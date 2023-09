Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, é baleado na cabeça

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, 56 anos, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça na madrugada deste domingo (3) em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.



A informação foi publicada no X, o antigo Twitter, pelo vocalista Roger Moreira, companheiro de Mingau na banda Ultraje a Rigor, momentos após acontecimento.



Na rede social, Roger Publicou: "Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avise."



Momentos depois, fez nova publicação. "Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer", diz o post.

Até o início da manhã deste domingo não havia informações sobre o estado de saúde de Mingau, porém, postagens no X sugerem que o baixista teria sido vítima de um assalto no bairro Ilha das Cobras.

BIOGRAFIA

Com nome de batismo, Rinaldo Oliveira Amaral, o músico nasceu em São Paulo no dia 3 de Setembro de 1967. Muito antes de entrar no Ultraje ele foi guitarrista do Ratos de Porão no primeiro disco Crucificados Pelo Sistema (1984), que foi o primeiro álbum punk individual da América Latina.

Após o Ratos, Mingau formou a banda 365, já no baixo, com Miro Moreira (bateria), Ari Baltazar (guitarra), Finho (vocal), com a qual gravou só um disco, auto-intitulado. Em 1989 saiu e foi para o Inocentes. Fora que ele tocou também no Vertigo, banda montada pelo Dinho Ouro Preto (vocalista do Capital Inicial).

Em 1999 Mingau entrou no Ultraje a Rigor no lugar de Serginho Petroni e foi o baixista nas faixas de estúdio do disco 18 Anos Sem Tirar. Em 2000 junto com os amigos Marcos Kleine (também do Ultraje), Claudia Gomez e Caio Mancini.