Mesmo após proibição do Conselho Federal de Medicina, anabolizantes seguem nas academias

Apesar do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgar a proibição do uso e prescrição médica de terapias hormonais com esteroides e anabolizantes, profissionais do setor acreditam que a determinação em nada irá atingir as rotinas de aplicação e uso clandestino dos medicamentos por parte de atletas ou mesmo de quem busca ganhos estéticos com os produtos.

A determinação divulgada no fim de março último, tem gerado amplo debate entre profissionais do setor e simpatizantes das academias de todo o país.

A proibição cabe àqueles que buscam ganhos com "finalidade estética, para ganho de massa muscular e/ou melhora do desempenho esportivo, seja para atletas amadores ou profissionais, por inexistência de comprovação científica suficiente que sustente seu benefício e a segurança do paciente", destaca trecho do documento.

"Sou personal trainer há mais de três anos, e mesmo sabendo dos riscos que corro, mantenho uma rotina de aplicação de anabolizantes exclusivamente para fins estéticos. Mesmo sabendo dos ganhos dos exercícios físicos, preciso visualizar diante do espelho o músculo crescendo, seja pelo meu desempenho físico, ou mesmo pela aplicação dos anabolizantes", disse ao Correio do Estado Diego Firmino*

O personal destacou que mesmo sabendo dos riscos postos, a manutenção do exercício físico é essencial para que o atleta ou mesmo quem busca melhorias estéticas mantenha uma rotina de aplicações. Segundo ele, a paralisação das rotinas de exercícios é extremamente prejudicial caso o atleta ou o praticante de exercícios siga a aplicação ou mantenha o uso dos medicamentos.

"Todo mundo que mantém uma rotina de treinos, sabe dos riscos que corre, sobretudo em relação a paralisação das rotinas, o que pode acarretar em crises físicas e acompanhamento hospitalar, em virtude de eventuais paradas cardiorrespiratórias ocasionadas pelos produtos", frisou.

Cabe pontuar que, já em vigor, a norma do CFM destaca a inexistência de estudos clínicos de boa qualidade metodológica que demonstrem a magnitude dos riscos associados à terapia hormonal androgênica em níveis acima dos fisiológicos, "tanto em homens quanto em mulheres, além da ausência de comprovação científica de condição clínico-patológica na mulher decorrente de baixos níveis de testosterona ou androgênios."

Riscos

Dentre os efeitos adversos possíveis, estão os cardiovasculares, incluindo "hipertrofia cardíaca, hipertensão arterial sistêmica e ataques cardiovasculares, além de hepatite medicamentosa, transtornos mentais e de comportamento, incluindo depressão e dependência, além de distúrbios endócrinos como infertilidade, disfunção erétil e diminuição de libido", destaca o CFM.

As medidas foram sentidas "na pele" por *Rodrigo Souza, vendedor de uma multinacional agrícola. Ao Correio do Estado, Souza disse que mantinha uma rotina de aplicações de esteroides e anabolizantes, entretanto havia deixado as rotinas da academia e seguia bebendo álcool nos fins de semana.

Segundo ele, o "susto maior" foi após uma partida de final de semana com os amigos, quando ao ir ao banheiro, visualizou sangue na urina. "Me assustei demais, nunca pensei que as coisas pudessem me atingir dessa forma, pensei que fosse morrer e desde então nunca mais apliquei nada do tipo. Não desejo isso para ninguém", destacou.

Membro do Conselho Federal de Educação Física (Confef) e secretário estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda disse que a medida adotada pelo CFM é perfeita e que atinge as pessoas, sobretudo por estética.

"Uma ilusão própria dos tempos de culto exagerado ao corpo, muitas mulheres estão sendo atraídas pelos resultados estéticos dos implantes hormonais, não porque tem alguma deficiên­cia hormonal. Esse uso do medicamento por pessoas que não tenham problemas hormonais é contraindicado. Sabemos de vários médicos que tem utilizado esse tratamento sem necessidade", disse.

Segundo Miranda, muitos médicos tem exagerado nos tratamentos à base de hormônios, e que com as recomendações atuais, os profissionais devem se ressentir em preescrever os produtos.

A resolução regulamenta que a prescrição médica de terapias hormonais apenas em casos de deficiência "específica e comprovada, de acordo com a existência de nexo causal entre a deficiência e o quadro clínico, cuja reposição hormonal proporciona benefícios cientificamente comprovados, sendo "vedada ao médico a prescrição de medicamentos com indicação ainda não aceita pela comunidade científica", finaliza o CFM.

As determinações devem atingir as rotinas de fisiculturistas, uma vez que o esporte de alto rendimento não proíbe a aplicação e o uso dos medicamentos.

*A identidade dos personagens foi preservada

