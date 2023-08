Mesmo com tempo nublado, Marcha para Jesus atrai público infantil e adolescentes

ALÍVIO

Em fenômeno raro para o feriado do aniversário de Campo Grande, a cidade registrou 2,4 milímetros no começo da manhã

Chuva fraca no começo da manhã trouxe alívio a praticamente todas as regiões de Campo Grande e dia pode ter mais pancadas Marcelo Victor

A rápida chuva que surpreendeu os campo-grandenses no começo da manhã deste feriado de 26 de agosto, de 2,4 milímetros, foi um fenômeno isolado e beneficiou somente uma pequena parcela do Estado.

Durante a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado também houve registro nas regiões de Ivinhema, onde foram 4,8 milímetros, Itaquiraí (2,6 mm), Amambai (1,4 mm) e Rio Brilhante, com apenas um milímetro, de acordo com as estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Embora com probabilidade baixa, existe possibilidade de que ocorram novas pancadas ao longo deste sábado e no domingo em Campo Grande, onde o acumulado do mês já chega a 37 milímetros, o que supera a média histórica, de 31 milímetros para o mês de agosto. De acordo com o Climatempo, para terça-feira e quarta-feira também existe possibilidade de que ocorram pancadas isoladas na Capital.

A chuva também veio acompanhada com alívio na temperatura, que entre terça-feira e sexta-feira oscilava entre 33 e 34 graus no começo das tardes. Na quinta-feira, por exemplo, a mínima do dia foi de 24,8 graus. Este sábado amanheceu com mínima de 18,9 graus.

Em Ponta Porã, onde o Inmet não registrou chuva, a mínima deste sábado ficou em apenas 13 graus e, conforme a meteorologia, a baixa temperatura deve se espalhar pelo Estado e na segunda-feira Campo Grande deve registrar mínima na casa dos 16 graus.

Na cidade de Sete Quedas, mais ao sul do que Ponta Porã, a mínima registrada pelo Inmet foi de 12,5 graus nesta madrugada, mas também não houve registro de chuva.

Embora não tenha registro de chuva na região pantaneira, o calor também deu trégua. Na quarta-feira, Corumbá chegou a registrar 37,4 graus de máxima e mínima de 27,6 graus. Neste sábado, a cidade amanheceu com 20 graus.



DOMINGO

De acordo com as informações do Inmet, na Capital, o domingo não deve ser chuvoso, embora o céu continuará encoberto, com concentração de nuvens que persistirá até o final da tarde. A noite será de céu limpo.

A mínima será de 16°C e os termômetros não passarão de 23ºC, com ventos moderados e com a umidade relativa do ar mínima será de 35%.

Já na região de fronteira, o domingo será de céu aberto. Em Ponta Porã e Amambai a mínima deve ser de 13ºC, mas, ao longo dia a temperatura deve chegar a 27ºC.

Em Corumbá, o calor volta com máxima de 30ºC, mas com mínima de 17ºC. O céu ficará encoberto durante todo o dia.

