.

** Colaborou Glaucea Vaccari

 

DNA

Polícia Civil confirma identidade de homem esquartejado e carbonizado em 2021

Pedro Vilha Alta Torres e a esposa, Priscila Gonçalves Alves, foram encontrados carbonizados em agosto de 2021 mas, na época, apenas Priscila foi identificada, pois as digitais estavam preservadas

19/08/2025 15h00

Pedro e Priscila foram encontrados carbonizados em 2021

Pedro e Priscila foram encontrados carbonizados em 2021 Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil, por meio do Setor de Desaparecidos da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou nesta segunda-feira (18) os restos mortais de um indivíduo que estava desaparecido desde agosto de 2021. 

A confirmação da identidade foi possível após a coleta de material genético da mãe. da da vítima, quatro anos depois do crime. 

De acordo com as investigações, no mesmo ano do desaparecimento do corpo do home, foi encontrada uma ossada em um saco plástico em um terreno baldio localizado no Bairro Moreninha IV, em Campo Grande. 

No crânio da ossada havia sinais de violência, mostrando se tratar de um homicídio. Com o andamento das investigações, surgiram indícios de que os restos pertenciam a Pedro Vilha Alta Torres, que tinha 45 anos na época dos fatos e o material genético da ossada foi colhido.

Em uma campanha de coleta de material genético de familiares desaparecidos promovido pela Polícia, foi colhido o material genético da mãe de Pedro, confirmando a identidade do homem a partir do DNA da mãe. 

O caso

Pedro Vilha Alta Torres e a esposa, Priscila Gonçalves Alves, foram encontrados carbonizados no dia 16 de agosto de 2021, às margens da BR-262, na saída para Três Lagoas. 

De acordo com as investigações, o casal teria sido esquartejado e os corpos incendiados. Segundo a polícia, a intenção dos criminosos era matar, cortar e espalhar o corpo do casal pela cidade, mas decidiram queimar as partes para facilitar. 

Quatro pessoas foram presas 6 meses depois suspeitos pela morte do casal: um homem de 32 anos, duas mulheres, de 35 e 31 anos, e um adolescente de 17 anos. 

Em agosto de 2023, Ana Carla Pereira e Alexandre de Oliveira Gimenes foram condenados à prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 

Alexandre foi condenado a 36 anos de pena por causa de sua reincidência criminal, uso de arma de fogo e tortura; e Ana Carla, a 17 anos de reclusão e 20 dias de multas vigentes no valor de um sexto do salário mínimo vigente. 

A terceira acusada, Grasieli Felix Ferreira, foi absolvida das acusações, mesmo tendo confessado sua participação no crime. 

Pedro e Priscila estavam juntos há 12 anos e o casamento era marcado por drogas e várias prisões do homem. De acordo com a família, Pedro já vinha cometido crimes como ameaças, furtos, roubos e porte ilegal de arma. 

A motivação do crime teria sido vingança, na acusação de que Pedro e Priscila teriam furtado a casa de um traficante. 

Campanha Nacional

A 3ª edição da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas resultou na coleta de amostras genéticas de familiares de oito pessoas desaparecidas em Mato Grosso do Sul. 

A ação foi realizada no Estado entre os dias 5 e 15 de agosto pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Coordenadoria Geral de Perícia, através do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF).

A iniciativa, vinda do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp - MS), a campanha contou com 334 postos de coleta em todo o Brasil, sendo 15 em Mato Grosso do Sul. 

Em números, 12 familiares sul-mato-grossenses procuraram os postos de coleta espalhados em Campo Grande (9), Amambai (2) e Três Lagoas (1).

Foram coletadas amostras de saliva ou sangue, que vão para os bancos estadual e nacional de perfis genéticos, permitindo o cruzamento de informações para ajudar na localização de pessoas desaparecidas. 

A coleta de material genético acontece de forma contínua, durante todo o ano pela Polícia Científica. Em Mato Grosso do Sul, são disponibilizados postos de coleta nos municípios e endereços abaixo:

Campo Grande
Instituição: Instituto de Análises Laboratoriais Forenses.
Endereço: Avenida Filinto Muller, 1530 – Vila Ipiranga
Telefone 1: (67) 33456738

Amambai
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Amambai
Endereço: Rua Colombo, 807, Amambai – MS
Telefone 1: (67) 34811066

Bataguassu
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Bataguassu
Endereço: Rua Padre Anchieta, 850 Jardim São Francisco
Telefone 1: (67) 35411943

Costa Rica
Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Costa Rica
Endereço: Rua Domingos Augusto Coelho, 511, Centro
Telefone 1: (67) 32472170
Telefone 2: (67) 32472783

Fátima do Sul
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Fátima do Sul
Endereço: Rua Antônio Barbosa, 1980 – Centro
Telefone 1: (67) 34674311

Nova Andradina
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Nova Andradina.
Endereço: Avenida José Heitor de Almeida Camargo, 1044 – Centro
Telefone 1: (67) 996610586

Coxim
Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Coxim.
Endereço: General Mendes de Moraes, 240. Jd Aeroporto
Telefone 1: (67) 998782287

Aquidauana
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação.
Endereço: Rua Luís da Costa Gomes, 593, Vila Cidade Nova
Telefone 1: (67) 999169455

Naviraí
Instituição: Unidade Regional de Perícias e Identificação de Naviraí.
Endereço: Avenida Campo Grande, 188, 1° piso, Centro
Telefone 1: (67) 992157528

Corumbá
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação.
Endereço: Rua Major Gama, 290
Telefone 1: (67) 32349913

Jardim
Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Jardim
Endereço: Avenida Fernando Aranha, 1055 Vila Major Costa
Telefone 1: (67) 32516100

Dourados
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Dourados
Endereço: Rua Cel. Ponciano, 835 – Terra Roxa
Telefone 1: (67) 34165614

Três Lagoas
Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Três Lagoas
Endereço: Rua Mario Cesar Mancini, 351, jardim Morumbi
Telefone 1: (67) 35227975
Telefone 2: (67) 999653166

Ponta Porã
Instituição: Núcleo Regional de Medicina Legal de Ponta Porã
Endereço: Rua Jorge Roberto Salomão, 1534 – Jardim Ipanema
Telefone 1: (67) 996174579
Telefone 2: (67) 34311034

Paranaíba
Instituição: Unidade Regional de Perícia e Identificação de Paranaíba
Endereço: Rua Autogamis Rodrigues da Silva n. 1531 – Centro
Telefone 1: (67) 35031043
 

Cultura

Tuiuiús são revitalizados e devolvem símbolo cultural a Campo Grande

A entrega do monumento faz parte da comemoração dos 126 anos da Capital, celebrado no próximo dia 26

19/08/2025 14h45

A entrega oficial ocorreu nesta terça-feira (19), durante cerimônia realizada no Aeroporto Internacional

A entrega oficial ocorreu nesta terça-feira (19), durante cerimônia realizada no Aeroporto Internacional Foto: Divulgação

Em comemoração aos 126 anos, Campo Grande recebeu a revitalização do Monumento dos Tuiuiús, um dos principais cartões-postais da Capital. A entrega oficial ocorreu nesta terça-feira (19), durante cerimônia realizada no Aeroporto Internacional, onde ficam instaladas as esculturas.

O projeto de restauração foi possível graças a uma parceria entre as cooperativas do Sicredi em Mato Grosso do Sul, a administradora do aeroporto Aena Brasil e o artista plástico Cleir, responsável pela reconstrução das três aves icônicas: Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo.

As peças haviam sido danificadas por um vendaval, o Correio do Estado noticiou, e agora voltam a receber moradores e visitantes como símbolos da cidade.

“Essa entrega é fruto da união de esforços em prol da nossa cidade. O Monumento dos Tuiuiús é um presente para Campo Grande, que reforça a identidade cultural e valoriza um dos seus maiores símbolos”, destacou Celso Ramos Regis, presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.

Para a Aena Brasil, responsável pelo aeroporto, a obra também tem peso turístico. “Restaurar os tuiuiús é um presente para Campo Grande e um orgulho para a Aena Brasil”, afirmou o diretor Usiel Paulo Vieira.

Criado há 25 anos, o Monumento dos Tuiuiús homenageia o Pantanal e representa a integração entre natureza e aviação. As aves, em posições que remetem ao pouso, decolagem e abastecimento, dão as boas-vindas a quem chega à Capital.

Para o artista plástico Cleir, autor da obra original e responsável pela revitalização, a entrega tem significado especial. “É muito emocionante ver o Monumento dos Tuiuiús revitalizado. Fiz esse trabalho há 25 anos e saber que hoje ele é reconhecido como símbolo do Pantanal é uma grande satisfação.”

Além da restauração das esculturas, também foi reinstalado o tradicional relógio do Sicredi, que marca a hora e a temperatura na entrada do aeroporto.

Memória afetiva

Em 2018, um concurso cultural batizou oficialmente as três esculturas. Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo foram os nomes escolhidos por Izaltino Ojeda Pereira, policial civil que venceu a disputa.

“Até hoje me orgulho bastante disso. Os tuiuiús representam nossa identidade e precisam permanecer como referência para as próximas gerações”, disse.

Mais do que devolver a beleza de um marco arquitetônico, a revitalização do Monumento dos Tuiuiús resgata a memória afetiva dos campo-grandenses, valoriza a arte local e reafirma o monumento como símbolo de acolhimento e orgulho da cidade Morena.

