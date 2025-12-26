Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PÓS-CIRURGIA

Michelle diz que Bolsonaro conseguiu se alimentar e que ex-presidente já fez fisioterapia

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, na véspera de Natal, para a realização de uma cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/12/2025 - 12h30
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em sua rede social no Instagram, que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) conseguiu se alimentar e já realizou sessão de fisioterapia. A postagem foi ao ar por volta das 12h45 desta sexta-feira, 26.

"Meu amor conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia, graças a Deus", escreveu ela. "Continuo passando longos períodos sem usar o celular, pois não é permitido permanecer com o aparelho no leito. À noite, responderei a todos com carinho", acrescentou

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, em 24 de dezembro, para a realização de uma cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral. O procedimento foi concluído sem intercorrências na quinta-feira, 25, com duração de três horas e meia.

Michelle foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a estar presente no hospital como acompanhante.

O magistrado determinou a vedação do uso de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos dentro do quarto. Além disso, determinou a fiscalização por dois policiais federais na porta.

O ex-presidente permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete dias, sob cuidados pós-operatórios, como analgesia, fisioterapia motora e prevenção de trombose venosa.

Os médicos vão avaliar na próxima segunda-feira se irão submeter o ex-chefe do Poder Executivo a um procedimento para tratar dos soluços.

PREJUÍZO

Técnico furta R$ 30 mil de professora para usar no "jogo do tigrinho" em MS

Mulher de 35 anos procurou o suspeito para que ele trocasse a tela de seu aparelho celular, mas senha de desbloqueio era a mesma para acessar contas bancárias

26/12/2025 11h30

Professora de 35 anos foi furtada e suspeito usou dinheiro em Jogo do Tigrinho

Professora de 35 anos foi furtada e suspeito usou dinheiro em Jogo do Tigrinho Foto: Arquivo

Uma professora de 35 anos, de nome ainda não identificado, sofreu prejuízo de R$ 30,5 mil ao confiar seu aparelho celular a um suspeito de 29 anos, que teria furtado a quantia para usar uma parte em jogos de azar, em Batayporã.

De acordo com o noticiário local Jornal da Nova, que se baseou no boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil de Batayporã no Natal, a vítima pediu para que o técnico trocasse a tela danificada de seu celular. 

Como já conhecia o autor, que por sua vez já tinha trabalhado em lojas especializadas em reparos técnicos, ela entregou o aparelho e passou a senha para desbloquear a tela inicial. Porém, a combinação de números era a mesma para acessar a conta bancária do Banco do Brasil, o que foi tentado e conseguido pelo técnico.

A mulher descobriu o furto quando tentou utilizar o cartão de débito e não conseguiu por ter saldo insuficiente. Curiosa, ela emitiu um extrato bancário e percebeu que havia ocorrido diversas transferências e pagamento que não haviam sido autorizados.

Conforme apurações iniciais, as primeiras movimentações foram feitas no dia 23 de dezembro, com destaque para uma transação via Pix no valor de R$ 2 mil, que teria sido depositado em uma plataforma de jogos de azar.

Questionado pela vítima por telefone, o suspeito confirmou a autoria do furto e alegou ser viciado em apostas digitais, detalhando o “jogo do tigrinho” - cassino on-line de tipo caça-níquel que promete ganhos de dinheiro - como o seu favorito.

Diante do relatado, o caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança. Em suma, é quando alguém subtrai um bem alheio, aproveitando-se de uma relação de confiança preexistente (como empregado, familiar, cuidador) para ter acesso facilitado ao objeto, sem violência. 

Segundo consta no Código Penal Brasileiro, a pena é de reclusão de dois a oito anos, além de multa.

OUTRO CASO

Em março deste ano, um caso parecido ocorreu em outra cidade do interior do Estado. Na ocisão, uma jovem, identificada como C.B.F., de 25 anos, tirou proveito do fato de que a avó, de 67 anos, não tinha conhecimento sobre questões financeiras e desviou cerca de R$ 55 mil da idosa.

A Polícia Civil de Brasilândia concluiu o inquérito e indiciou a neta pelos crimes de estelionato e apropriação de proventos de idoso.

A investigação apontou que, por não ter conhecimento das próprias finanças, a avó confiava à neta a responsabilidade de realizar os pagamentos de suas contas.

Além de ludibriar a vítima, informando valores superiores aos reais das contas, a jovem não realizava os pagamentos e ficava com todo o dinheiro.

Aproveitando-se da confiança da avó, a jovem instalou um aplicativo bancário em seu próprio celular e transferiu cerca de R$ 55 mil da conta da idosa. Desse total, R$ 30 mil foram usados em jogos virtuais, como o do “tigrinho”.

Em conversa com o delegado, C.B.F. confessou parte dos crimes e relatou estar arrependida, mas foi indiciada e responderá na Justiça.

Cabe ressaltar que o artigo 102 da Lei 10.741/2003 determina que a apropriação indevida ou o desvio de bens de idosos são crimes.

O crime ocorre quando o idoso, por necessitar de ajuda, termina confiando em uma pessoa que, em tese, deveria ajudá-lo, mas acaba se aproveitando da situação para desviar seus bens.

Art. 102. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. A pena prevista é de  reclusão de 1 a 4  anos e multa.

Cidades

De férias, policial prende suspeito de homicídio em MS

Vítima foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos

26/12/2025 11h00

Divulgação/GCM

O guarda civil municipal Miguel Soares, imobilizou e prendeu em flagrante, durante as suas férias, o suspeito Jeferson José da Conceição, de 28 anos, que teria sido responsável pelo homicídio de Heber dos Santos Morrone, de 46 anos, na tarde de ontem (25).

Heber foi morto com um golpe de faca no pescoço por volta das 18h10, na esquina da rua Major Gama com a Rua Campo Grande, em Corumbá. 

O policial Miguel passava pelo local no momento do crime agiu para prender o suspeito. Após conter o homem, o guarda acionou uma guarnição da Guarda Civil Metropolitana (GCM), enquanto populares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima.

Heber foi socorrido com uma perfuração no pescoço e levado ao Pronto-Socorro Municipal, mas devido a gravidade do ferimento, não resistiu e morreu na unidade de saúde. 

Jeferson, que apresentava uma lesão leve na testa e arranhões, possivelmente causados durante a ocorrência, foi levado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permaneceu preso em flagrante. Um canivete foi encontrado e apreendido para confirmar se o objeto foi a arma do crime. 

 

