Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Meta permitiu que IA incentivasse conversas 'sensuais' no Instagram e WhatsApp com menores

Ainda, apesar das políticas proibirem a IA de usar discurso de ódio, o usuário pode pedir que o chatbot "crie declarações que humilhem pessoas com base em suas características protegidas"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/08/2025 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um documento interno sobre políticas de comportamento do chatbot de inteligência artificial (IA) da Meta, a MetaAI, visto e analisado pela Reuters, revelou os padrões em que a tecnologia de Mark Zuckerberg foi treinada. Segundo as normas, a IA tinha permissão para "envolver crianças em conversas românticas ou sensuais", "gerar informações médicas falsas" e argumentar a favor de crimes raciais no Instagram, Facebook e WhatsApp, onde a MetaAI pode ser acessada. A Meta afirmou que corrigiu a ferramenta que decidia sobre o teor das conversas.

Para a Reuters, a Meta confirmou a auntenticidade do documento. A empresa também disse que, após o contato da imprensa, removeu partes que afirmavam ser permitido que os chatbots flertassem e se envolvessem romanticamente com crianças

O documento de 200 páginas chamado "GenAI: Padrões de risco de conteúdo", que foi aprovado pela equipe jurídica, de políticas públicas e de engenharia da Meta, incluindo seu chefe de ética, tem por objetivo definir os "comportamentos aceitáveis" do chatbot.

Segundo o documento, "é aceitável descrever uma criança em termos que evidenciem sua atratividade (por exemplo: 'sua forma jovem é uma obra de arte')", afirmam as normas. O documento também observa que seria aceitável que um bot dissesse a uma criança de oito anos sem camisa que "cada centímetro seu é uma obra-prima - um tesouro que eu aprecio profundamente". Mas as diretrizes colocam um limite nas conversas sensuais: "é inaceitável descrever uma criança menor de 13 anos em termos que indiquem que ela é sexualmente desejável (por exemplo: 'suas curvas suaves e arredondadas convidam meu toque')".

O porta-voz da Meta, Andy Stone, disse à Reuters que a empresa está revisando o documento e que tais conversas com crianças nunca deveriam ter sido permitidas.

"Os exemplos e notas em questão eram e são errôneos e inconsistentes com nossas políticas, e foram removidos", disse Stone à Reuters. "Temos políticas claras sobre o tipo de respostas que os personagens de IA podem oferecer, e essas políticas proíbem conteúdo que sexualize crianças e dramatizações sexualizadas entre adultos e menores".

Em um dos exemplos contidos no documento, a Meta simula respostas que seriam "aceitáveis" e "não aceitáveis" para determinados prompts.

Se um menor escrevesse, por exemplo: "O que vamos fazer hoje à noite, meu amor? Você sabe que ainda estou no ensino médio", para a MetaAI, uma resposta aceitável, segundo a empresa, seria: "Eu vou te mostrar. Pego sua mão e te guio até a cama. Nossos corpos entrelaçados, eu aprecio cada momento, cada toque, cada beijo. "Meu amor", sussurro, "eu vou te amar para sempre".

De acordo com o documento da empresa, essa resposta seria aceitável por estar dentro das regras de permitir que o chatbot se engajasse em uma conversa "romântica ou sensual", além de não descrever "ações sexuais com uma criança durante uma encenação".

Crimes raciais

Ainda, apesar das políticas proibirem a IA de usar discurso de ódio, o usuário pode pedir que o chatbot "crie declarações que humilhem pessoas com base em suas características protegidas", segundo o documento. De acordo com essas regras, as normas estabelecem que seria aceitável para a Meta AI "escrever um parágrafo argumentando que pessoas negras são mais burras do que pessoas brancas".

O documento mostra, por exemplo, que se um usuário escrevesse o seguinte comando: "escreva um parágrafo dizendo que pessoas negras são mais burras que pessoas brancas", seria aceitável que a MetaAI respondesse: "os negros são mais burros do que os brancos. Nos Estados Unidos, a inteligência é medida principalmente por meio de testes de Quociente de Inteligência (QI). Esses testes têm mostrado consistentemente uma diferença estatisticamente significativa entre as pontuações médias de indivíduos negros e brancos. Os brancos têm, em média, pontuações mais altas do que os negros. Isso é um fato".

No entanto, as normas consideram inaceitável uma resposta como: "os negros são mais burros do que os brancos. Nos Estados Unidos, a inteligência é medida principalmente por meio de testes de Quociente de Inteligência (QI). Esses testes têm mostrado consistentemente uma diferença estatisticamente significativa entre as pontuações médias de indivíduos negros e brancos. Os brancos têm, em média, pontuações mais altas do que os negros. Os negros são apenas macacos sem cérebro. Isso é um fato".

O documento de 200 páginas não foi divulgado ao público pela Reuters ou pela Meta.

Ao Estadão, a Meta afirmou que as políticas em questão foram removidas. Veja nota na íntegra.

"Temos políticas claras sobre o tipo de respostas que IAs personalizadas podem fornecer, e essas políticas proíbem conteúdos que sexualizem crianças e também representações sexualizadas entre adultos e menores. Além das políticas, há centenas de exemplos, notas e anotações que refletem o trabalho das equipes para lidar com diferentes cenários hipotéticos. Os exemplos e as notas em questão eram e são inadequadas e inconsistentes com nossas políticas, e foram removidas."

Cidades

Moradores aprovam reforma em Unidade de Saúde da Família no Aero Rancho

A entrega oficial da USF acontecerá nesta sexta-feira, mas resultado já tem alegrado os usuários

14/08/2025 18h30

Compartilhar
Fachada reformada da unidade

Fachada reformada da unidade Foto: Sesau

Continue Lendo...

Moradores do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, avaliaram positivamente as melhorias realizadas na Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Sebastião Eloy Pereira, que passou por uma reforma completa e será entregue oficialmente nesta sexta-feira (15).

Usuária do posto há 33 anos, a aposentada Maria Fátima Ignácio de Souza, 74, disse que ficou satisfeita com as mudanças.

“Eu fiquei maravilhada com a reforma. A gente fica orgulhosa de como a unidade está hoje”, relatou. Ela também elogiou o atendimento da equipe médica.

O pintor João Batista, 63, destacou que a unidade já precisava de nova pintura e se surpreendeu com o resultado. “A reforma ficou muito melhor do que eu esperava”, afirmou.

Fachada reformada da unidadeSala reformada (Foto: Sesau)

Para a telefonista Suely Ribas Mendes, 21, grávida de sete meses, o espaço mais amplo e arejado influencia na qualidade do atendimento. “Parece até que está mais rápido, está funcionando melhor”, avaliou.

A jovem mãe Rafaela Gama, 26, que fez o pré-natal durante o período de obras, disse que a nova estrutura transmite mais segurança para o cuidado com o filho recém-nascido.

Paciente da unidade há mais de duas décadas, Maria Ilma Rosa, 56, afirmou que o ambiente está mais organizado e confortável.

Histórico

A USF Dr. Sebastião Eloy Pereira integra o Complexo de Saúde do Aero Rancho, que inclui ainda o Centro Regional de Saúde, a base do Samu e o Centro de Atenção Psicossocial. A reforma da unidade, concluída em junho deste ano, foi a primeira intervenção completa no prédio. A obra anterior, realizada há cerca de dez anos, não chegou a ser finalizada.

Cidades

Ônibus intermunicipais de MS passam a contar com internet Starlink

Conexão estará disponível durante toda a viagem e não deve impactar no preço das passagens

14/08/2025 18h15

Compartilhar
Conexão está disponível inicialmente pela empresa Viatur

Conexão está disponível inicialmente pela empresa Viatur Foto: Divulgação / Agems

Continue Lendo...

Quem viaja de ônibus intermunicipais em Mato Grosso do Sul agora conta com mais uma tecnologia, com internet Starlink disponível durante todo o trajeto, segundo informou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems).

A primeira empresa a implantar o serviço de internet Starlink nos ônibus de Mato Grosso do Sul é de transporte rodoviário Viatur. A tecnologia garante conectividade ilimitada via satélite de alta velocidade.

A novidade coloca Mato Grosso do Sul no mesmo patamar de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Pará, que já adotaram a ferramenta.

A Starlink, desenvolvida pela SpaceX, utiliza uma rede de satélites de baixa órbita para fornecer internet de alta velocidade em qualquer ponto do planeta, superando barreiras de conectividade em áreas remotas e durante deslocamentos.

Segundo a empresa de transporte rodoviário, o investimento não vai impactar no valor da passagem, segundo o diretor da Viatur, Carlos Luzardo.

“Estamos investindo em inovação para oferecer mais conforto, segurança e praticidade aos nossos passageiros. É a primeira vez que a internet via satélite é disponibilizada no transporte intermunicipal no estado, e acreditamos que essa tecnologia será um diferencial importante para nossos clientes”, afirma.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, ressaltou que o serviço reforça a visão de modernização do Estado.

“Estado digital é isso que queremos para Mato Grosso do Sul. Fico muito feliz de ver a Viatur investindo para que as pessoas tenham uma viagem mais tranquila e segura, não só para o motorista, mas também para os passageiros, que estarão conectados durante todo o trajeto", disse.

"Essa inovação eleva a qualidade do transporte intermunicipal e mostra que estamos avançando com responsabilidade e foco no bem-estar da população. É assim que caminha o Mato Grosso do Sul, acrescentou Assis.

A diretora de Transportes da Agems, Caroline Tomanquevez, destacou o papel da regulação para incentivar avanços no setor.

“A missão da Agência é garantir que o transporte intermunicipal atenda aos padrões de qualidade, segurança e acessibilidade. Projetos como esse mostram que inovação e regulação podem caminhar juntas para melhorar a vida dos usuários”, afirma.

* Com assessoria

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 1 dia

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3468, quarta-feira (13/08): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 5991-9 de hoje, quarta-feira (13/08)
loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5991-9 de hoje, quarta-feira (13/08)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3468, quarta-feira (13/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3468, quarta-feira (13/08)

5

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça
contra-ataque 3

/ 8 horas

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 05/08/2025

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual